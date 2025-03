Applicatie staat centraal in Broadcom VeloSky, via FWA, glasvezel of satelliet

Met VeloSky belooft Broadcom service providers dat ze niet langer meerdere apparaten naast elkaar uit hoeven te rollen om Fixed Wireless Access (FWA), glasvezel en satellietverbindingen aan te bieden. Een enkele VeloSky-appliance is voldoende. Hoe dit mogelijk is, lees je in dit artikel.

Tijdens VMware Explore afgelopen november schreven we over een nieuwe architectuur voor VeloCloud, het SD-WAN-aanbod van Broadcom. VeloRAIN (Robust AI Networking) richtte zich zoals de naam al doet vermoeden primair op de nieuwe uitdagingen van AI-workloads voor netwerken van service providers. Die willen vanzelfsprekend een optimale gebruikerservaring bieden aan hun klanten, op welke manier deze ook verbinden. Via Broadcom VeloRAIN moet dat mogelijk worden.

Wat is Broadcom VeloRAIN ook alweer?

Om het geheugen even op te frissen, herhalen we hieronder wat we afgelopen november schreven over Broadcom VeloRAIN, op basis van een briefing die we toen bijwoonden van Sanjay Uppal, de SVP en GM van de VeloCloud-divisie van Broadcom.

VeloRAIN moet voor Broadcom het fundament worden voor alle netwerkinnovatie die het bedrijf doet op het gebied van AI. Het hele portfolio moet er een boost door krijgen. Dat zegt althans Sanjay Uppal, de VP en GM voor de VeloCloud-divisie bij Broadcom. Hij doelt hiermee niet alleen op gedistribueerde inferencing workloads, maar ook op agentic toepassingen en zware Retrieval-Augmented Generation (RAG)-taken. De bedoeling is dat het niet alleen de gebruikerservaring bij dergelijke workloads verbetert, maar ook de security.

Broadcom VeloRAIN (het bedrijf lijkt het voorvoegsel VMware niet meer te gebruiken in combinatie met VeloCloud) bestaat uit meerdere componenten. Allereerst maakt VeloRAIN gebruik van AI en ML om AI-toepassingen te kunnen detecteren. Dat was tot nu toe niet of lastig mogelijk vanwege het feit dat dit verkeer voorzien was van encryptie. Dat maakte het moeilijk om AI-toepassingen effectief te identificeren en vervolgens ook te kunnen voorzien van de juiste prioritering op het netwerk. Zonder die prioritering konden prestaties niet gegarandeerd worden en was de Quality of Service niet zoals hij moest zijn.

Het tweede onderdeel van VeloRAIN houdt zich bezig met het optimaliseren van het gebruik van het netwerk. Er komen nieuwe features aan voor het op een slimme manier inschatten hoe kanalen van draadloze verbindingen zoals 5G en satelliet kunnen worden ingezet. Het doel hiervan is om een ‘glasvezel-achtige’ Quality of Service te kunnen bieden via deze draadloze verbindingen. Dat niet alleen, organisaties moeten met deze nieuwe features ook eenvoudiger en sneller een netwerk op kunnen zetten en in kunnen richten op (edge-)locaties waar ze dat willen.

Tot slot het derde onderdeel van VeloRAIN. Dat houdt zich niet zozeer bezig met het netwerk, maar met het opzetten van policies voor de prioritering van applicaties. Hiervoor zet Broadcom AI in, die ervoor moet zorgen dat nieuwe applicaties automatisch een prioritering toewijzen. Het moet er eveneens voor zorgen dat kritieke applicaties de aandacht krijgen die ze verdienen zonder dat daarvoor handmatig ingegrepen hoeft te worden. Het gaat hierbij ook om zogeheten DABS, oftewel Dynamic Application-Based Slicing. Hiermee is het mogelijk om applicaties een optimale Quality of Experience te geven, ongeacht de complexiteit van het onderliggende netwerk. Dat kunnen dus ook meerdere netwerken zijn. Daar zou je met DABS niets van moeten merken wat betreft de prestaties van een applicatie.

Broadcom VeloSky: vertaling van de VeloRAIN-architectuur in een appliance

Nu we weer scherp hebben wat Broadcom VeloRAIN is, kunnen we naar de aankondiging die Broadcom vandaag tijdens Mobile World Congress doet, namelijk VeloSky.

