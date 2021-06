Staples Solutions structureert databeschermingsbeleid met Veeam

We schrijven regelmatig over het belang van een backup- en disaster recovery-beleid. Maar wat betekent dat nou precies in de praktijk? We spraken erover met Aleh Sadaunichy, Infrastructure Solutions Architect bij Staples Solutions, die redelijk recent een nieuwe aanpak implementeerde met behulp van Veeam.

Staples Solutions houdt zich bezig met het leveren van services en producten voor werkplekken aan bedrijven van allerlei groottes. Het heeft over de hele wereld locaties en afdelingen, om bedrijven via winkels en online kanalen te bedienen. IT, in dit geval vooral de infrastructuur, speelt hierin een cruciale rol. Zonder goede infrastructuur wordt het voor een organisatie als Staples Solutions lastig om klanten te bedienen. Een juiste backup- en disaster recovery-aanpak zorgt voor de bescherming van die infrastructuur, zodat de beschikbaarheid (availability) zoveel mogelijk gegarandeerd wordt.

Situatie was onhoudbaar geworden

Sadaunichy laat aan ons weten dat Staples Solutions in 2018 een project begon om de databeschermingsstrategie te vernieuwen. Het beleid dat men voor die tijd hanteerde, was eigenlijk te complex geworden. De locaties van Staples Solutions hadden allemaal zelf oplossingen voor backup en disaster recovery in gebruik genomen. Dat wil zeggen, een versplinterd landschap doordat er tientallen aanpakken gehanteerd werden door de locaties. Verschillende leveranciers voorzagen Staples Solutions van data management-mogelijkheden.

Het backup- en disaster recovery-beleid was te complex

Volgens Sadaunichy werden er wel een aantal goede oplossingen gebruikt, maar de situatie was haast onwerkbaar. Het waarborgen van de availability was complex en liep hoog in de kosten door licenties en hardware. Maandelijks spendeerde de IT-afdeling veel tijd aan backup-beheer en licenties bijwerken. Een centralisatie- en versimpelslag was daarmee wenselijk. Het modernisatietraject werd zodoende in gang gezet.

Staples Solutions formuleerde de eisen en ging op zoek naar een leverancier die daarbij paste. Sadaunichy zag hierbij een data management-platform met stevige software-focus en een hardware-neutrale aanpak als gewenst, zodat het op elke locatie kan draaien. Daarnaast waren er wensen om on premises te backuppen, alsmede naar Azure Blob Storage. Additioneel had het bedrijf wensen met betrekking tot de gebruikte ERP-pakketten en Microsoft Office 365. Vanuit die eisen kwam Staples Solutions terecht bij Veeam, de leverancier waar het bedrijf al op bepaalde locaties mee werkte.

Hoe bevalt de match?

Hoewel Sadaunichy ziet dat er veel goede oplossingen op de markt zijn, ziet hij de keuze voor Veeam goed uitpakken. In eerste instantie werd de Veeam Availability Suite geïmplementeerd. Hiermee beschikt Staples Solutions over backup-, replicatie- en snapshot-mogelijkheden. Ook is er een centrale aanpak voor het monitoren van data in on premises- en cloud-omgevingen, zodat er altijd gekeken kan worden of alles veilig en volgens richtlijnen verloopt.

Wanneer er wat specifieker op de situatie van Staples Solutions ingezoomd wordt, dan wordt duidelijk wat de ondersteuning van data management-oplossingen wenselijk maakt. Zo verzorgt Veeam backup en replicatie van 600 TB aan data, afkomstig van 1500 virtual machines van HPE Nimble Storage Snapshots (on premises) en naar Azure Blob Storage. Dat is een van de manieren waarmee de neutrale wens van Sadaunichy bevestigd wordt: het werkt met veelgebruikte infrastructuuroplossingen. In dit geval van HPE, maar met bijvoorbeeld Dell, NetApp, Pure Storage en Huawei zijn ook vergaande integraties. Die integraties zijn voor Staples Solutions misschien niet allemaal relevant, maar andere bedrijven kunnen daar wel gebruik van maken. Het maakt bij Veeam vaak niet uit welke infrastructuuroplossingen gebruikt worden.

Van een versplinterd databeschermingsbeleid is Staples Solutions naar een uniforme aanpak gegaan

Backup for Office 365

Staples Solutions vertrouwt daarnaast op het Veeam-product Backup for Office 365, waarmee aanvullende backup-stappen gezet zijn. Dat is nodig, want Microsoft neemt zelf in de basis niet voldoende beschermingsacties. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant. Sadaunichy geeft aan dat de keuze op dit vlak viel op Veeam toen de organisatie op Office 365 overstapte. De werkplekspecialist wilde on premises backups maken van 50 TB aan Office 365-data, waaronder duizenden mailboxen, voor snel en simpel herstel. Sadaunichy ziet de mogelijkheden met Microsoft-producten ook als een voordeel, aangezien die oplossingen in een razend tempo meer data genereerden tijdens de Covid-19-pandemie. Met Backup for Office 365-functionaliteit Explorers kan het bedrijf bijvoorbeeld herstel uitvoeren voor Microsoft Teams, wanneer medewerkers per ongeluk items verwijderen. Volgens Sadaunichy gebeurt het allemaal erg snel, geheel volgens de beschikbaarheidseisen.

De Infrastructure Solutions Architect van Staples Solutions stelt dan ook over het algemeen tevreden te zijn met de progressie die er gemaakt is. Van een versplinterd databeschermingsbeleid is het bedrijf gegaan naar een uniforme aanpak. Dat heeft geleid tot wat men bij de start van het moderniseringsproject voor ogen had: minder tijd spenderen aan het beheer. De IT’ers van Staples Solutions moesten weliswaar vaak switchen, omdat er voorheen op veel locaties producten van concurrenten van Veeam gebruikt werden, maar dat was door de gebruiksvriendelijkheid van het platform volgens Sadaunichy geen groot probleem.

Wanneer we Sadaunichy vragen wat er beter kan, grapt hij dat hij het product graag goedkoper ziet worden. Daarbij maakt hij de kanttekening dat hij Veeam al een goede prijs vindt hebben, in vergelijking met concurrerende oplossingen, en dat er ten opzichte van het oude beleid sowieso veel kosten bespaard worden. Daarnaast zou Veeam stappen kunnen zetten in het moderner maken van de customer portal, want die oogt nog wat ouderwets.

Gaat er nog veel veranderen?

Onder de streep heeft het kiezen voor een nieuwe uniforme aanpak in het geval van Staples Solutions goed uitgepakt. Sadaunichy geeft daarom aan dat het bedrijf veel backups zal blijven maken. Het IT-team van Staples Solutions kijkt dan ook uit naar extra functionaliteit binnen Veeam. Hierbij wordt gedacht aan uitgebreidere directe herstelmogelijkheden voor Oracle en SQL, alsmede aan extra functionaliteit voor Kubernetes en containers. Die laatste technologieën spelen een steeds grotere rol binnen de strategie van Staples Solutions, en daarmee kijkt Sadaunichy uit naar de mogelijkheden die het door Veeam overgenomen Kasten gaat bieden. Kasten speelt op zijn beurt weer een prominente rol in de Kubernetes- en containers-strategie van Veeam.

Er staat dus nog genoeg op de planning voor Staples Solutions, wat betreft het verder optimaliseren van het databeschermingsbeleid. Het bedrijf is in ieder geval een goed voorbeeld van hoe het moderniseren en structureren van databeschermingsbeleid in de praktijk uitpakt.

