HP Device Life Extension zorgt voor andere kijk op duurzame inzet van laptops

Fabrikanten zoals HP zijn al jaren bezig laptops duurzamer te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is hoe lang mensen/medewerkers met een laptop doen. Daartoe heeft HP recent de Device Life Extension (DLE)-module toegevoegd aan het HP Carepack-aanbod. We spreken met Irene Quah en Ralph van der Baan, beiden werkzaam binnen HP Workforce Solutions, over deze nieuwe module. Wat is DLE en hoe kan het bijdragen aan een duurzamere inzet van laptops? Dat lees je in dit artikel.

Voor we iets dieper ingaan op DLE als nieuw aanbod van HP, is het goed om het in een iets breder kader te plaatsen. DLE is namelijk onderdeel van het solutions en services-portfolio van HP Workforce Solutions. Deze Business Unit is twee jaar geleden geintroduceerd en verbindt pc en printing en het Poly-aanbod van HP, horen we van Quah en Van der Baan. Een koppeling tussen pc en printing klinkt op het eerste gezicht wellicht wat vreemd, maar is dat eigenlijk niet. Althans, als je het bekijkt vanuit het perspectief van de diensten die erboven hangen. Daar zitten voldoende overeenkomsten in om ze samen te kunnen voegen. Zo kunnen de monitoringtools die voor print beschikbaar zijn ook uitstekend gebruikt worden voor het monitoren van pc’s.

Onderaan de streep draait het bij Workforce Solutions om het optimaliseren van de inzet van de medewerkers van een bedrijf. Daar heeft HP vorig jaar het Workforce Experience Platform voor gelanceerd. Dat is het “platform waarin we alles samen gaan brengen”, geven Quah en Van der Baan aan. Zowel de diensten en tools die beschikbaar zijn voor printing en pc’s en in de nabije toekomst ook voor de randapparatuur, komen samen in dit portaal.

Inzichten kunnen verandering teweegbrengen

Als het gaat om een centraal platform, denken mensen wellicht al snel aan meer controle voor organisaties over de apparaten die medewerkers gebruiken. Dat is tegenwoordig echter niet zozeer de drijfveer, maken we op uit de woorden van Van der Baan. “Employee Experience is de basis, waarbij goed asset en configuratie management en security uiteraard belangrijke pijlers zijn”, geeft hij aan.

Employee Experience is niet eendimensionaal. Je kunt de pro-actieve inzichten die je via het platform van HP op kan doen inzetten om te bepalen of een onderdeel van een apparaat het binnenkort gaat begeven. De inzichten maken echter ook iets totaal anders mogelijk, namelijk het tijdig thuis kunnen afleveren van een nieuwe laptop voor een medewerker. Die hoeft niet eerst stuk te gaan of slecht te presteren voor er na enkele dagen een nieuwe arriveert. Dit is iets wat met het hybride werken zeer gewaardeerd wordt door medewerkers. Het is tot slot voor de werkgever ook interessant, wellicht noodzakelijk, om inzichten te verkrijgen in de duurzaamheid van de vloot laptops die in de organisatie gebruikt worden.

Het succes van hybride werken is sowieso voor een belangrijk deel afhankelijk van de apparatuur die iemand gebruikt en dus indirect ook van de tools die organisaties kunnen inzetten om inzichten te vergaren. Zoals Quah het verwoordt: “Apparatuur is leidend in hoe iemand hybride werken ervaart.” Daarbij doelt ze niet alleen op printers en laptops, maar ook zeker op audio en video. Werkgevers kunnen nu binnen het Workforce Experience Platform met behulp van een pop-up zien of een medewerker blij is met de headset bijvoorbeeld. Dat verandert de dynamiek binnen organisaties ook, ziet ze: “Eindgebruikers kunnen nu dwingender zijn.” Als de apparatuur aantoonbaar goed werkt, kunnen ze beter op afstand werken.

