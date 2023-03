De afgelopen jaren heeft de industrie het moeilijk gehad met de pandemie, de energiecrisis en de oplopende inflatie. Meer dan ooit is meer digitaal het antwoord om zowel veerkrachtiger als efficiënter te zijn. Hierbij moet SaaS de hoeksteen worden van de IT-systemen. Dit vereist een drastische omslag waarbij enkel de core business en niet het beheer van IT-processen telt. Een analyse van Olivier Helterlin, CEO van PTC Frankrijk.

SaaS of geen SaaS? Als u uw toekomstige IT-architectuur wilt vormgeven zijn de grenzen soms vaag. Tegenwoordig zijn veel bedrijven bezig met een cloud-gebaseerde aanpak. In de praktijk betekent dit dat servers worden uitbesteed aan een privé-partner met een datacenter, die allemaal worden beheerd door een dienstverlener. Als de kosten en het risico worden uitbesteed, biedt deze Cloud niet de flexibiliteit, wendbaarheid en onmiddellijke toegang tot de nieuwste oplossingen die een SaaS-oplossing wel biedt.

En het is niet die omslag naar SaaS die de productiviteit en creativiteit van onze bedrijven in de toekomst ten volle zal ontsluiten. Als ik het heb over SaaS, dan verwijs ik naar toegang tot een reeks online diensten, die afgestemd zijn op specifieke bedrijfsbehoeften en die deze functies koppelen binnen een beveiligd datasysteem. Hierdoor kunnen bedrijven zich uitsluitend op hun kernactiviteiten richten.

Naar een wereld met meer openheid…

Concentratie op de kernactiviteiten betekent dat een bedrijf zich uitsluitend richt op de levenscyclus van de producten en diensten die het aan z’n klanten levert. De beslissingen die in de gehele productieketen moeten worden ingegeven door industriële motieven en niet door IT-systemen. Met een SaaS-oplossing zullen bedrijven eindelijk de beschikking hebben over een open omgeving waar ze kunnen kiezen welke diensten een perfecte digitale continuïteit garanderen en de barrières tussen productie, ontwerp en diensten doorbreken. Dit systeem is essentieel voor ondernemingen die out of the box denken, waar ERP en PLM hand in hand gaan met alle andere toepassingen. Verschillende bedrijven kunnen dan ook gemakkelijker samenwerken om beter en sneller te produceren.

Alles wordt makkelijker

Het leven zal eenvoudiger worden voor bedrijven die nu soms kampen met schizofrenie: ze weten immers niet meer of zij eerst aan de IT- of aan de klanteneisen moeten voldoen. Met ECHTE SaaS is de keuze duidelijk: de klant komt eerst! De problemen met het updaten van servers, het upgraden van softwareversies of cyberbeveiliging liggen nu in handen van de onlinedienstverlener.

En vergeet niet: een SaaS-oplossing betekent niet dat de controle over bedrijfskritische systemen en gegevens uit handen wordt gegeven. Aanbieders van SaaS-oplossingen hebben immers een aantoonbare en gecertificeerde cyberbeveiligingsinfrastructuur opgebouwd (per land, per branche, enz.) die veel beter is dan wat een niet-IT-specialist kan ontwikkelen. Anderzijds worden de gegevens opgeslagen in het land of de landen die de klant wenst.

Bij PTC is dit wat we bedoelen met SaaS. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om niet te kiezen voor een IT-dienst, maar voor een dienst die gebruikers en eindklanten ten goede komt. Op termijn zullen we een end-to-end-platform kunnen aanbieden dat aan de grondslag zal liggen van de digitale transformatie die alle industrieën nodig hebben om te overleven, te innoveren en te groeien…”

Dit is een ingezonden bijdrage van PTC. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.