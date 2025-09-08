ASML en SAP investeren miljarden: Het Europees tech-offensief

Europa’s technologie-industrie boekt deze week belangrijke vooruitgang met drie strategische ontwikkelingen die de positie van de EU versterken. ASML’s miljarden-investering in Mistral AI, SAP’s ambitieuze Europese cloud-plannen en de samenwerking tussen SentinelOne en Schwarz Digits tonen aan dat Europa serieus werk maakt van technologische soevereiniteit.

Het is al langer duidelijk dat Europa meer moet doen dan regelgeving maken om technologie aan banden te leggen. De Europese techindustrie maak wel wat groter en sterker worden, zodat de concurrentiepositie ten opzichte van de Amerikanen en Chinezen wat groter wordt. Soevereiniteit speelt hierin een grote rol. De EU heeft met onder meer de chipsact wat pogingen gedaan, maar zonder succes. Nu komt de Europese techindustrie ineens zelf met acties, waarmee duidelijk wordt dat de sector zelf inzet op meer Europese technologie.

Luister (en kijk) elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

ASML wordt hoofdinvesteerder in Mistral AI

De Nederlandse chipgigant ASML investeert 1,3 miljard euro in de Franse AI-startup Mistral AI, waarmee het bedrijf de grootste investeerder wordt in de veelbelovende Europese concurrent van OpenAI en Anthropic. Deze investering maakt deel uit van een fundingronde van 1,7 miljard euro die de waarde van Mistral op circa 10 miljard euro brengt.

Voor ASML biedt deze investering toegang tot cutting-edge AI-technologie die kan worden toegepast in hun geavanceerde productieprocessen. Mistral AI onderscheidt zich door meertalige modellen en gespecialiseerde toepassingen zoals optical character recognition (OCR), waarmee het bedrijf een nichepositie kan innemen tegenover de Amerikaanse tech-giganten.

SAP investeert 20 miljard euro in Europese cloud-strategie

SAP kondigt een ambitieus plan aan om 20 miljard euro te investeren in een Europese cloud-infrastructuur specifiek voor overheden en publieke instellingen. Via dochteronderneming Delos biedt SAP al services aan de Duitse overheid, inclusief een compliant Microsoft 365 E3-pakket waarbij de broncode wordt geverifieerd door Duitse autoriteiten.

Het doel is om een uniforme Europese cloud-standaard te ontwikkelen die voldoet aan de soevereiniteitseisen van verschillende lidstaten. SAP is momenteel in gesprek met meerdere Europese overheden om hun individuele eisen te harmoniseren tot één gezamenlijke standaard. Dat is ook meteen de grootste uitdaging, het overbruggen van nationale verschillen in technische eisen en regelgeving. Elk land heeft momenteel eigen specificaties, wat efficiënte uitrol bemoeilijkt. SAP’s 30 bestaande datacenters in Europa vormen echter een solide basis voor deze ambitie.

SentinelOne en Schwarz Digits versterken cybersecurity

De samenwerking tussen het Amerikaanse cybersecuritybedrijf SentinelOne en de Duitse Schwarz Digits (eigendom van de Schwarz Group achter Lidl en Kaufland) creëert een Europees alternatief voor enterprise cybersecurity. Deze partnership combineert SentinelOne’s AI-gebaseerde threat detection met de lokale data-opslag en -verwerking. Het Singularity platform van SentinelOne wordt uitgerold op STACKIT’s sovereign GDPR compliant infrastructuur, dat resulteert in een cybersecurity oplossing in Europa en voor Europa. Alle data en telemetrie blijft in Duitsland en valt onder de Duitse regelgeving.

Europese tech-soevereiniteit in perspectief

Deze ontwikkelingen illustreren Europa’s groeiende bewustzijn van de noodzaak voor technologische onafhankelijkheid. Waar de Europese Commissie steeds vaker grijpt naar restrictieve regelgeving kiest de industrie nu voor strategische investeringen en partnerships die Europese alternatieven versterken.

De focus ligt niet op volledige isolatie, maar op het creëren van betrouwbare alternatieven waarbij Europese partijen controle behouden over kritieke data en infrastructuur. Met bedrijven als ASML, SAP en opkomende spelers als Mistral AI heeft Europa de fundamenten voor een competitieve tech-sector. De komende tijd gaan we zien of er meer initatieven volgen en hoe succesvol deze investeringen gaan zijn. Het succes hangt ook af van de mate waarin andere Europese landen aanhaken bij deze projecten en of er voldoende politieke en financiële steun komt voor verdere uitbreiding van de Europese tech-ecosysteem.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.