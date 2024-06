Cisco kondigt vandaag aan dat de Networking Cloud – een van de vier pijlers onder het bedrijf, naast Security Cloud, Full-stack Observability/Observability Cloud en Collaboration – nieuwe features krijgt. Dankzij een slimme integratie met Cisco ThousandEyes kan het nu nog meer Digital Experience Assurance bieden aan gebruikers.

De aankondiging van de Networking Cloud was wat ons betreft de grootste van Cisco Live van vorig jaar. Wil je precies weten wat de Networking Cloud inhoudt, lees dan vooral ons artikel daarover van een jaar geleden nog eens terug. De kern van het verhaal is vrij duidelijk. De nieuwe strategie richting een enkele Networking Cloud moet leiden tot meer eenvoud, meer monitoring en meer integratie met andere onderdelen van het Cisco en daarbuiten.

Het doel van de Networking Cloud is niet alleen om het leven van de netwerkbeheerder en IT in het algemeen leuker te maken. Uiteindelijk moeten ook de gebruikers van het netwerk er voordeel uit kunnen halen. Met andere woorden, de digitale ervaring moet beter worden. Digital Experience krijgt dan ook steeds meer aandacht. Van bedrijven die zich erin hebben gespecialiseerd vanuit het perspectief van het endpoint zoals ControlUp, maar nu ook van de grootste speler op het gebied van enterprise-netwerken.

ThousandEyes en de Networking Cloud

Cisco introduceert vandaag Digital Experience Assurance. Dit is feitelijk geen nieuwe feature van de Networking Cloud, maar van ThousandEyes. Dit maakt het mogelijk om de digitale ervaring van eindgebruikers pro-actief te beheren. Het koppelt hierbij inzichten uit het eigen netwerk en daarbuiten aan elkaar. Volgens Cisco is dit van groot belang, omdat Digital Experience steeds belangrijker wordt. Tijdens Cisco Live in Amsterdam eerder dit jaar noemde het bedrijf het zelfs een onderwerp dat in boardrooms hoog op de lijst staat. Het is een belangrijke KPI aan het worden, is de overtuiging van Cisco. Het speelt een belangrijke rol voor de reputatie van een merk in de markt. Verder heeft een goede digitale ervaring een positieve impact op de productiviteit van medewerkers.

Met ThousandEyes heeft Cisco een voor de hand liggende oplossing in huis om de digitale ervaring te kunnen monitoren en pro-actief in te kunnen grijpen. Het verzamelt dagelijks miljarden datapunten en metingen van netwerken van klanten en daarbuiten. Denk hierbij onder andere aan de Meraki- en Catalyst-platformen, maar zeker ook de WAN-omgevingen die organisaties gebruiken. Uiteraard speelt ook hier AI weer een belangrijke rol in het bepalen van eventuele problematiek en oplossingen daarvoor.

Componenten van Digital Experience Assurance

ThousandEyes Digital Experience Assurance biedt op dit moment al de nodige mogelijkheden binnen het netwerkportfolio van Cisco. Zo doet het radio resource management voor access points in de Catalyst-lijn. Verder neemt het de capaciteitsplanning voor Catalyst SD-WAN (voorheen Viptella) voor zijn rekening. Ook helpt het bij het identificeren van apparatuur op basis van AI-gebaseerde signatures binnen de Cisco Identity Services Engine. Daar komen vanaf vandaag (onder andere) de volgende onderdelen bij:

ThousandEyes Cloud Insights: hiermee brengt ThousandEyes de topologie van AWS-omgevingen in kaart. Het gaat daarbij onder andere om de verbindingen van de diensten die organisaties gebruiken. Daarnaast houdt het veranderingen in configuraties en specifieke karakteristieken van het verkeer van, naar en binnen de cloudomgeving bij.

ThousandEyes Traffic Insights: hier gaat het niet om inzichten in cloudomgevingen, maar juist om diepere inzichten in on-prem infrastructuur. Dit doet het door de manier waarop het netwerkverkeer door de infrastructuur gaat te correleren aan synthetische (dus niet real-life) metingen van ThousandEyes zelf. Hiermee wordt het mogelijk om eventuele prestatieproblemen snel te koppelen aan daadwerkelijke bottlenecks en vreemd gedrag in en van de omgeving. Door de externe en interne inzichten aan elkaar te koppelen, krijgen organisaties een zo compleet mogelijk compleet beeld.

ThousandEyes Endpoint Experience krijgt vanaf nu ook wifi- en LAN-telemetrie vanuit het Meraki-platform.

Al met al breidt Cisco met de aankondiging van vandaag de inzichten in zowel eigen netwerken als omgevingen buiten de eigen organisatie weer fors uit. Om echt alles inzichtelijk te maken moeten er nog wel een paar stappen gezet worden. Zo moeten ook andere public cloudomgevingen toegevoegd worden. Het is echter zonder meer weer een grote stap voorwaarts. Waar het voorheen alleen Catalyst-apparatuur betrof, is nu ook telemetrie van Meraki-apparatuur toegevoegd. Dit is weliswaar een vrij logische stap, gezien de ambitie om de twee platformen samen te gaan voegen, maar hij moet wel nog altijd gezet worden natuurlijk. Dat doet Cisco vandaag.

Digital Experience Assurance zal met de aankondigingen van vandaag de digitale ervaring van medewerkers er als het goed is weer iets beter op kunnen maken. Ze zullen nog altijd regelmatig het netwerk de schuld geven als iets niet werkt. Dat zal niet snel veranderen. Het wordt echter wel weer iets eenvoudiger om aan te tonen dat dit niet het geval is of – indien het wel aan het netwerk ligt – precies te kunnen achterhalen waar het fout is gegaan. Daarmee kunnen organisaties eventuele problemen dus ook weer iets sneller oplossen. Ook dat zorgt voor een betere digiale ervaring.