Cisco Cloud Control brengt networking en security samen in een enkel platform

Cisco krijgt (ook van ons) weleens het verwijt dat het een mooi verhaal kan bedenken en vertellen, maar dat het eerst nog maar eens moet laten zien dat dit verhaal ook daadwerkelijk geleverd kan worden. Vandaag introduceert het bedrijf Cisco Cloud Control om dit imago voor eens en voor altijd achter zich te laten. Aan de ene kant is dit een logisch gevolg van wat Cisco de laatste jaren heeft gebouwd en aangekondigd. Het is een van de meest ambitieuze dingen die het bedrijf heeft gebouwd en gelanceerd in de ruim 40 jaar dat het bedrijf bestaat. Waarom we dat denken en vinden, lees je in dit artikel.

Cisco is al jaren bezig met consolideren en samenvoegen van allerlei onderdelen van het aanbod in een platform. Denk aan de ontwikkeling van full-stack (AI-)infrastructuur om de adoptie ervan (en de eigen business uiteraard ook) een boost te geven, maar ook zeker aan de verhalen van een jaar of drie vier geleden rondom full-stack observability en de Networking Cloud en Security Cloud.

Het uiteindelijke doel van al deze stappen was altijd om organisaties de juiste inzichten en het juist overzicht te geven om de infrastructuur volledig in dienst te stellen van de ambities die ze hadden en hebben. Dat klonk altijd wat esoterisch. Het moest onder andere mogelijk worden om networking en security op een fundamentele manier aan elkaar te koppelen, zodat de twee onderdelen feitelijk niet meer van elkaar los te koppelen waren. Een verandering in het networking-gedeelte van een omgeving betekende automatisch ook een aanpassing op het gebied van security. Dit soort afhankelijkheden binnen de infrastructuur van organisaties wil Cisco met Cisco Cloud Control nu (eindelijk) werkelijkheid maken.

Wat is Cisco Cloud Control?

Om wat meer inzicht te krijgen in wat Cisco Cloud Control is, spraken we voorafgaand aan Cisco Live, dat deze week plaatsvindt, met DJ Sampath, SVP & GM AI Software and Platform bij Cisco. We spraken Sampath eerder al vrij uitgebreid over onder andere AI Canvas, dat je zou kunnen zien als een voorloper van wat er met Cisco Cloud Control mogelijk is. AI Canvas is dan ook onderdeel van Cloud Control. Sampath noemt Cisco Cloud Control “het platform dat AgenticOps tot leven brengt”. Het brengt telemetrie samen uit alle windstreken van de eigen stack met een enkele login, inclusief een topologie van alle afhankelijkheden.

Data verzamelen in een enkel platform is op zich niet zo interessant. Dat kunnen we allemaal wel, zouden we haast durven zeggen. Dat was al heel lang mogelijk, onder andere met Splunk, een bedrijf dat Cisco enkele jaren geleden overnam voor 28 miljard dollar. Het probleem was dan echter altijd dat er weliswaar heel veel data verzameld werd, maar dat het enorm lastig was om daar zinnige inzichten uit te filteren. Dat moet met Cisco Cloud Control nu wel goed mogelijk zijn.

Het belang van Splunk in Cisco Cloud Control is overigens zeker niet te onderschatten. De Cisco Data Fabric die het bedrijf aankondigde tijdens Splunk’s eigen .conf-bijeenkomst vorig jaar is in principe het fundament van Cloud Control. Als je het wat oneerbiedig wilt stellen, is Cisco Cloud Control de UI bovenop de Cisco Data Fabric.

Er is over nagedacht (door modellen en Cisco)

Het gaat zoals gezegd bij Cisco Cloud Control om meer dan alleen het bij elkaar brengen van data uit alle hoeken van de organisatie en de stack. Tegen de tijd dat eindgebruikers in Cisco Cloud Control de data te zien krijgen, is deze al door allerlei filters en modellen gegaan. Het is in de woorden van Sampath een “single destination with cross-domain telemetry“. In goed Nederlands een enkele bestemming met telemetrie uit meerdere domeinen.

Om de uiteindelijke data die in Cisco Cloud Control aan eindgebruikers wordt getoond ook zinvol te maken, maakt Cisco gebruik van eigen en zelf ontwikkelde modellen, zoals het Deep Network Model en het open-source security model waar het vorig jaar mee kwam. Die maken het mogelijk om, op basis van meer dan veertig jaar aan kennis en inzichten vanuit Cisco, zeer specifieke problemen op te lossen, horen we van Sampath. Daarnaast gebruikt Cisco Cloud Control ook frontier-modellen om alle telemetrie te analyseren en er zinvolle inzichten uit te halen.

Uiteindelijk moeten er in Cisco Cloud Control inzichten komen die het resultaat zijn van diepgaande analyse van heel veel data uit heel veel bronnen. Dat moet onder andere betekenen dat eindgebruikers alleen zinvolle data te zien krijgen, waar ze meteen iets mee kunnen. Eventuele issues en problemen kunnen dan meteen opgelost worden, vanuit deze omgeving. De relevante joins, lookups en analyses zijn allemaal al gedaan in de onderliggende Cisco Data Fabric.