Als we ons er heel gemakkelijk af zouden willen maken, is Broadcom VeloSky de verwezenlijking van alles wat we hierboven over VeloRAIN hebben geschreven. VeloSky is een appliance met daarbovenop een software-defined laag die vanuit deze enkele omgeving netwerktoegang biedt via meerdere routes: FWA, glasvezel, satelliet. Broadcom noemt dit converged access. Service providers hoeven niet langer drie verschillende producten uit te rollen om deze drie connectiemethodes aan te bieden aan klanten.

De appliance zelf is echter vooral een vehikel voor datgene wat Broadcom daadwerkelijk voor ogen heeft met VeloSky, horen we van Uppal. “DABS is wat VeloSky bijzonder maakt”, geeft hij aan. Het idee is dat er dankzij deze variant van slicing, waarbij de applicatie centraal staat, een betere Quality of Service geboden kan worden, verspreid over de verschillende verbindingen.

Hieronder een illustratie van DABS:

Nog even voor de duidelijkheid: Broadcom VeloSky is geen SD-WAN. Het kan in combinatie met het VeloCloud-aanbod van Broadcom bestaan, met SD-WAN van een andere aanbieder, maar ook zonder SD-WAN.

Geen DABS vs netwerkslicing, maar DABS en netwerkslicing

Deze applicatie-gebaseerde versie van slicing is anders dan de netwerkslicing die we al langere tijd kennen. Het kan er overigens prima naast bestaan, maar het is ook beschikbaar als netwerkslicing dat niet is. Het gaat hierbij niet om een wedstrijd tussen DABS en netwerkslicing, benadrukt Uppal. Sterker nog, Broadcom kijkt op dit moment naar een manier om de software en de appliance dynamisch te laten bepalen of er DABS of netwerkslicing ingezet wordt.

Het belangrijkste resultaat van deze focus op de applicatie is dat deze als het goed is beter presteert dan wanneer er niet vanuit de applicatie gedacht wordt. Dat klinkt als een open deur, maar helemaal niet zo eenvoudig te realiseren, horen we van Uppal. De underlays van (draadloze) netwerken zijn doorgaans erg veranderlijk. Denk hierbij onder andere aan zaken zoals latency en jitter. Hoe variabel deze underlays precies zijn, is dan weer lastig in te schatten. Dit moet Broadcom in zien te schatten zonder er te actief in te gaan prikken. Het zet AI in om dit te bewerkstelligen.

Broadcom VeloSky biedt convergentie voor service providers

Met VeloSky wil Broadcom service providers met name helpen in de lastige FWA-markt. De komst van satellietverbindingen zorgt bij hen onder andere voor onzekerheid. Door meerdere netwerkunderlays in een enkele appliance aan te bieden hoeven service providers zich daar in principe geen zorgen meer om te maken. Het maakt het uitrollen van nieuwe verbindingen bij klanten ook meteen een stuk eenvoudiger. Dat betekent op zijn beurt weer dat service providers sneller omzet binnen kunnen halen. Het kost ze namelijk veel minder tijd om het uit te rollen.

Tot slot zorgt de geïntegreerde benadering vrijwel natuurlijk voor betere security. Er is immers maar een enkele appliance om rekening mee te houden. Dan gaat het niet alleen om het fysiek beveiligen van de VeloSky-appliance. Er zit een firewall op het apparaat en Broadcom heeft de nodige segmentatie toegepast. Volgens Uppal zijn ze aan het kijken om dit nog veiliger te maken. Ze werken nu aan het beschermen van data die upstream gaat, een veelvoorkomende situatie met Retrieval-Augmented Generation in AI-workloads. Die data mag niet lekken.

Al met al lost Broadcom de belofte die het deed met VeloRAIN ruimschoots in met de aankondiging van VeloSky. Het is ook nog zeker niet klaar met deze toevoeging op SD-WAN. De sofware-defined laag bovenop de appliance maakt VeloSky een flexibele oplossing. Dat zal ook zeker nodig zijn, want de eisen aan verbindingen vanuit klanten van service providers zullen ongetwijfeld net zo flexibel zijn.