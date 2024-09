HP Workforce Experience Platform krijgt nieuwe productiviteitstools

Het platform krijgt een update om bedrijven te helpen een gepersonaliseerde ervaring te bouwen voor werknemers.

Dat maakt HP bekend tijdens het Imagine-evenement. Het Workforce Experience Platform (WEX), dat eerder dit jaar werd gelanceerd, moet voor bedrijven de basis vormen om het potentieel van werknemers te ontgrendelen. Vanuit een dashboard kunnen beheerders digitale frictie op elk apparaat oplossen. Tot nu toe was WEX in private bèta beschikbaar, waarin het platform al meer dan 270.000 apparaten beheerde. HP voelt zich nu voldoende overtuigd om de bèta verder uit te breiden naar nieuwe en bestaande Proactive Insight-klanten in de VS.

Om deze release te ondersteunen, krijgt het Workforce Experience Platform ook enkele nieuwe functies. Bedrijven kunnen nu de prestaties van printers monitoren en beheren, naast de reeds bestaande mogelijkheden voor pc’s. Daarnaast zijn er nieuwe analysemethodes voor fleet management en werknemerstevredenheid toegevoegd. Door proactief afwijkingen op te sporen en slimme aanbevelingen te doen, moet het aantal supporttickets en het uitvallen van werknemers worden verminderd.

WEX gaat ook integreren met meer platformen. Zo werkt het per direct samen met Microsoft Power BI, Power Automate en Tableau. In de toekomst worden ook integraties met Microsoft Intune en ServiceNow verwacht. Door deze nieuwe integraties kan de IT-afdeling WEX-data gebruiken binnen hun bestaande workflows, wat IT’ers meer inzicht biedt in apparaatbeheer en zorgt voor meer nauwkeurige data.

