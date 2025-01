AIOps en IT in 2025: De weg vooruit voor automatisering, AI en ZeroOps

De rol van IT in organisaties verandert voortdurend, zeker met het oog op innovaties zoals AI, automatisering en autonome systemen. Deze technologische vooruitgang herdefinieert niet alleen hoe IT-teams functioneren, maar ook de aard van hoe bedrijven werken. Met de opkomst van AI agents die complexe beslissingen zelfstandig nemen en de ambitie richting ZeroOps – een IT-operations model met minimale menselijke inmenging – lijkt 2025 een beslissend jaar te worden voor IT-operations.

Maar hoe hervormend deze ontwikkelingen ook zijn, ze komen hand in hand met uitdagingen. De weg naar volledige automatisering en AI-gedreven systemen zal niet zonder hobbels zijn, vooral voor industrieën die vastzitten aan complexe legacysystemen. De integratie van GenAI, predictive analytics en machine learning zal de manier waarop bedrijven alles benaderen, van het oplossen van problemen tot klantenservice, herdefiniëren. Deze verschuiving vereist een zorgvuldige strategie en aanzienlijke investeringen.

Wat zijn de belangrijkste trends, use cases en hindernissen die de IT-activiteiten in 2025 zullen bepalen? Dat onderzoeken we in dit artikel. Ook kijken we naar hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden.

AIOps voorbij: De alomtegenwoordigheid van AI

Tegen 2025 zal AI zo diep verweven zijn in IT-operations dat we het niet langer als een aparte tak van sport zullen zien. Termen als AIOps raken achterhaald als AI een primaire verwachting wordt in plaats van een opvallende feature.

Het komende jaar zullen we ook de eerste grote golf van AI agents zien – autonome componenten die in staat zijn om te redeneren en taken uit te voeren met minimale menselijke tussenkomst. Hoewel deze systemen klein beginnen, zijn ze een grote stap op weg naar een nieuwe manier van IT-operations.

GenAI zal tegen 2025 een hoeksteen zijn van het AIOps-aanbod. Het zal niet alleen IT-processen aanvullen, maar zich diepgaand integreren in workflows en creatieve, adaptieve oplossingen bieden voor complexe uitdagingen. Deze verschuiving gaat echter niet alleen over technologische vooruitgang, maar ook over bedrijven die AI omarmen als een operationele backbone in plaats van een aanvullende tool.

De lange weg naar ZeroOps

Waar GenAI zijn weg al heeft gevonden in de meeste organisaties, is dat bij ZeroOps lastiger. Het is een aanlokkelijk concept, maar blijft voor de meeste bedrijven toekomstmuziek. Complexe legacysystemen blijven voor veel organisaties een grote uitdaging, wat barrières opwerpt om deze visie op korte termijn te realiseren.

Hoewel bedrijven in 2025 veel zullen investeren om de operationele complexiteit te verminderen, zal de overgang niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Sommigen zullen overstappen op SaaS- en PaaS-platformen om processen te vereenvoudigen, maar kritieke werklasten die gekoppeld zijn aan legacysystemen zullen blijven bestaan. Het migreren van deze systemen vereist niet alleen technische expertise, maar ook veel tijd, middelen en een duidelijke rechtvaardiging voor de inspanning.

Een ander obstakel ligt in het bedrijfsmodel voor IT-operaties zelf. Veel bedrijven kopen nog steeds IT-diensten in op basis van FTE-contracten, waarbij AI wordt gezien als een ondersteunende laag in plaats van de kern. Totdat dit model verandert, blijft ZeroOps eerder een visie dan een realiteit. Toch kan de groeiende druk op kostenreductie in 2025 automatiseringsinitiatieven stimuleren en de basis leggen voor een bredere toepassing in de toekomst.

De opkomst van AI-gestuurde automatisering

Het aankomende jaar zou een keerpunt kunnen zijn waarin de mogelijkheden van AI-gestuurde automatisering in IT concreter worden. Met de vooruitgang in GenAI kunnen organisaties AI agents inzetten die in staat zijn om op basis van hun kennis en redenering te beslissen wat de beste handelswijze is. Hoewel deze systemen misschien nog niet volwassen genoeg zijn om op grote schaal in productie te worden genomen, zouden er tegen het einde van het jaar al beperkte implementaties kunnen zijn.

