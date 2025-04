De deadline nadert: Het einde voor Office en Exchange 2016 en 2019

Het einde nadert voor een aantal belangrijke Microsoft-producten. De uitgebreide (extended) ondersteuning voor Office 2016, Office 2019, Exchange 2016 en Exchange 2019 nadert snel. Op 14 oktober valt het doek voor deze producten en een alternatief laat nog op zich wachten. Tenzij je natuurlijk naar de cloud wilt migreren.

Organisaties moeten dringend hun Microsoft-software gaan upgraden, anders lopen ze het risico op beveiligingslekken en het ontbreken van technische ondersteuning. Naast Office en Exchange valt ook definitief het doek voor Windows 10. Organisaties worden gedwongen met Windows 11 te gaan werken. Dit tot vreugde van veel pc-fabrikanten, want veel desktops en laptops van drie jaar of ouder werken niet met Windows 11. Dus zullen organisaties de portemonnee moeten trekken voor nieuwe hardware.

Microsoft dwingt organisaties naar de cloud Normaliter zouden organisaties al druk bezig zijn om hun nieuwe on-premises Exchange-servers in te richten en te testen. Dat is echter niet mogelijk; Microsoft heeft namelijk nog geen on-premises opvolger gereed. Die Exchange Server SE verschijnt officieel pas begin oktober, wel komt er een zogenaamde RTM-versie in juli (ready to manufacture). Pas dan kunnen organisaties, mits ze toegang hebben tot deze RTM-versie, aan de gang met een migratiepad.

Organisaties die geen risico willen lopen wordt aangeraden te upgraden naar Exchange Online, het cloudproduct van Microsoft. Het lijkt erop dat Microsoft deze late release expres zo heeft gepland om klanten naar hun online dienst te forceren. Een migratievenster van 2 maanden midden in de zomervakantie is niet echt realistisch voor grote organisaties.

Dit kan gaan zorgen voor de nodige problemen, zeker voor organisaties als banken, verzekeraars en overheidsinstellingen die door regelgeving niet naar de cloud mogen. Zij zijn op on-premises servers aangewezen en moeten het hiermee doen. Dat kan op termijn grote implicaties hebben, zeker als straks blijkt dat er na 14 oktober ineens grote beveiligingslekken in de 2016 of 2019 versie opduiken. Cybercriminelen zouden er zomaar baat bij kunnen hebben om nu te wachten tot na 14 oktober. Een patch komt dan mogelijk niet, of veel te laat, waardoor ze vrij spel hebben om bij grote organisaties binnen te dringen.

Uiteindelijk is het doel van Microsoft om meer en meer organisaties afhankelijk te maken van de Azure-cloudomgeving. Als ze daar eenmaal inzitten is het moeilijk om weer weg te komen en gaan organisaties vaak ook meer diensten afnemen. Het is een gehaaid spelletje, waar toezichthouders maar moeilijk grip op krijgen.

Alternatieven zijn er beperkt. In de cloud kan je kiezen voor Google Workspace, maar on-premises kom je al snel uit bij open source-oplossingen. Of kleinere Europese opties zoals Collabora Online. Hoewel deze alternatieven aantrekkelijk lijken voor bedrijven die hun afhankelijkheid van Amerikaanse technologie willen verminderen, is de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van deze oplossingen nog steeds een vraagteken.

