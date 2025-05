Microsoft’s Europese soevereiniteit: strategische zet of pr-stunt?

De geopolitieke spanningen tussen de VS en Europa leiden tot een hernieuwde focus op technologische soevereiniteit. In deze Techzine Talks-aflevering duiken we in de recente aankondigingen van Microsoft, dat miljarden euro’s investeert in Europese datacenters en belooft een onafhankelijke Europese infrastructuur en organisatie op te tuigen. Is dit een oprechte poging tot decentralisatie, of een slimme PR-strategie?

Microsoft lijkt vooral vertrouwen naar Europa te willen uitstralen. Dat het ondanks de geopolitieke spanningen en de zorgen die in Europa leven over de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie wel degelijk een betrouwbare partner kan zijn.

Microsoft kiest ervoor om fors te investeren in Europa, in maar liefst 16 Europese landen worden nieuwe datacenters gebouwd om het totaal op 200 te brengen. Ook in Nederland zal uitbreiding plaatsvinden. Deze expansie volgt nadat het eerder in de Verenigde Staten plannen voor nieuwe datacenters heeft geannuleerd.

Europese Raad van Bestuur

Een opmerkelijke stap is ook de oprichting van een Europese Raad van Bestuur voor de Europese Microsoft-entiteiten, bestaande uit uitsluitend Europese burgers. Deze raad kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door niet-Europese autoriteiten. Dit is een veelgebruikte strategie om Europese soevereiniteit te claimen. Daar gaan we dieper op in.

Worst case scenario: toegang tot broncode

Microsoft treft ook maatregelen voor een worst case scenario, waarbij de conflicten zover op zouden lopen dat Amerikaanse bedrijven in Europa geen diensten meer mogen leveren. Daarvoor gaat het broncodes opslaan in beveiligde Zwitserse repositories, waar partners toegang toe hebben mocht dat nodig zijn. Verder stelt Microsoft te gaan investeren in meer partnerships met grote Europese IT-organisaties. Ook mogelijke joint ventures worden daarbij overwogen.

Europa zoekt naar alternatieven, risico voor Microsoft

De kans dat het ooit allemaal zover komt is klein. Het blokkeren van diensten in Europa zou Microsoft miljarden euro’s aan kwartaalinkomsten kosten, wat juridische stappen onvermijdelijk maakt. De EU’s toenemende focus op data-soevereiniteit en regelgeving die Amerikaanse bedrijven beïnvloedt, speelt een grotere rol. Daarnaast speelt in Europa nu dat er eigenlijk maar weinig levensvatbare alternatieven zijn voor veel Amerikaanse diensten. Het gevolg is dat Europa serieus kijkt naar alternatieven van eigen bodem en ook bereid is investeringen te doen.

Op termijn zou dat ten koste kunnen gaan van de omzet van Amerikaanse spelers. Door zichzelf nu als een betrouwbare partner voor Europa te positioneren, hoopt Microsoft dat effect wellicht ook tegen te gaan.