Cisco Cloud Control gaat voorbij Cisco-data

Bedrijven zoals Cisco (dat wil zeggen, grote bedrijven met een enorme installed base) zijn er doorgaans vrij goed in om iets op de markt te brengen dat vooral goed werkt als je ook daadwerkelijk alleen maar op infrastructuur van het bedrijf draait. Dat is in 2026 een tamelijk kansloos verhaal, omdat geen enkel bedrijf die ‘luxe’ heeft. Organisaties willen geen lock-in, ook al zijn ze best bereid om een zekere mate ervan te accepteren als dat operationeel grote voordelen heeft, maar willen vooral gewoon alles kunnen draaien wat ze willen, waar ze het willen.

Gelukkig snapt Cisco dit ook als het gaat om Cisco Cloud Control. Onderdeel van het nieuwe aanbod is dan ook een Marketplace. Daarin staan alle integraties die beschikbaar zijn om ook telemetrie vanuit andere bronnen dan die van Cisco zelf toe te voegen aan Cloud Control. Ook hier heeft Cisco geen half werk van gemaakt. Op het moment van de officiële aankondiging staan daar al meer dan 50 integraties in, waaronder grote jongens zoals AWS, Google Cloud, Microsoft, ServiceNow en Snowflake.

Het feit dat er een marketplace is voor de integraties en dat Cisco het niet alleen maar mogelijk maakt om via MCP agents met andere bronnen te laten praten, betekent dat het hier gaat om meer dan alleen vluchtige koppelingen. Dat is vanuit het oogpunt van security en governance goed nieuws, want dit soort integraties zijn in de basis beter onder controle te houden.

Voeg eigen agents toe…

Cisco Cloud Control maakt gebruik van eigen AI-agents om de AgenticOps-visie van het bedrijf bij eindgebruikers te krijgen. Die zullen ongetwijfeld behoorlijk krachtig zijn, maar ook nooit alle use-cases afdekken die organisaties hebben. Vandaar dat Cisco naast de eigen AI-agents en AI Canvas ook de zogeheten Cloud Control Studio beschikbaar stelt. In deze omgeving kunnen klanten, maar ook partners en integrators eigen agents en apps bouwen die binnen Cisco Cloud Control kunnen worden uitgerold.

De mogelijkheid om zelf verder te bouwen op de Cisco Cloud Control-basis is wat ons betreft ook echt van cruciaal belang. Zeker als je bedenkt dat er al meer dan 50 integraties zijn met externe bronnen, kan Cisco nooit voor al die integraties de beste AI-agents leveren die precies doen wat organisaties willen en nodig hebben. Deze agents kunnen dan overigens niet alleen via de 50 native integraties met externe bronnen praten, het is ook mogelijk om er nog meer bronnen aan toe te voegen via MCP.

…en eigen applicaties

De mogelijkheid om via Cloud Control Studio ook apps te bouwen is wat ons betreft nog veel belangrijker dan het toevoegen van meer AI-agents. Dit betekent namelijk dat partners en klanten zeer specifiek apps kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen wensen. Hiermee wordt de eerder aangehaalde wat esoterische ambitie om bijvoorbeeld networking en security aan elkaar te koppelen een mogelijkheid. Dat wil zeggen, je kunt Cisco Cloud Control via deze route dingen laten doen die je in geen van de afzonderlijke UI’s kunt configureren.

Via Cloud Control Studio kun je Cisco Cloud Control dus helemaal naar eigen smaak en inzicht inrichten. Partners en organisaties bouwen de applicaties via een no-code/low-code-omgeving die draait op OpenAI Codex. Sampath geeft aan dat andere vibe coding platformen ook zeker zullen volgen.

De applicaties die gebouwd worden in Cloud Control Studio kunnen tot slot ook op de Marketplace gepubliceerd worden. Dat kan waardevol zijn voor partners die een specifieke sector van de markt bedienen waar veel dezelfde problemen spelen. Denk bijvoorbeeld aan specifieke wet- en regelgeving waarvoor de nodige aanpassingen nodig zijn over de hele stack heen om compliant te worden. Dat kan via deze weg geregeld worden door een applicatie eenmalig te bouwen en vervolgens breed beschikbaar te stellen. Deze route geeft partners ook een extra mogelijkheid om Cisco Cloud Control commercieel aantrekkelijk te maken. Een eerste reactie van partners kan zijn dat met het samenvoegen van alle UI’s in een enkele UI er omzet wegvalt. Dit kan dan een alternatieve bron van inkomsten zijn.

Software als grootste innovatie voor hardwarespeler?

Tijdens de sessie die we hadden met Sampath, gaf hij ons een korte demo van het platform. Op basis daarvan en na er nadien nog wat dieper over nagedacht te hebben, durven we wel te stellen dat Cisco Cloud Control een van de grootste innovaties is die Cisco in de veertig jaar dat het bestaat op de markt heeft gebracht. Of het ook daadwerkelijk de grootste is, dat durven we dan weer niet te zeggen. Cisco Cloud Control verandert Cisco echter wel fundamenteel als leverancier.

