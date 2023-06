Volgende stap in vereenvoudiging van het netwerkportfolio brengt SSO, automation, diepere integratie van netwerkproducten en -omgevingen en meer en betere monitoring samen in de Networking Cloud.

Cisco is druk bezig om het aanbod overzichtelijker te maken. We schreven vorig jaar al een uitgebreide analyse hierover. Het was allemaal veel te ingewikkeld geworden, met te veel producten waarvan niet altijd duidelijk was hoe deze elkaar aanvullen. Dat vonden wij niet alleen, maar ook klanten verlangden meer overzicht en duidelijkheid.

Vorig jaar was het grote nieuws dat Cisco de platformen voor Meraki en Catalyst samen ging voegen. Dat was echter nog maar een eerste stap. De visie en de strategie van het bedrijf is om serieus te snijden in de complexiteit. Dit wil het doen met behulp van een onderverdeling in meerdere pilaren. Je zou het de Salesforce-benadering kunnen noemen. Net zoals dat bedrijf een Sales Cloud en een Marketing Cloud heeft, gaat Cisco alles onderbrengen in meerdere clouds. We voorspelden dit al in een eerder artikel over de Security Cloud, op basis van uitspraken die EVP Security & Collaboration Jeetu Patel deed. Vandaag is het de beurt aan het netwerkaanbod, met de aankondiging van de Cisco Networking Cloud.

Voor de duidelijkheid: Cisco Networking Cloud is geen product, je kunt het niet afnemen op basis van licenties. Het is een strategische visie, waarbij de componenten die eronder vallen af te nemen zijn als producten en diensten.

Meer eenvoud

Heel veel van wat Cisco op het moment doet op het gebied van strategie is gericht op het vereenvoudigen van het aanbod. Dat moet het leven van netwerkbeheerders niet alleen eenvoudiger maken, het moet er ook voor zorgen dat het netwerk als geheel efficiënter en betrouwbaarder wordt. Onderdeel van de Cisco Networking Cloud is dat er SSO is voor alle netwerkplatformen (Catalyst, Meraki, SD-WAN). Ook komt er een enkele UX/UI voor de verschillende omgevingen.

Om alles overzichtelijker te maken, krijgt Catalyst een grotere rol in het aanbod van Cisco. De bestaande Catalyst-producten houden uiteraard hun naam, maar Cisco hernoemt ook enkele andere producten. Zo is DNA Center vanaf nu Catalyst Center, gaat DNA Software en Licensing nu Catalyst Software and Licensing heten en komt er ook een einde aan de namen Cisco SD-WAN en Viptela SD-WAN. Die gaan vanaf nu ook door het leven als Catalyst SD-WAN. Waar het vorig jaar nog leek dat Cisco langzaam afscheid ging nemen van Catalyst als merknaam en alles richting Meraki als cloudplatform zou gaan, zien we dit jaar dat Catalyst nog lang niet weg is. Dat zou ook niet zo slim zijn overigens, want Catalyst is een veel sterkere naam in de enterprisemarkt dan Meraki, maar dat terzijde.

Naast het hernoemen van een deel van het netwerkaanbod, is er ook een vereenvoudiging op het gebied van licenties. Dat is cruciaal, want dat is uiteindelijk waar klanten toch vooral naar kijken. Alles eenzelfde naam geven is leuk vanuit marketingperspectief, maar als klanten vervolgens alsnog veel complexiteit hebben op het gebied van licenties, is dat voor hen vooral leuk op papier. Dat heeft Cisco ook begrepen. Vandaar ook dat hardware- en softwarelicenties vanaf nu samengevoegd worden in een enkel abonnement. Dit zal als eerste gebeuren voor Catalyst-switches, maar zal worden uitgebreid naar de rest van het aanbod.

Tot slot wil Cisco binnen de Networking Cloud ook de mogelijkheid bieden om het datacenter optimaal in te richten voor AI/ML-workloads. Dit doet het door middel van de AI Data Center Blueprint for Networking. Hiermee kun je het datacenter optimaliseren voor HPC en grootschalige ML-fabrics die je over de infrastructuur heen legt, is de insteek van Cisco. Je krijgt inzicht in AI-workloads via het Nexus Dashboard, waar ook automation templates beschikbaar zijn voor klanten. Op deze manier kun je het netwerk precies zo inrichten als nodig is voor de wensen en eisen. Denk aan zaken zoals load-balancing, bandbreedte per workload, het beheer van het verkeer in het algemeen en garanties die dat er geen pakketjes verloren gaan. Deze features komen naar de Nexus 9000 met Nexus-OS.

Meer monitoring

Naast een vereenvoudiging van het aanbod, brengt Cisco Networking Cloud ook meer mogelijkheden op het gebied van monitoring. We zagen dat al een beetje bij de AI Data Center Blueprint for Networking-component, maar het gaat nog verder. ThousandEyes speelt hier een belangrijke rol in. Cisco heeft het over het bieden van end-to-end network assurance met behulp van ThousandEyes. Dit is belangrijk, omdat het netwerk een cruciaal onderdeel is in het bieden van de beste ervaring voor gebruikers binnen een enterprise-omgeving.

