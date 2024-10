De MSP-community in staat stellen moeiteloos te schalen

Boudewijn startte Fast Forward IT in 2003 en sindsdien is hun MSP-business snel gegroeid, in paralel met hun klanten. Zo groeide een van hun klanten van vijf eindgebruikers naar vijfhonderd. Ze bedienen klanten in Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland.

Boudewijn en het team van Fast Forward IT gebruikten aanvankelijk een remote access tool om de apparaten van hun klanten te bereiken en te ondersteunen. Naarmate de teams van hun klanten groter werd, groeide ook hun behoefte aan een uitgebreidere RMM tool. “Toen de pandemie in 2020 toesloeg, werd betrouwbaarheid op afstand cruciaal omdat alle medewerkers van onze klanten thuis moesten werken, inclusief onze eigen medewerkers”, legt Boudewijn uit. Hij wilde de juiste tool vinden om alle klantinfrastructuren in één enkel venster te beheren.

De juiste multi-tenant oplossing vinden

Fast Forward IT begon Atera te gebruiken om de eindpunten van hun klanten te beheren, maar ze hadden moeite met het monitoren van systemen. “Het was niet betrouwbaar of stabiel genoeg voor ons en voor onze klanten om volledige controle te hebben. We moesten onze dagelijkse endpoint monitoring en management eenvoudiger maken,” aldus Boudewijn. Hij ging op zoek naar een nieuwe RMM-oplossing die multi-tenant is zonder de noodzaak om licentiegegevens te verstrekken. “Op dat moment werkten we samen met veel kleinere MSP’s en we wilden een tool vinden die we allemaal konden gebruiken voor afstemming en het extra voordeel dat we elkaar konden helpen als dat nodig was”, legt Boudewijn uit.

“We gingen van het beheren van 86 verschillende policies in onze vorige RMM naar slechts 8 policies in NinjaOne”

Boudewijn testte eerst Datto, maar hun ticketing- en supportfuncties voldeden niet aan zijn eisen. Toen hij NinjaOne begon te testen, waren het gecentraliseerde dashboard en het gebruiksgemak de eerste dingen die hem opvielen: “In het NinjaOne-dashboard zijn de policy templates en uitzonderingen direct beschikbaar. Het hoge niveau en de intuïtieve functies van de NinjaOne policies zijn iets wat ik onmiddellijk handig vond”. Boudewijn vervolgt: “In Atera moesten we 86 verschillende policies maken in vergelijking met NinjaOne, waar we slechts 8 custom policies gebruiken. Dit heeft de tijd die we besteden aan het beheer ervan aanzienlijk verminderd. Het grote voordeel van NinjaOne was dat alle aspecten, inclusief monitoring, automatisering, OS en 3rd party patching, managed AV en backup zijn gecombineerd in één gecentraliseerde policy”.

500 endpoints in één dag deployen

Volgens Boudewijn verliep de implementatie van NinjaOne snel en naadloos: “We hebben 500 eindpunten van klanten in één dag uitgerold”. Hun klanten kunnen zelf nieuwe eindpunten aanmelden bij NinjaOne via een termplate-organisatie, “met slechts een paar klikken kunnen ze aan de slag in NinjaOne. Zo makkelijk is het om het te gebruiken,” zei hij. Tegenwoordig gebruiken ze NinjaOne voor remote monitoring en management, patch management, software deployment en ticketing.

“NinjaOne Ticketing stelt ons in staat om proactief te reageren op realtime problemen en achter de schermen ondersteuning te bieden voordat de eindgebruiker zich bewust is van het probleem dat verholpen moest worden”

Samen met alle andere producten is ticketing beschikbaar in hun IT-beheerplatform een grote tijdsbesparing, legt Boudewijn uit: “Met NinjaOne Ticketing kun je proactief problemen met apparaten monitoren, omdat we realtime waarschuwingen krijgen over alles wat moet worden hersteld. Dit helpt ons om achter de schermen ondersteuning te bieden aan eindgebruikers van klanten voordat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat er een probleem is dat aandacht nodig heeft.”

“Met NinjaOne kunnen we gemakkelijk 300 endpoints per technicus beheren.”

De Nederlandse MSP-community helpen meer eindpunten per technicus te beheren

Local IT Heroes is een initiatief van een MSP-community met als doel de samenwerking tussen Nederlandse MSP’s te verbeteren om zo de lokale service aan hun eindklanten te helpen verbeteren. Elk lokaal bedrijf dat IT-services nodig heeft, kan snel zoeken op de website van Local IT Heroes om de beste MSP te vinden die geschikt is voor hen op basis van hun behoefte en locatie. Dit geeft kleinere MSP’s een groot uithoudingsvermogen omdat ze kunnen samenwerken om elkaar te ondersteunen in het geval van beperkte beschikbaarheid op een bepaald moment en het biedt een optie voor een klant om altijd de hulp te vinden die hij nodig heeft.

Alle MSP’s van Local IT Heroes zijn gemachtigd om NinjaOne te gebruiken als hun belangrijkste RMM-oplossing, “Door gebruik te maken van een krachtige vereenvoudigde RMM-tool in NinjaOne, kunnen we samenwerken en veel sneller ondersteuning bieden aan onze klanten”. Door allemaal NinjaOne te gebruiken, kunnen ze niet alleen beter samenwerken, maar hebben ze ook het aantal beheerde eindpunten per technicus kunnen verhogen.

Sinds de overstap naar NinjaOne heeft Fast Forward IT zijn winstgevendheid met 23% verhoogd en de lokale MSP-gemeenschap geholpen om te blijven bloeien en IT-diensten van topklasse te leveren aan hun klanten.

Dit is een ingezonden bijdrage van NinjaOne. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.