Is Europa klaar om zich los te maken van Amerikaanse technologie?

We gaan dieper in op de complexe en afhankelijke relatie tussen Europa en de Amerikaanse technologische industrie. Europa vertrouwt enorm op de Verenigde Staten voor technologie. Inmiddels is duidelijk dat dat geen houdbaar model is en nu wil Europa op eigen benen staan. Maar hoe realistisch is dat? Kan Europa zich wel losmaken van Amerikaanse technologie?

De discussie dat Europa minder afhankelijk moet zijn van Amerikaanse technologie loopt al veel langer. Nu Trump aan de macht is gekomen, is het weer actualiteit en staat het weer hoog op de agenda. Vorige week introduceerde Trump ook wereldwijd importheffingen voor organisaties die willen exporteren naar de Verenigde Staten. Dat maakt het onderwerp nog actueler.

Europa wil onderhandelen, wat mogelijk tot een verlaging van de heffingen kan leiden. Maar wat als de onderhandelingen mislukken? Dan zou Europa mogelijk digitale diensten of grote Amerikaanse techbedrijven kunnen belasten, wat weer tot represailles van de VS kan leiden. Daarmee zou alles nog duurder worden, terwijl de afhankelijkheid nog niet is opgelost.

Ondertussen loopt er wel een discussie over alternatieven voor Amerikaanse technologie. Onder meer een zoektocht naar alternatieven voor Amerikaanse hyperscalers. De podcast bespreekt de uitdagingen. Het is niet genoeg om simpelweg HPE/Dell hardware in een datacenter te plaatsen; software, netwerk, flexibiliteit en automatisering zijn allemaal even cruciaal. Redundantie voor beschikbaarheid en uptime is eveneens essentieel. Initiatieven zoals het ambitieuze ECOFED project (Info Support, BIT, TNO, i3d.net) proberen een nieuwe Europese infrastructuur te creëren, maar de weg is nog lang. De podcast belicht de complexiteit en schat dat er pas in 2027 substantiële vooruitgang zal zijn. Een echte Europese tegenhanger voor een hyperscaler lijkt alleen te kunnen met heel veel Europese subsidie.

Er is geen één Europa, realisme is ver weg

De podcast benadrukt de pragmatische overwegingen van CTO’s en CIO’s. Functionaliteit en efficiëntie zijn belangrijk, niet handelsconflicten of nog meer compliance-complexiteit. In Europa wordt vooral globaal gedacht, of nationaal, maar niet Europees. De discussie onderzoekt de haalbaarheid van een volledig onafhankelijk Europese hyperscaler, waarbij de enorme kosten (minimaal 200 miljard euro geschat) en de uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking in Europa worden benadrukt. Makkelijk is het in elk geval niet.

Hoewel de noodzaak voor een minder afhankelijk Europa duidelijk is, is de weg ernaartoe bezaaid met uitdagingen. De podcast benadrukt de noodzaak van realisme, het afwegen van de risico’s van wachten versus handelen zonder voldoende informatie, en de potentiële rol van samenwerking met andere partijen, zoals het Midden-Oosten. De discussie eindigt met een oproep tot meer Europese initiatieven en investeringen, maar erkent tegelijkertijd de enorme uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Het is duidelijk dat de strijd om technologische soevereiniteit nog lang niet gestreden is.

