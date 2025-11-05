Dit moet jij regelen voor de overstap van Qlik naar Power BI in jouw AFAS-omgeving

Vanaf 1 december 2025 maakt AFAS Software de overstap van Qlik naar Power BI. De mogelijkheden van de dashboards in Qlik zijn functioneel, maar beperkter in visualisaties en performance. Power BI sluit beter aan bij de groeiende Business Intelligence (BI)-behoeften van organisaties. Wat betekent dit concreet voor jouw IT-landschap?

Voordelen en verschillen

Voor IT-professionals is het belangrijk te begrijpen waar de winst precies zit. Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Qlik en Power BI:

Gebruiksgemak : Daar waar het gebruik van Qlik meer technische kennis vereiste, is Power BI over het algemeen makkelijker om onder de knie te krijgen. Ook het doorvoeren van aanpassingen in de dashboards, het toevoegen van meerdere databronnen (niet alleen AFAS-data) en het bouwen van modellen zijn in Power BI eenvoudiger.

: Daar waar het gebruik van Qlik meer technische kennis vereiste, is Power BI over het algemeen makkelijker om onder de knie te krijgen. Ook het doorvoeren van aanpassingen in de dashboards, het toevoegen van meerdere databronnen (niet alleen AFAS-data) en het bouwen van modellen zijn in Power BI eenvoudiger. Visualisaties : Power BI biedt meer mogelijkheden om visualisaties en rapportages zelf in te richten. In Qlik zijn de standaard dashboards beperkter, waardoor je minder vrijheid hebt om analyses en weergaven aan te passen. Hierdoor is Power BI flexibeler en veelzijdiger in de manier waarop je inzichten kunt presenteren.

: Power BI biedt meer mogelijkheden om visualisaties en rapportages zelf in te richten. In Qlik zijn de standaard dashboards beperkter, waardoor je minder vrijheid hebt om analyses en weergaven aan te passen. Hierdoor is Power BI flexibeler en veelzijdiger in de manier waarop je inzichten kunt presenteren. Performance : In Qlik werd data uit AFAS opgehaald via GetConnectoren, bedoeld voor kleine datasets. Voor BI-doeleinden leverde dat performanceproblemen en onhandige datastructuren op. Power BI gebruikt BI-connectoren op basis van de OData-standaard. Dat maakt het verwerken van data sneller en efficiënter, waardoor gebruikers grotere en complexere analyses kunnen maken.

: In Qlik werd data uit AFAS opgehaald via GetConnectoren, bedoeld voor kleine datasets. Voor BI-doeleinden leverde dat performanceproblemen en onhandige datastructuren op. Power BI gebruikt BI-connectoren op basis van de OData-standaard. Dat maakt het verwerken van data sneller en efficiënter, waardoor gebruikers grotere en complexere analyses kunnen maken. Data-analyse : Qlik werkt in de basis met een associatief model, waarmee onverwachte verbanden makkelijk zichtbaar worden. Power BI werkt hoofdzakelijk relationeel, wat beter aansluit op traditionele datamodellen en -platforms. Hierdoor kunnen gebruikers meer gestructureerd en gecontroleerd werken.

: Qlik werkt in de basis met een associatief model, waarmee onverwachte verbanden makkelijk zichtbaar worden. Power BI werkt hoofdzakelijk relationeel, wat beter aansluit op traditionele datamodellen en -platforms. Hierdoor kunnen gebruikers meer gestructureerd en gecontroleerd werken. Schaalbaarheid : Daar waar Qlik primair focusts op data discovery en associatieve analyses is Power BI geschikt voor kleinere teams én enterprise-omgevingen, met flexibele licentiemodellen en ondersteuning voor grote datavolumes.

: Daar waar Qlik primair focusts op data discovery en associatieve analyses is Power BI geschikt voor kleinere teams én enterprise-omgevingen, met flexibele licentiemodellen en ondersteuning voor grote datavolumes. Integratie: Qlik werkt onafhankelijk, terwijl Power BI standaard onderdeel is van het Microsoft-ecosysteem. Voor organisaties die al werken met Microsoft 365, Teams of Azure AD betekent dit een sterke integratie en eenvoudige samenwerking met collega’s. Werken organisaties nog niet met Microsoft 365, dan zijn er ook integratiemogelijkheden met honderden externe databronnen. Hierdoor is het eenvoudig om diverse systemen samen te brengen in één rapportageomgeving.

De implementatie

Voordat je als organisatie kunt profiteren van deze voordelen, moet er zowel technisch als organisatorisch het nodige worden ingericht. Het begint met kennis: medewerkers moet begrijpen hoe Power BI werkt, hoe ze BI-modellen activeren en hoe de autorisatie tussen AFAS en Power BI goed wordt ingericht. Ook de inpassing in het bredere applicatielandschap vraagt om aandacht. Power BI krijgt immers een plek naast bestaande systemen en databronnen, wat keuzes vereist over integratie en beheer.

Daarnaast spelen licenties een belangrijke rol. Je moet bepalen welke collega’s toegang krijgen tot welke dashboards en welke licenties daarvoor nodig zijn. Denk hierbij niet alleen aan de eindgebruikers die rapportages bekijken, maar ook aan ontwikkelaars en beheerders die datasets modelleren of onderhouden. Door dit vooraf helder te organiseren, benut je de dashboards optimaal en voorkom je later discussies over rollen of rechten.

Mogelijke uitdagingen

De overstap brengt voor veel organisaties ook mogelijke uitdagingen met zich mee. Een van de grootste is de kenniskloof: teams die nog niet eerder met Power BI hebben gewerkt, moeten in korte tijd de benodigde kennis opdoen. Dat gaat niet alleen over het technisch gebruik, maar ook om het begrijpen van de standaard werkwijze van Power BI. Hoe beter je hier namelijk op aansluit, hoe eenvoudiger het beheer en hoe minder afhankelijk je wordt van externe partijen.

Daarnaast vereist de autorisatie de nodige aandacht. Momenteel zijn dashboards in Power BI vaak standaard voor iedereen uit de hele organisatie zichtbaar. Dat is niet altijd wenselijk. AFAS komt in november met een oplossing hiervoor, maar organisaties moeten er vervolgens zelf voor zorgen dat deze autorisatie correct wordt ingericht. Daarmee borg je dat medewerkers alleen toegang hebben tot de dashboards die voor hun werkzaamheden relevant zijn.

Voorbereiding bepaalt succes

De overstap van Qlik naar Power BI in AFAS is meer dan een technische verandering. Het vraagt om goede voorbereiding, duidelijke governance en nieuwe kennis binnen je team. Organisaties die tijdig investeren in training, autorisatie en licenties profiteren straks optimaal van de voordelen van Power BI. Zo leg je een solide basis voor datagedreven werken en zorg je dat de overstap niet alleen soepel verloopt, maar ook waarde voor jouw organisatie oplevert.

Dit is een ingezonden bijdrage van Conclusion AFAS Solutions. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.