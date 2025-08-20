Agentic AI onthult de zwakke plekken in onze krakende integratiemodellen

Het digitaal aangedreven en wereldwijde zakelijke ecosysteem van vandaag bestaat uit talrijke onderling verbonden applicaties, gigantische datasets en steeds meer zelfgestuurde AI-entiteiten. De architectuur achter dit zakelijke ecosysteem kraakt nu al onder de druk en met agentic AI wordt die druk alleen maar groter.

Deze intelligente agents automatiseren niet alleen taken, ze werken samen, nemen beslissingen en komen continu in actie. Ze eisen live data en gebruiken realtime inzichten zo snel, dat traditionele integratiemethoden het gewoon niet bij kunnen benen. Maar een event-driven integratiemodel kan dat wel, zegt Denis King, CEO bij Solace. Hij legt uit dat het alles aan elkaar koppelt â€“ agents, applicaties, data en apparaten. Het plaatst bedrijfskritieke events in het midden en intelligentie aan de rand om bedrijven te helpen supersnel te reageren.

De digitale complexiteit van moderne ondernemingen is verbijsterend. Duizenden applicaties, miljarden datapunten en steeds intelligentere agents nemen beslissingen waar de bedrijfsvoering maar weinig mee te maken heeft. Maar onder het oppervlak schuilt een tekortkoming in de architectuur die we niet meer kunnen negeren â€“ zakelijke integratie is geradbraakt.

Bedrijven vertrouwen al jarenlang op traditionele werkwijzen zoals APIâ€™s, batchverwerking en point-to-point integraties om hun systemen te verbinden. Dat was afdoende toen integratie alleen werd gebruikt om gegevens volgens een voorspelbaar schema van het ene back-officesysteem naar het andere te verplaatsen. Maar met de komst van realtime klantenvraag, internationale organisaties en AI is dat tijdperk voorbij.

Bedrijven hebben tegenwoordig meer nodig dan alleen gegevenssynchronisatie en API-orkestratie. Realtime onderlinge samenwerking met mensen, applicaties en tegenwoordig ook autonome software-agents op basis van AI, is onontbeerlijk. Maar in tegenstelling tot oude systemen wachten deze agents niet totdat een langdurige batchverwerking klaar is. En ze tolereren evenmin verouderde gegevens. Ze reageren in milliseconden en willen alles nu.

Dit is het moment waarop bedrijven zich realiseren hoe ouderwets hun integratiestrategieÃ«n zijn.

In een verbonden wereld is er geen plaats voor siloâ€™s

De wereld is steeds meer verbonden, maar de meeste bedrijven zijn dat nog niet. Denk aan het domino-effect van gebeurtenissen zoals de CrowdStrike-storing of de droogte in het Panamakanaal. Hoewel deze verstoringen gevolgen voor hele toeleveringsketens en markten hadden, bewaren de meeste bedrijven belangrijke interne gegevens toch nog steeds siloâ€™s.

Bedrijven werken vandaag de dag nog steeds op een macroniveau van data-integratie en hebben dus een onvolledig beeld van wereldwijde of zelfs multidisciplinaire activiteiten. Bedrijfsprocessen vinden in siloâ€™s plaats, dochterondernemingen overal ter wereld zitten in siloâ€™s en, belangrijker nog, ook hun gegevens zitten in siloâ€™s.

Naar schatting meldt slechts 12% van de bedrijven dat ze geÃ¯ntegreerde systemen hebben die op een microniveau werken, waar individuele gebeurtenissen, zoals een waarschuwing van een sensor of een inkomende bestelling, geautomatiseerde beslissingen binnen de organisatie in gang kan zetten. Voor de resterende 88% staat integratie nog steeds bijna stil: afzonderlijk werkende afdelingen, gefragmenteerde dochterondernemingen en gegevens die te laat arriveren om nog van nut te zijn.

Deze segmentatie is niet alleen inefficiÃ«nt, in het tijdperk van intelligente agents en realtime verwachtingen kan dat de ondergang van een bedrijf zijn.

