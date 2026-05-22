Zscaler koopt AI-beveiliger Symmetry Systems

Zscaler neemt Symmetry Systems over om zijn beveiligingsplatform uit te breiden met technologie die inzicht geeft in hoe AI-agents, applicaties en databronnen binnen organisaties met elkaar communiceren.

De overname richt zich nadrukkelijk op een probleem dat steeds relevanter wordt nu bedrijven generatieve AI en autonome AI-agents op grotere schaal inzetten: traditionele toegangscontrole schiet tekort zodra software zelfstandig namens gebruikers acties uitvoert.

Symmetry Systems ontwikkelt zogenoemde access graph-technologie. Daarmee brengen organisaties in kaart welke menselijke en niet-menselijke identiteiten toegang hebben tot systemen en data, welke rechten daadwerkelijk worden gebruikt en hoe gegevensstromen door verschillende applicaties lopen. De technologie verzamelt daarvoor toegangslogs uit cloudomgevingen, SaaS-diensten, databronnen en AI-systemen.

SiliconANGLE meldt daarnaast dat Symmetry Systems niet alleen publieke cloudomgevingen en SaaS-platforms scant, maar ook lokale infrastructuur en zogenoemde air-gapped systemen ondersteunt die uit veiligheidsoverwegingen niet met internet verbonden zijn. Het platform classificeert datasets automatisch op gevoeligheid en controleert continu op afwijkende toegangspatronen en wijzigingen in data.

Volgens Zscaler vormt dat inzicht een noodzakelijke aanvulling op bestaande Zero Trust-beveiliging. Waar traditionele identity- en accessmanagementsystemen vooral zijn ontworpen rond vaste gebruikersgroepen en relatief stabiele rechtenstructuren, werken AI-agents volgens het bedrijf veel dynamischer. Ze gebruiken tijdelijke identiteiten, handelen autonoom en kunnen onderling communiceren of toegang krijgen tot meerdere databronnen tegelijk.

Meer inzicht in gedrag van AI-agents

Zscaler wil de technologie van Symmetry Systems koppelen aan zijn Zero Trust Exchange-platform. Daarmee moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen zien waarom een AI-agent bepaalde data opvraagt, welke systemen daarbij betrokken zijn en namens welke gebruiker of applicatie dat gebeurt. Op basis daarvan kan het platform automatisch ingrijpen wanneer gedrag afwijkt van ingestelde beveiligingsregels.

Volgens de bedrijven kan de technologie daarnaast helpen om sneller inzicht te krijgen in de impact van gestolen inloggegevens of ransomware-aanvallen. Ook compliance-teams zouden de software kunnen gebruiken om te controleren of datasets voldoen aan privacywetgeving en sectorspecifieke beveiligingsregels.

Topman Jay Chaudhry van Zscaler stelt dat bestaande modellen voor toegangsbeheer onvoldoende schaalbaar zijn voor omgevingen waarin mogelijk miljoenen AI-agents actief worden. Volgens hem wordt inzicht in relaties tussen identiteiten, applicaties en data een fundamenteel onderdeel van toekomstige AI-beveiliging.

Ook Symmetry Systems ziet een verschuiving ontstaan in enterprise security. CEO Mohit Tiwari zegt dat traditionele beveiligingsmodellen, die sterk zijn gericht op endpoints of netwerkperimeters, minder effectief worden nu AI-systemen steeds autonomer opereren. Volgens hem verschuift de focus daardoor richting identiteiten en datastromen.

Met de overname speelt Zscaler in op een bredere trend binnen de cybersecuritysector. Leveranciers proberen hun platforms steeds vaker geschikt te maken voor AI-omgevingen waarin niet alleen gebruikers, maar ook software-agents zelfstandig toegang vragen tot systemen en data. Daarbij groeit vooral de behoefte aan inzicht in welke AI-processen actief zijn, welke rechten zij gebruiken en welke risico’s daaruit voortkomen.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Volgens Zscaler moet de transactie de komende dagen worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden.