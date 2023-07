Kevin Mitnick, die in de jaren 90 uitgroeide tot een van de meest gezochte hackers ter wereld, is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Mitnick maakte ook naam als security consultant, schrijver en spreker.

“Een groot deel van zijn leven leest als een fictieverhaal. Het woord dat de meesten van ons die hem kenden, zouden gebruiken: magnifiek”, staat te lezen in het overlijdensbericht. Het overlijden is inmiddels ook bevestigd door KnowBe4, het securitybedrijf waarvan hij later deels eigenaar en chief hacking officer werd.

Beginjaren

De jarenlange hackactiviteiten van Mitnick maakten hem een van de bekendste cybercriminelen uit de historie. Hij kreeg toegang tot systemen van Motorola, Nokia en Sun Microsystems. De schade die Mitnick hiermee aanrichtte liep naar verluidt in de miljoenen. Of hij daadwerkelijk significante bedragen verdiende met de hacks, is onduidelijk. “Mijn motief was een zoektocht naar kennis, de intellectuele uitdaging, de sensatie en de ontsnapping aan de realiteit”, verklaarde Mitnick volgens The Washington Post. Volgens autoriteiten had hij toegang tot bedrijfsgeheimen die destijds miljoenen dollar waard waren.

Mitnick groeide als enig kind op van gescheiden ouders in Los Angeles. Hij verhuisde regelmatig en stond ook wel bekend als eenling, waarbij hij in het bijzonder interesse had in het leren van goocheltrucs. Dit valt te lezen in zijn boek ‘Ghost in the Wires’.

Op 12-jarige leeftijd had Mitnick uitgevogeld hoe hij gratis met de bus kon reizen met een ponskaart van 15 dollar en een weggegooid buskaartje. Tijdens zijn middelbareschooltijd raakte hij zeer geïnteresseerd in de werking van de switches en circuits van telefoonmaatschappijen. Op 17-jarige leeftijd kreeg hij uiteindelijk zijn eerste confrontatie met de autoriteiten, toen hij in systemen van verschillende bedrijven dook. Er volgde een jarenlang kat-en-muisspel met de politie.

Gevangenis

In 1979 infiltreerde Mitnick voor het eerst een computersysteem, maar het was pas in 1988 dat hem een gevangenisstraf van 12 maanden werd opgelegd vanwege het kopiëren van bedrijfssoftware. “Hij brak in op de voicemailcomputers van Pacific Bell toen hij onder toezicht stond en ging daarna als voortvluchtige in de jaren 90 door met het hacken van mobiele netwerken en websites van bedrijven en overheidsinstellingen. Mitnick was ook betrokken bij de diefstal van duizenden bestanden en creditcardnummers”, schrijft Engadget over de beruchte jaren van Mitnick.

De politie kwam hem uiteindelijk op het spoor met de hulp van Tsutomu Shimomura, een securityexpert die beweerde dat zijn computer gehackt was door Mitnick. Tijdens de hoorzitting na zijn arrestatie sprak Mitnick naar verluidt zijn respect uit voor de vaardigheden van Shimomura.

In 1999 pleitte Mitnick schuldig aan verschillende aanklachten wegens fraude en andere cybermisdaden. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Zijn vrijlating volgde in 2000, aangezien er rekening gehouden moest worden met de tijd die hij al in de gevangenis had doorgebracht. Mitnick kreeg ook een verbod opgelegd om internet te gebruiken zonder toestemming van de overheid. Het recht kreeg hij pas terug na een lang gevecht met de autoriteiten.

Tijdens zijn gevangenisstraf legde een groepering de website van de New York Times plat. De groep plaatste op de homepage van het medium pornografisch materiaal. Ze wilde dat Mitnick vrijkwam.

Nieuw tijdperk

Na zijn vrijlating omschreef Mitnick zijn tijd in de gevangenis als een vakantie. Zijn carrière nam een wending door als white hat-hacker en securityconsultant verder te gaan. In 2011 werd hij mede-eigenaar en chief hacking officer van KnowBe4. Dit securitybedrijf biedt security awareness-trainingen, om medewerkers bewust te maken van risico’s van digitale activiteiten.

Medio 2022 werd bij Mitnick alvleesklierkanker vastgesteld. Afgelopen zondag is hij op 59-jarige leeftijd overleden. Hij laat zijn vrouw Kimberley Mitnick na, die zwanger is van hun eerste kind.