Allereerst krijgt ThousandEyes een bredere scope. Het gaat ook inzicht geven in Meraki MX en Webex RoomOS-apparaten. Hiermee dekt het dus ook de collaboration endpoints van Webex en de SD-WAN-apparatuur van Meraki af. Cisco belooft verder ook sneller inzicht te geven in incidenten. Dit doet het door middel van Event Detection. Deze detectie is volledig geautomatiseerd en moet dus sneller resultaat opleveren voor de beheerder. Ook is er speciale aandacht voor verbindingen met AWS. Daar krijgen klanten ook meer inzicht in, om eventuele problemen sneller op te kunnen lossen.

Op het gebied van monitoring is er tot slot ook nog Cloud Monitoring for Catalyst. De naam van deze nieuwe dienst geeft aan wat het doet. Je kunt hiermee Catalyst-apparaten troubleshooten en beheren. Concreet gaat het hier om de mogelijkheid om een CLI-omgeving te tonen, het beheer van images en wat meer geavanceerde troubleshooting. Je doet dit vanuit het Meraki-dashboard overigens, wat het dan weer een beetje verwarrend maakt. Aan de ene kant hernoemt Cisco de nodige producten naar de Catalyst-merknaam, maar dit onderdeel komt dan weer vanuit de Meraki-omgeving. Op zich is het wel logisch, want Meraki is de basis voor het cloudplatform voor netwerkbeheer dat Cisco steeds verder uitbouwt. Dat zal in de toekomst het enige cloudplatform zijn dat Cisco biedt. Er blijft echter ook ruimte voor een on-prem-platform. Dat zal Catalyst zijn.

Meer integratie

De laatste component van de Cisco Networking Cloud heeft eigenlijk niet eens zozeer te maken met het netwerk. Overkoepelend moet de onderverdeling in meerdere ‘Clouds’ namelijk ook leiden tot een betere integratie van de verschillende onderdelen van een IT-omgeving, zowel van Cisco als van derden. Daar raken woordvoerders van Cisco niet over uitgepraat tijdens Cisco Live, zouden we haast durven zeggen. Denk hierbij aan het eenvoudig uitwisselen van API keys, om de netwerkplatformen van Cisco eenvoudiger te koppelen aan andere onderdelen. Dit moet zorgen voor meer automation en dus minder fouten. Verder gaat Cisco veel aandacht geven aan een betere ervaring bij het gebruiken van de verschillende netwerkplatformen. Dat moet een ‘naadloze’ ervaring worden.

De bovenstaande voorbeelden van integraties zijn haalbaar in de nabije toekomst. Er zit echter ook nog een meer fundamentele component aan dit onderdeel van de Cisco Networking Cloud. Dat is om networking ook dichterbij andere onderdelen van het aanbod te krijgen. Met name op het gebied van security valt er veel te winnen. Cisco ziet een toekomst voor zich waarbij er gedeelde policies gaan komen voor networking en security. Dat wil zeggen, zowel het netwerkteam als het securityteam kunnen dezelfde policies uitrollen. Oftewel, een medewerker op de security-afdeling kan ook het netwerk deels inrichten, en andersom. Daar zijn we op dit moment nog lang niet, maar het is wel een interessant concept. Het zou de last op de verschillende teams binnen organisaties aanzienlijk kunnen verlagen, mits het goed werkt uiteraard.

Uiteindelijk is dat laatste – lastenverlichting voor de verschillende teams – de voornaamste reden voor Cisco om het portfolio te vereenvoudigen (naast concurrerend blijven in de markt, uiteraard). We kunnen dus nog heel veel verwachten op dit punt. We durven de voorspelling van ons vorige artikel dan ook gerust te herhalen. De herinrichting van het aanbod van Cisco stopt hier niet. Hou er maar rekening mee dat er naast de Security Cloud en de Networking Cloud in ieder geval ook nog Observability Cloud en een Collaboration Cloud komt, of namen die daarop lijken.

Cisco Networking Cloud is ambitieus, maar ook noodzakelijk

Als het Cisco vervolgens ook daadwerkelijk lukt om het aanbod in die clouds verder te vereenvoudigen, dan is het een goede strategie. Dat is echter niet eenvoudig, want Cisco heeft met name op het gebied van networking serieus veel geschiedenis (legacy) en heel veel klanten en partners met heel veel verschillende wensen en eisen. Het zal ook onherroepelijk wat harde keuzes moeten maken, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning van oudere hardware die nog wel breed gebruikt wordt. Maar dat hoort er allemaal bij.

Wij zijn in ieder geval benieuwd hoever Cisco het aanbod kan vereenvoudigen. Niet alleen door het hernoemen van producten, maar ook door het samenvoegen ervan. Binnen de Security Cloud lukt dat behoorlijk goed, met de recente aankondiging van Cisco XDR en de aankondigingen deze week van Cisco Secure Access (SSE) en de uitbreidingen op Panoptica (CNAPP) als duidelijke voorbeelden. Het netwerkportfolio is echter wat complexer, dus er zal veel werk verzet moeten worden.