Broadcom komt met VeloRAIN-architectuur voor VeloCloud

Na enkele fysieke stortbuien aan het begin van VMware Explore in Barcelona laat Broadcom het ook in overdrachtelijke zin regenen deze week. Het komt namelijk met meerdere uitbreidingen op het VeloCloud SD-WAN-portfolio. De belangrijkste ervan is de aankondiging van VeloRAIN, een architectuur die specifiek gericht is op AI-workloads. Daarnaast komen er ook nog enkele nieuwe edge-apparaten aan en introduceert Broadcom een nieuw partnerprogramma. We zetten de nieuwe onderdelen van VeloCloud hieronder voor je uiteen.

Broadcom voelt zich van oudsher thuis in het netwerkwereldje. De edge en SD-WAN voelen dan ook als natuurlijke omgevingen voor het bedrijf. Het ziet echter ook dat er met de opkomst van GenAI-workloads iets moet gebeuren aan het netwerk. Dat is na compute immers de belangrijkste component in om het even welke AI stack. Vandaar dat Broadcom het VeloCloud-portfolio voorziet van VeloRAIN, waarbij RAIN staat voor Robust AI Networking.

VeloRAIN

VeloRAIN moet voor Broadcom het fundament worden voor alle netwerkinnovatie die het bedrijf doet op het gebied van AI. Het hele portfolio moet er een boost door krijgen. Dat zegt althans Sanjay Uppal, de VP en GM voor de VeloCloud-divisie bij Broadcom. Hij doelt hiermee niet alleen op gedistribueerde inferencing workloads, maar ook op agentic toepassingen en zware Retrieval-Augmented Generation (RAG)-taken. De bedoeling is dat het niet alleen de gebruikerservaring bij dergelijke workloads verbetert, maar ook de security.

Broadcom VeloRAIN (het bedrijf lijkt het voorvoegsel VMware niet meer te gebruiken in combinatie met VeloCloud) bestaat uit meerdere componenten. Allereerst maakt VeloRAIN gebruik van AI en ML om AI-toepassingen te kunnen detecteren. Dat was tot nu toe niet of lastig mogelijk vanwege het feit dat dit verkeer voorzien was van encryptie. Dat maakte het moeilijk om AI-toepassingen effectief te identificeren en vervolgens ook te kunnen voorzien van de juiste prioritering op het netwerk. Zonder die prioritering konden prestaties niet gegarandeerd worden en was de Quality of Service niet zoals hij moest zijn.

Het tweede onderdeel van VeloRAIN houdt zich bezig met het optimaliseren van het gebruik van het netwerk. Er komen nieuwe features aan voor het op een slimme manier inschatten hoe kanalen van draadloze verbindingen zoals 5G en satelliet kunnen worden ingezet. Het doel hiervan is om een ‘glasvezel-achtige’ Quality of Service te kunnen bieden via deze draadloze verbindingen. Dat niet alleen, organisaties moeten met deze nieuwe features ook eenvoudiger en sneller een netwerk op kunnen zetten en in kunnen richten op (edge-)locaties waar ze dat willen.

Tot slot het derde onderdeel van VeloRAIN. Dat houdt zich niet zozeer bezig met het netwerk, maar met het opzetten van policies voor de prioritering van applicaties. Hiervoor zet Broadcom AI in, die ervoor moet zorgen dat nieuwe applicaties automatisch een prioritering toewijzen. Het moet er eveneens voor zorgen dat kritieke applicaties de aandacht krijgen die ze verdienen zonder dat daarvoor handmatig ingegrepen hoeft te worden. Het gaat hierbij ook om zogeheten DABS, oftewel Dynamic Application-Based Slicing. Hiermee is het mogelijk om applicaties een optimale Quality of Experience te geven, ongeacht de complexiteit van het onderliggende netwerk. Dat kunnen dus ook meerdere netwerken zijn. Daar zou je met DABS niets van moeten merken wat betreft de prestaties van een applicatie.

Nieuwe VeloCloud Edge 4100 en 5100

Naast een nieuwe netwerkarchitectuur met VeloRAIN heeft Broadcom ook nog nieuws op het gebied van hardware. Het kondigt vandaag namelijk ook de VeloCloud Edge 4100 en 5100-appliances aan. Deze zijn ontwikkeld voor grote branch sites, regionale hubs en datacenters. Ze moeten organisaties de SD-WAN, security en het AI-netwerk bieden die ze nodig hebben in hun zwaarste omgevingen.

De VeloCloud Edge 4100 biedt tot 30 Gbps aan throughput en kan maximaal 12.000 tunnels opzetten. Dat is volgens Broadcom een verbetering van tot 300 procent ten opzichte van de voorganger, de appliances uit de 3400- en 3800/3810-series. De VeloCloud Edge 5100 doet hier nog een flinke schep bovenop, met een throughput van 100 Gbps en de mogelijkheid om maximaal 20.000 tunnels op te zetten. Dit is geen vervanging voor een bestaand apparaat, maar een volledig nieuw product dat als nieuw high-end aanbod gezien kan worden. Door de throughput en het aantal tunnels in het algemeen fors op te schroeven, hoeven organisaties minder apparaten in te zetten. Dat zorgt voor een eenvoudigere netwerkarchitectuur, is het idee.

Titan: een nieuwe partnerprogramma voor VeloCloud

De laatste aankondiging die Broadcom vandaag tijdens VMware Explore doet met betrekking tot VeloCloud is dat er een nieuw partnerprogramma komt. Dit programma heeft de naam Titan gekregen en heet voluit het Broadcom Advantage Partner Program for VeloCloud. Ook hier zien we dat de naam VMware wordt weggegumd, want dit programma heette altijd het VMware VeloCloud Partner Program. Volgens Broadcom is het nieuwe programma gebouwd met MSP’s in het achterhoofd en bestaat het uit drie tiers: Pinnacle, Premier en Registered. Verder ziet het er globaal uit als andere partnerprogramma’s die we hebben gezien. Interessant is wat ons betreft nog wel dat er een ‘white label’ offering komt voor partners in de hoogste tier. Die kunnen VeloCloud dan wegzetten via regionale en gespecialiseerde channel partners.

Al met al geeft Broadcom VeloCloud een behoorlijke update vandaag. Met name VeloRAIN springt in het oog. Daarmee wil Broadcom het SD-WAN-aanbod het AI-tijdperk intrekken. Met de nieuwe VeloCloud Edge-apparaten maakt Broadcom ook de edge meer onderdeel van het grotere AI-verhaal. Dat wil zeggen, de wens in de markt om AI aan de edge te doen bij organisaties kan nu ook beter ingevuld worden. Het idee dat dit kan zonder de complexiteit te verhogen (en misschien zelfs wel te verlagen) is ook zeker interessant. Het nieuwe partnerprogramma moet een en ander optimaal in de markt gaan zetten.

We hebben op dit moment geen informatie over wanneer de vandaag aangekondigde architectuur, apparaten en programma’s beschikbaar zullen zijn.

Lees ook: VCF 9 is een nieuw begin voor VMware by Broadcom