Device Life Extension (DLE)

De zaken die onder Workforce Solutions en daarmee ook onder het Workforce Experience Platform vallen zijn al met al vrij divers. DLE komt hier ook al snel om de hoek kijken uiteraard. Als organisaties pro-actieve inzichten goed inzetten vanuit een DLE-perspectief, dan kan dat ook de tevredenheid van de eindgebruiker verhogen. Die zal dan immers niet meer tegen de limieten van een pc aanlopen. Voordat de limieten bereikt worden, bijvoorbeeld van het werkgeheugen of van de betrouwbaarheid van de accu, kan dan al ingegrepen worden.

DLE zorgt er dus voor dat een laptop nu niet na drie of vier jaar wordt vervangen, maar pas jaren later. Dat is vanuit het oogpunt van duurzaamheid zonder meer een belangrijke vooruitgang. HP bouwt laptops echter al jaren modulair, met vervangbare componenten zoals RAM en accu’s. Alles vanaf de 600- en 800-series van het laptopaanbod van HP zijn al jaren eenvoudig te upgraden.

DLE is refurbishing

Bovenstaande verlenging van de gebruiksduur is natuurlijk interessant en belangrijk. DLE lijkt hiermee echter nog niet per se iets toe te voegen aan de bestaande diensten die HP samen met partners biedt. Er is echter een belangrijk nuance die wellicht niet meteen duidelijk is. Quah geeft aan dat DLE er niet zozeer is om (bijna) kapotte onderdelen te vervangen. Het is nu veel pro-actiever. “Batterijen werden voorheen gerepareerd als er een defect was, nu gaan we deze vervangen als de capaciteit onder de 90 procent zakt”, geeft ze aan. De oude batterij wordt door HP verder afgehandeld en gaat uiteindelijk terug de keten in, in welke vorm dan ook.

De belangrijke nuance is dat het hier dus niet zozeer gaat om een langere levensduur van de apparaten, maar vooral om de gebruiker zo lang mogelijk een optimale gebruikerservaring te geven. En om de werkdruk bij de IT-afdeling van organisaties weg te halen. Die krijgen nu veel minder klachten en reparatie- en vervangverzoeken binnen.

DLE brengt het verlengen van de levensduur niet vanuit een ‘reparatie-perspectief’, maar als refurbishmentservice. “HP doet met de introductie ervan eigenlijk wat refurbishment partners nu ook al doen, alleen is dit een geweldige manier om het vanuit HP verder op te schalen”, geeft Van der Baan aan.

“Met DLE hebben we een transactionele optie voor meer bedrijven om apparaten langer in gebruik te houden zonder de medewerkers een mindere ervaring te geven”, in de woorden van Van der Baan. Voorheen waren dit soort zaken vaak op maat gemaakt voor grote bedrijven. Voor kleinere bedrijven loonde dit niet. “Met DLE kan iedereen die een business-pc koopt, de extra DLE-module eraan toevoegen”, maakt Quah dit nog iets concreter.

DLE laat organisaties anders denken

De DLE-module is niet gratis en zal HP uiteraard ook inkomsten opleveren. Maar als dat uiteindelijk meer tevreden en productievere medewerkers oplevert en een kleinere ecologische footprint, dan zijn klanten van HP hier zeker bij gebaat. Door dit nu centraal aan te bieden, neemt HP meer het heft in handen op dit punt. Zeker in combinatie met onder andere het Workforce Experience Platform, kunnen organisaties hiermee de effectieve levensduur van ProBooks, EliteBooks en Mobile Workstations verlengen.

Met het aanbieden van DLE als zogeheten post warranty module kunnen organisaties anders kijken naar levensduur van producten. De medewerkers en gebruikservaring staan centraal. De winst qua duurzaamheid en CSRD komt daar bovenop. Al met al creëert HP met DLE concrete diensten, maar ook meer bewustzijn voor deze thema’s. Om af te sluiten met woorden van Van der Baan: “Nu HP ook met dit soort oplossingen komt, zien meer organisaties dat er iets mee moet gebeuren.”

Lees ook: Een duurzame toekomst versnellen door in te zetten op circulaire IT