In het hier en nu â€“ van gegevens â€˜at restâ€™ tot gegevens â€˜in motionâ€™

De verschuiving die we hebben gezien vereist geen incrementele aanpassing, maar aanpassing van de architectuur. Bedrijven moeten niet alleen meer gegevens beheren, ze moeten ook steeds meer bedrijfskritieke gebeurtenissen beheren. Elke handeling â€“ een aanmelding, een betaling, een piek in temperatuur, een gescande levering â€“ is een gebeurtenis die de basis kan (en zou moeten) vormen van een intelligent besluitvormingsproces verspreid over systemen en stakeholders. Maar als die informatie vertraagd arriveert, verloren gaat of in oude pijplijnen vastzit, is de kans voorbij. Of erger nog, de kans wordt aangegrepen door een concurrent met snellere reacties en meer granulaire inzichten.

Agentic AI maakt deze kloof duidelijk zichtbaar. Deze systemen werken niet met dashboards of samenvattingen, ze werken met gegevens in motion. Ze genereren geen rapporten, ze abonneren zich op de wereld. En als uw architectuur het niet kan bijbenen, kan uw AI dat ook niet.

Maar om voorraden intelligent, dynamisch en onmiddellijk te optimaliseren of toeleveringsketens aan te passen zodra er zich problemen voordoen, moet agentic AI gegevens uit allerlei verschillende bronnen binnen het bedrijf in real time kunnen integreren.

De volgende fase van event-driven data-integratie laat bedrijven op microniveau werken door de kritieke gegevensstromen die een compleet beeld geven van het bedrijf onderling te verbinden en het agentic AI-model in real time van gegevens te voorzien. Traditionele integratieplatformen zoals Integration Platform as a Service (iPaaS) zijn weliswaar nog steeds waardevol, maar op zich zijn deze platformen niet genoeg. Ze kunnen niet opschalen om te voldoen aan de eisen van een bedrijfsomgeving boordevol niet-gesynchroniseerde realtime gebeurtenissen.

Integratie binnenstebuiten keren

De nieuwe toekomst vereist event-enabled integratie, waarbij de beste aspecten van integratieplatformen binnenstebuiten worden gekeerd met event-driven architectuur. Met een event-native mindset en aanpak is IT niet langer de bewaker van gegevens, maar het centrale zenuwstelsel van het bedrijf â€“ responsief, gedistribueerd en veerkrachtig.

Dat is wat event-driven integratie belooft. Het transformeert de manier waarop systemen communiceren: in plaats van gegevens volgens een vast schema van de ene plek naar de andere te verplaatsen, zullen systemen gebeurtenissen in real time publiceren en zich daarop abonneren via een gedecentraliseerd netwerk van event-brokers: een event-mesh. Zo zijn gegevens onmiddellijk beschikbaar voor alle relevante gebruikers, zij het mensen, machines of agents.

Dit is een radicaal andere aanpak. In plaats van broze integraties in de kern te plaatsen, duwen we ze naar de rand. In plaats van applicaties hecht aan elkaar te koppelen, activeren we losjes gekoppelde event-stromen. Het resultaat is een digitale architectuur die meer schaalbaar is, meer flexibel is en, belangrijker nog, meer gereed is voor de volgende golf van innovatie.

Van hype tot harde realiteit

Onderzoeksbureaus zoals Gartner en IDC staan helemaal achter de verschuiving naar â€˜event-nativeâ€™ architecturen, dus het is duidelijk dat dit niet zomaar een hype is. Het is een fundamentele verschuiving die perfect aansluit op de manier waarop moderne systemen en AI werken.

Agentic AI is de trigger, maar de implicaties zijn veel breder. Integratie is niet langer een IT-functie die op de achtergrond werkt, het laat uw bedrijf in real time reageren, zich aanpassen en gedijen.

Niet achterblijven â€“ een toekomst op basis van realtime verbinding

In een tijdperk dat wordt gedomineerd door agentic AI en realtime vraag is een fundamentele verschuiving in de integratiestrategie niet langer optioneel voor bedrijven â€“ het is elementair. Bij de invoering van een event-driven integratiestrategie draait het niet alleen om technische upgrades. Internationale ondernemingen moeten transformeren in een dynamische, responsieve entiteit die werkt op de snelheid van nu.

Voor vooruitdenkende leiders is de boodschap duidelijk: behandel integratiemodellen als een levend systeem; een systeem dat de snelheid, schaal en intelligentie van de wereld weerspiegelt. Alleen bedrijven die met hun gegevensstromen mee bewegen, zullen winnen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Solace. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.