Broadcom vernieuwt VMware-aanbod met ondersteuning van Edge AI-workloads

Broadcom geeft organisaties nieuwe mogelijkheden voor de ondersteuning van Edge AI-workloads. Volgens het bedrijf dat recent VMware overnam zal edge computing de oplossing zijn voor het succesvol uitrollen van AI-applicaties.

Broadcom ziet voor organisaties verschillende voordelen in Edge AI-workloads. Het wijst bijvoorbeeld op de lokale aanwezigheid van de workloads wat bijvoorbeeld de snelheid van data-processing ten goede komt. Door te werken op de edge zit er niet één fysieke locatie aan de opslagplaats van AI-workloads. Broadcom ziet de op software-gebaseerde edge als een verdeelde digitale infrastructuur voor het verbinden, beveiligen en ondersteunen van workloads over verschillende locaties, dichtbij de endpoints die data creëren of gebruiken. Door de distributie bevinden de workloads zich steeds dichtbij de gebruikers, ongeacht of deze thuis, onderweg of op kantoor zijn.

Om het hele verhaal te leveren, ziet Broadcom dat het ondersteuning moet aanbieden op drie lagen. Er is de edge compute stack van waaruit de applicaties en workloads geleverd worden, de intelligent overlay waarin connectiviteits- en beveiligingsdiensten zitten opgenomen en tot slot de underlay network-laag, waarin software voor het tot stand brengen van de internetverbinding draait.

Fixed Wireless Access

Voor iedere laag voert Broadcom nu vernieuwingen door. Te beginnen bij de laatst genoemde connectiviteitslaag, komen er verbeteringen aan de VMware VeloCloud Egde 710-appliance en nieuwe VMware VeloCloud Edge 720- en 740-toestellen. Bij de verbeteringen aan de bestaande toestellen is de toevoeging van Fixed Wireless Access (FWA) de belangrijkste.

Sanjay Uppal, vicepresident en algemeen manager Software-Defined Edge Division bij Broadcom, geeft zijn visie over waarom de toevoeging van FWA gunstig is: “Wij bieden bedrijven op unieke wijze een goede, betere en beste benadering van connectiviteit aan de edge door hen de mogelijkheid te bieden real-time WAN-prestaties aan te passen, inzichten uit het netwerk te verkrijgen en het netwerk te programmeren. Deze convergentie van het onderliggende netwerk stelt bedrijven in staat om binnen enkele minuten netwerken op te bouwen ter ondersteuning van de werklasten van vandaag en morgen.”

Verdere verstrengeling Broadcom en VMware

Aan de verbinding met de cloud wordt daarnaast ook gewerkt. De tweede vernieuwing integreert de VeloCloud SD-WAN points of presence (PoP’s) met Symantec PoP’s in het VMware VeloCloud SASE-aanbod. De integratie tussen VMware en Symantec gebeurde nog onder leiding van VMware, toen een overname door Broadcom nog bij de controle-organen vasthing. Klanten kunnen door de integratie profiteren van een verenigde SASE-optie.

VMware Edge Compute Stack 3.6

De laatste verbeteringen zijn gericht op de edge compute stack. Broadcom probeert IT-teams een eenvoudigere manier te bieden voor het distribueren van Edge AI-workloads en voor het beheer ervan. Dit zijn de speerpunten van de laatste release van VMware Edge Compute Stack naar versie 3.6. Deze versie is beschikbaar sinds 6 augustus.

