Celonis lanceert Context Model en koopt Ikigai Labs

Celonis lanceert het Celonis Context Model (CCM). Het CCM fungeert als een dynamische, realtime digitale twin van bedrijfsoperaties. Het kan enterprise AI voorzien van de operationele context die het nodig heeft om betrouwbaar te functioneren. Daarnaast koopt Celonis Ikigai Labs, dat gespecialiseerd is in AI-aangedreven Decision Intelligence, om de de CCM-opties verder uit te breiden.

De nieuwe contextlaag brengt procesdata, bedrijfskennis en operationele informatie samen, zodat AI-agents begrijpen hoe een organisatie werkelijk functioneert. Door data uit alle systemen, applicaties, apparaten en interacties samen te brengen in één levend model komt er betere input voor AI. Het gebrek aan die context is volgens Celonis de reden waarom veel AI-investeringen tot nu toe teleurstellende resultaten opleveren.

Ikigai Labs brengt MIT-onderzoek en Decision Intelligence mee

De overname van Ikigai Labs voegt planning-, simulatie- en voorspellingsvermogens toe aan het CCM. Ikigai Labs is opgericht op basis van bijna twee decennia aan onderzoek aan het MIT. Als onderdeel van de deal krijgt Celonis exclusieve rechten op MIT-patenten die Ikigai Labs had gelicenseerd. Daarnaast wordt MIT aandeelhouder in Celonis. Devavrat Shah, CEO en oprichter van Ikigai Labs en professor aan het MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science, treedt aan als Chief Scientist Enterprise AI bij Celonis.

“Ikigai Labs is gebouwd op een eenvoudige, maar stevige overtuiging: dat betere beslissingen betere modellen van de werkelijkheid vereisen”, aldus Shah. Experts van Ikigai Labs hebben eerder plannings- en voorspellingscycli in de supply chain teruggebracht van maanden naar minuten.

Brede integraties met AI-platformen

Celonis en Oracle kondigden eerder dit jaar al een samenwerking aan rond automatisering en AI op Oracle Cloud Infrastructure. Daarbij werkt Celonis ook samen met Databricks aan AI-gedreven procesoptimalisatie. Het CCM is nu bereikbaar via integraties met onder meer Microsoft Copilot, Oracle OCI Enterprise AI, Amazon Bedrock, IBM watsonx Orchestrate en Anthropic’s Claude. Via zero-copy integraties met Microsoft Fabric, Databricks, AWS en Snowflake kunnen organisaties bestaande data laten samenwerken met de nieuwe contextlaag.

De overname van Ikigai Labs wordt op korte termijn verwacht te sluiten, onder voorbehoud van goedkeuring.

