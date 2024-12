2025: Het jaar waarin AI volwassen wordt en ERP verandert

De eerste helft van dit decennium bestond uit innovatie, nieuwe technologieën en de professionalisering van software. Ook in 2024 hebben organisaties veranderingen doorgemaakt: AI wordt bijvoorbeeld steeds vaker ingezet om processen te automatiseren en er is een grotere focus op dataopslag en -uitwisseling. Maar zullen deze trends ook in 2025 centraal blijven staan of moeten we ons dan juist richten op andere technologische ontwikkelingen? Dit zijn mijn techvoorspellingen voor het komend jaar.

AI op lange termijn

Hoewel AI in de afgelopen jaren zeker is omarmd, keken bedrijven hierbij vooral naar de voordelen van deze technologie op korte termijn. Vanaf 2025 is het belangrijk dat bedrijven een nieuwe visie ontwikkelen. Zo werd AI tot nu toe vooral als assistent gezien, maar zal het steeds vaker de rol van adviseur aannemen. Uiteindelijk zal het zelfs uitgroeien tot een agent die, door strategische besluiten te nemen, automatisering door te voeren en kosten te besparen, organisaties écht concurrentievoordeel biedt. Daarnaast zullen er nieuwe functies ontstaan, zoals AI-orchestrator. Maar om zover te komen, moet AI wel in het DNA van de organisatie zitten. Dit betekent dat medewerkers AI moeten omarmen en de juiste vaardigheden moeten hebben om ermee te werken. Het is in 2025 dus cruciaal om zowel naar de lange termijn mogelijkheden van AI te kijken als om werknemers hierop voor te bereiden.

AI-agents: nieuw of ouderwets?

In 2024 zagen we de opkomst van AI-agents: AI-tools die zelfstandig taken kunnen uitvoeren zonder menselijke input. Maar pas volgend jaar zullen we zien of deze tools echt de voordelen bieden die verwacht worden. AI-agents hebben namelijk veel gemeen met technologieën die al jaren worden gebruikt, zoals robotic process automation en ‘faceless applets’: programma’s die op de achtergrond workflows automatiseren met behulp van API’s. In 2025 zullen we zien of AI-agents aanvullende functionaliteiten bieden of dat we te maken hebben met een variant van technologieën die we al kennen.

AI in ERP-systemen

Ook neemt het gebruik van AI in ERP-systemen toe, en ik verwacht dat dit in 2025 de norm zal worden. Er zijn echter nog wel uitdagingen op dat gebied. Veel organisaties willen AI toepassen om gebruikersgedrag binnen ERP-systemen te voorspellen. Conversational AI (oftewel genAI) is echter goed in het bieden van inzichten uit open prompts, maar minder geschikt voor het voorspellen van gebruikersgedrag. Dat komt doordat ERP-interacties vaak vastgestelde processen volgen, terwijl genAI juist goed werkt met open, flexibele input. Voor effectief gebruik van AI in ERP-systemen is het daarom belangrijk dat de AI-tool een nauwgedefinieerd toepassingsgebied heeft en een beperkte input krijgt. Met deze kennis kunnen organisaties hopelijk in 2025 alle voordelen uit AI voor hun ERP-systeem halen!

Functionaliteit versus user experience in ERP

Het gebruik van AI is niet de enige verandering wat betreft ERP-systemen. Leveranciers hebben zich tot nu toe altijd gericht op de functionaliteit van hun oplossingen, maar in 2025 moet er een nieuwe focus komen. Er is namelijk steeds vaker sprake van interoperabiliteit tussen systemen en dankzij de cloud zijn ERP-applicaties ook toegankelijker en makkelijker te gebruiken. Het resultaat? Functionaliteit is niet langer verrassend. In 2025 wordt de user experience de onderscheidende factor: het is dus belangrijk dat ERP-leveranciers hun oplossing gebruiksvriendelijker maken dan die van de concurrent.

Datasoevereiniteit in jouw IT-strategie

Het laatste onderwerp dat veel aandacht vereist, is datasouvereiniteit – en dat wordt voor organisaties even puzzelen in 2025.Bedrijven moeten rekening houden met waar ze gevestigd zijn en zich vervolgens houden aan de lokale regelgeving, ook als de data ergens anders gehost wordt – en dit kan betekenen dat data verspreid over verschillende EU-regio’s moet worden opgeslagen. Het is belangrijk dat cloudproviders in 2025 dus écht transparant hierover communiceren en voldoen aan de wetgeving met betrekking tot opslag van data.

Halverwege het decennium

De eerste helft van dit decennium is zowel bijzonder uitdagend als veelbelovend geweest voor organisaties. Er wordt uiteraard steeds meer mogelijk op het gebied van technologie, maar er komen ook meer wetten, regels en uitdagingen. Met deze voorspellingen voor 2025 hoop ik jouw bedrijf voor te bereiden op de vragen, moeilijkheden én kansen van het komende jaar.

Dit is een ingezonden bijdrage van Unit4. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.