Een duurzame toekomst versnellen door in te zetten op circulaire IT

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering van grote en kleinere ondernemingen over de hele wereld. Onderzoek door het CBS (2023) wijst uit dat 82% van de Nederlandse organisaties in 2023 maatregelen heeft genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. De verwachting is dat dit percentage in 2024 nog hoger zal zijn. Daarnaast voeren overheden over de hele wereld richtlijnen in om de circulaire economie te bevorderen. In Nederland bijvoorbeeld presenteerde de overheid het plan om een volledig circulaire economie te realiseren in 2050.

Tegelijkertijd hebben IT-afdelingen ook de taak om budgetten te optimaliseren. Dit betekent dat ze de waarde van hun huidige IT-oplossingen moeten maximaliseren en opties moeten vinden die voldoen aan de behoeften van hun organisatie. Ook in Nederland en België zijn dit vraagstukken die spelen bij bedrijven van alle formaten. Dat merken we uit de vraag die onze klanten hebben met betrekking tot hun automatisering maar ook uit de gesprekken die onze Benelux duurzaamheidsmanager Erik Moltzen voert met klanten over de wens om steeds duurzamer te ondernemen.

Er zijn meerdere stappen die organisaties kunnen zetten in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Op werknemersniveau en op bedrijfsniveau. Een deel van de oplossing van organisaties om duurzame doelen te behalen en de ecologische voetdruk van het bedrijf te verkleinen is door duurzamer met apparatuur om te gaan. Heel concreet kan dit al door het optimaal gebruik te maken van de levensduur van een apparaat en deze, waar mogelijk, te verlengen. Daar helpen we als HP graag bij en daarom lanceerden we eerder dit jaar HP Device Life Extension. Een dienst die nu ook in de Benelux beschikbaar is en als doel heeft om de levensduur van oudere pparaten te verlengen door de prestaties veilig te upgraden en de meest voorkomende problemen aan te pakken die de productiviteit van medewerkers en IT belemmeren.

Meerwaarde voor duurzaamheid en bedrijfsvoering

Met deze nieuwe service kunnen organisaties het maximale uit hun IT-investeringen halen en de werkdruk op het IT-team verlichten door de prestaties van oude apparaten te upgraden en tegelijkertijd proactief prestatieproblemen aan te pakken. Hierdoor kunnen klanten er voor zorgen dat zij niet bijdragen aan de extra uitstoot die gepaard gaat met nieuwe aanschaf van producten en zorgen ze ervoor dat zij met deze keuzes bijdragen aan duurzaamheidsdoelen door de levensduur van IT-apparatuur te verlengen.

Klanten sturen hun apparatuur gewoon op en ontvangen deze terug met herstelde prestaties en verbeterde functionaliteit. Denk hierbij aan een vervanging van de batterij, het installeren van de meest recente HP-approved platform image, inclusief BIOS, driver en firmware updates. Daarnaast wordt ook de behuizing van apparaten opgeknapt voor een frisse look. Dit heeft als resultaat dat een apparaat weer zo goed als nieuw is en dus langer in gebruik kan blijven. Dit wil niet betekenen dat dit apparaat direct teruggaat naar de werknemer. Van klanten horen wij ook dat dit een perfecte oplossing is om apparaten te schuiven tussen verschillende afdelingen, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Een geweldig voorbeeld van circulariteit mogelijk maken binnen een bedrijf, op een eenvoudige en zorgeloze manier. Met steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid door bedrijven en de toenemende behoefte om echt stappen te zetten in het verduurzamen van de bedrijfsvoering is inzetten op circulariteit binnen de organisatie, of het nu gaat om IT-oplossingen of andere zaken, een mooie stap in de goede richting.

Dit is een ingezonden bijdrage van HP. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.