Zowel President en CPO van Cisco Jeetu Patel tijdens de keynote van Cisco Live en Chief Strategy Officer Ammar Maraqa en Sampath in gesprek met ons zijn ook heel duidelijk in wat de bedoeling is van Cisco Cloud Control: dit moet op termijn alle UI’s van alle afzonderlijke onderdelen van Cisco gaan vervangen. Dat is zoals het zo mooi heet de North star voor dit nieuwe platform, dat dus feitelijk niet echt nieuw is, maar vooral een voorlopig eindpunt van wat Cisco in de afgelopen jaren stukje bij beetje op de markt heeft gebracht.

Hardware blijft de basis

Met de aankondiging van Cisco Cloud Control verandert Cisco overigens zeker niet plotseling in een softwarebedrijf. De onderliggende infrastructuur blijft ook een cruciale rol spelen. Dat is nu al duidelijk op verschillende manieren. Zo stipt Nick Kucharewski, SVP & GM voor Silicon One bij Cisco in gesprek met ons aan dat de nieuwste Silicon One Series 9350 Smart Switches meerwaarde bieden voor Cloud Control door de specifieke telemetrie die dit programmeerbare switchingplatform kan bieden.

Anurag Dhingra, de SVP & GM voor Enterprise Connectivity and Collaboration noemt de introductie van de Cisco Multicloud Fabric van vandaag als iets wat vanuit Cisco Cloud Control als een NaaS-dienst uitgerold wordt en uiteraard afhankelijk is van de hardware die op deze manier als een soort equivalent van een global namespace (dat we kennen uit de compute-wereld) opereert over het hele netwerk heen. Wijzigingen die in een deel van de Multicloud Fabric gedaan worden (binnen de UI van Cisco Cloud Control) worden meteen over de hele fabric doorgevoerd.

Kan Cisco doen wat het belooft met Cisco Cloud Control?

De belofte van Cisco Cloud Control is groot. Dat legt ook druk op Cisco om deze belofte in te lossen. Dat is niet evident en gaat in de IT-industrie ook geregeld mis. Cisco Cloud Control moet niet slechts een nieuwe UI worden waar alle data wordt gedumpt en op deze manier een moeras aan inzichten en alerts wordt. Een beetje wat Splunk was in de SIEM-markt dus, voor Cisco daar de bezem doorheen haalde.

Op basis van wat we tot nu toe gezien en gehoord hebben, lijkt ons het risico op het compleet mislukken van Cisco Cloud Control niet enorm realistisch. Dit denken we te kunnen stellen omdat we Cisco de afgelopen vijf tot tien jaar heel nauwgezet hebben gevolgd. Op basis daarvan concluderen we dat Cisco Cloud Control niet zomaar een aankondiging is uit de losse pols. Het is het resultaat van een visie waar Cisco jaren nauwgezet aan heeft gewerkt. Heel veel van de aankondigingen van de afgelopen vijf jaar hebben geleid tot dit voorlopige eindpunt.

Impact van Cisco Cloud Control is groot

Cisco Cloud Control is nu al een heel compleet platform, niet een eerste aanzet. De potentiële impact ervan op Cisco en daarmee ook op de bredere infrastructuurmarkt is groot, heel groot. Daarmee willen we zeker niet zeggen dat de strijd met bijvoorbeeld HPE in het voordeel van Cisco is beslist. Die zitten ook niet stil en werken gestaag door aan hun variant op een infrastructuur die agents en mensen optimaal samen laat werken. Cisco Cloud Control betekent echter wel dat de voorsprong die HPE Networking zonder enige twijfel had sterk is geslonken, zo niet is verdwenen.

Maraqa, de Chief Strategy Officer van Cisco, erkent in gesprek met ons dat HPE een geduchte concurrent is die respect verdient. Hij stelt ook dat de integratie tussen security en networking bij Cisco dieper en krachtiger is. Daar heeft hij, in ieder geval op papier, zeker een goed punt wat ons betreft.

Gaat iedereen het gebruiken?

Tot slot zal het succes van Cisco Cloud Control zoals altijd afhangen van de adoptie door de markt en de partners. Het is aan Cisco om deze adoptie aan te jagen. Dat kan het alleen maar doen door het gebruik ervan dermate interessant te maken dat men er niet meer omheen kan. Daar is onder andere de Maraqa, de Chief Strategy Officer van Cisco zich terdege van bewust. Cisco moet het gebruikers niet opdringen, iets wat het bedrijf van in het verleden en gezien de enorme installed base wel geregeld heeft gedaan bij eerdere producten en platformen.

Als Cisco de verleiding weerstaat om Cloud Control op te dringen, dan is de potentie van Cisco Cloud Control dermate groot dat zowel eindklanten als partners de meerwaarde gaan inzien, ook al zal zeker niet iedereen meteen overstappen. Het helpt daarbij ook dat zowel de security- en hardware-portfolio’s goed bij de tijd zijn. De seinen voor Cisco Cloud Control staan dus zonder meer op groen.