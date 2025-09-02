AI op de financiÃ«le werkvloer: van automatiseren naar samenwerken

Automatisering is altijd al gebruikelijk geweest in de financiÃ«le sector. Zo is het inmiddels mogelijk om financiÃ«le rapportages sneller af te ronden, het declaratieproces efficiÃ«nter te maken en handmatige taken van drukbezette agendaâ€™s af te halen. Tegenwoordig liggen er echter veel grotere kansen.

Nu is hÃ©t moment om de volgende stap te zetten: verder kijken dan alleen automatisering en gebruik gaan maken van AI om de toekomst van finance te vormen. Gebruik AI niet alleen om bestaande processen te verbeteren, maar laat het voorspellen, adviseren en actief bijdragen.

Uit het CFO Handboek van 2025 blijkt dat een ruime meerderheid van financiÃ«le professionals verwacht dat AI steeds belangrijker wordt. Meer dan de helft ziet nu al een grote waarde in AI, en volgens Gartner zal in 2029 in Ã©Ã©n op de drie financiÃ«le functies worden samengewerkt met kunstmatige intelligentie.

â€˜Niet vervangen maar versterkenâ€™, dat is de verschuiving die leiders voor ogen moeten hebben. De toekomst van finance draait niet om het vervangen van mensen door machines, maar om effectieve samenwerking met AI om zo betere en snellere beslissingen te nemen. Dit is alleen mogelijk als AI zorgvuldig wordt geÃ¯mplementeerd, zodat het als strategische partner kan bijdragen aan vertrouwen en duurzame bedrijfsgroei.

Van automatisering naar samenwerking

Een veelgemaakte fout in financiÃ«le teams is het blind vertrouwen op AI zonder voldoende menselijke controle. Vergelijk AI met ’s werelds beste navigatiesysteem: het toont de optimale route, voorspelt verkeerssituaties en wijst op risico’s die je anders misschien over het hoofd ziet. Maar uiteindelijk ben jij degene die de auto bestuurt. FinanciÃ«le besluitvorming is te complex om volledig aan AI over te laten.

En dan is er nog de technologie-overload: het werken met talloze tools die niet samenwerken maar langs elkaar heen opereren. Dit zorgt voor frustratie en wantrouwen tegenover AI. In plaats van overzicht en structuur ontstaat er alleen maar meer verwarring.

Voor echte vooruitgang moeten we AI niet langer zien als een tool, maar als een volwaardige collega. Doelgericht ingezet versterkt het je team en hun capaciteiten, zonder mensen te vervangen. Zo ontstaat ruimte voor strategisch werk en wordt AI een partner die menselijke inzichten aanvult.Maar hoe bereik je dat?

Een toekomstgerichte aanpak

AI wordt pas volledig benut wanneer het organisaties in staat stelt vooruit te denken en strategisch te anticiperen. Zonder deze toekomstgerichte aanpak blijft veel van het potentieel onbenut.

De kracht van AI komt vooral tot uiting in voorspellende analyses. Of het nu gaat om het voorspellen van cashflow of het vroegtijdig signaleren van risicoâ€™s; toekomstgerichte AI-tools helpen financiÃ«le leiders om de overstap te maken van reactief rapporteren naar proactief plannen. Dat leidt uiteindelijk tot betere beslissingen.

Integreer AI in je bedrijfscultuur

Technologie moet ons versterken en ondersteunen, niet frustreren of belasten. Deze aanpak begint met het zien van AI als een fundamenteel onderdeel van de organisatiecultuur. FinanciÃ«le leiders moeten technische adoptie combineren met gerichte investeringen in mensen. Dat vraagt om mÃ©Ã©r dan alleen systeemtraining, het betekent investeren in bredere vaardigheden zoals data-storytelling, productmatig denken, experimenteren en kritisch inzicht. Met deze vaardigheden zijn teams in staat om AI-inzichten om te zetten naar concrete meerwaarde voor de organisatie.

Het betekent ook dat vertrouwen en transparantie centraal moeten staan in hoe je AI inzet. Door modellen regelmatig te controleren op bias, het gebruik te monitoren en actief te luisteren naar feedback van het team, zorg je ervoor dat AI blijft aansluiten bij het gewenste doel.

De kracht van AI zit in samenwerking

Volgens Gartner zal in 2026 zo’n 80% van de financiÃ«le teams werken met hun eigen generatieve AI-platforms. Hoewel organisaties vaak intern innoveren, ontstaan de meest succesvolle AI-strategieÃ«n juist door samenwerking met externe partijen.

Het draait allemaal om balans en het combineren van interne capaciteiten met slimme, strategische samenwerkingen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden als er al experts zijn die complexe problemen effectief oplossen. Een hybride model biedt financiÃ«le teams de flexibiliteit om snel op te schalen, terwijl ze toch de controle behouden.

Ook intern geldt dit principe. Succesvolle AI-oplossingen ontstaan niet in afzondering, maar uit nauwe samenwerking tussen uiteenlopende expertises. Wanneer engineers, designers, data wetenschappers en klantenservice met elkaar om tafel gaan zitten ontstaan oplossingen die zowel technisch sterk zijn als logisch aanvoelen voor de gebruiker en perfect aansluiten bij praktische behoeften.

FinanciÃ«le leiders staan voor de keuze: zetten ze AI in om enkel bestaande processen te verbeteren, of juist om actief mee te bouwen aan de toekomst? Duurzame vooruitgang ontstaat alleen wanneer AI zorgvuldig en deskundig wordt geÃ¯ntegreerd binnen de organisatie.

Als je dat goed doet, maakt AI financiÃ«le processen niet alleen sneller, maar ook slimmer, strategischer en menselijker dan ooit tevoren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pleo. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.