GenAI zal ook als brug fungeren tussen menselijke operators en autonome systemen om de samenwerking soepeler en effectiever te laten verlopen. Deze ontwikkelingen zullen niet alleen de operationele efficiëntie verbeteren, ze zullen ook de rol van de mens in IT herdefiniëren en verschuiven van hands-on management naar overzicht en strategie op een hoger niveau.

Ticketless systemen: Koplopers en achterblijvers

De invoering van ticketless systemen – waarbij traditionele IT-supporttickets bijna niet meer nodig zijn – zal sterk afhangen van de bedrijfscultuur en de bereidheid. Technologiebedrijven, met hun innovatiegerichte mentaliteit, zijn goed gepositioneerd om het voortouw te nemen. Aan de andere kant hebben sectoren zoals het bank-, financiële en verzekeringswezen te maken met culturele en operationele traagheid, waardoor deze overgang een grotere uitdaging wordt.

Ook de maakindustrie evolueert, maar niet zo snel als verwacht. Ondertussen kunnen bedrijven met IT-ondersteuningscontracten die gebonden zijn aan tijd en materialen zich verzetten tegen ticketless systemen, omdat hun huidige modellen innovatie vaak ontmoedigen. Succes op dit gebied vereist niet alleen geavanceerde technologie, maar ook een verschuiving in de manier waarop bedrijven IT-ondersteunende diensten zien en structureren.

Koorddansen met regelgeving: evenwicht tussen transparantie en verantwoordelijkheid

Naarmate AI een integraal onderdeel wordt van IT-activiteiten, zal het toezicht door de regelgevende instanties toenemen. Overheden bereiden zich al voor op strengere regels rond GenAI, waarbij de nadruk ligt op transparantie en verantwoordingsplicht.

De uitdagingen weerspiegelen die van de autonome voertuigindustrie: hoewel de technologie beschikbaar is, blijven vragen over aansprakelijkheid onopgelost. Wanneer een AI Agent een kritieke fout maakt, wie draagt dan de verantwoordelijkheid – de softwareleverancier of de implementerende organisatie? Deze onopgeloste kwesties zullen van invloed zijn op hoe snel bedrijven volledig autonome oplossingen kunnen implementeren. Hoewel 2025 misschien geen drastische veranderingen in de regelgeving met zich meebrengt in vergelijking met 2024, zullen deze zorgen de adoptie van geavanceerde AI-systemen blijven bepalen.

Convergentie van predictive analytics, machine learning en GenAI

De interactie tussen predictive analytics, machine learning en GenAI zal in 2025 naadlozer worden en zorgen voor betere gebruikerservaringen. Samen zullen deze technologieën een snellere inzet van autonome bedrijfsoplossingen mogelijk maken en gebruikersinterfaces verbeteren, waardoor AI-systemen intuïtiever en toegankelijker worden.

Nog belangrijker is dat de voorspellende en preventieve mogelijkheden aanzienlijk zullen toenemen. Door het analyseren van enorme datasets en het leren van patronen zullen AI-systemen beter anticiperen op problemen en deze beperken voordat ze zich voordoen, waardoor veerkrachtigere IT-omgevingen ontstaan.

AI als kern van IT-bedrijfsstrategie

Voor IT-leiders die zich voorbereiden op 2025 is het advies duidelijk: maak AI de kern van je IT-bedrijfsstrategie. Dit betekent niet alleen het invoeren van AI-tools, maar ook het heroverwegen van de manier waarop IT-services worden gestructureerd, geleverd en geëvalueerd. Bedrijven die AI in het middelpunt van hun activiteiten plaatsen, zullen beter gepositioneerd zijn om innovatie te stimuleren, kosten te verlagen en door een steeds complexer technologisch landschap te navigeren.

De weg naar ZeroOps, de opkomst van AI agents en de integratie van GenAI in de dagelijkse werkzaamheden wijzen op een toekomst waarin menselijke vindingrijkheid en machine intelligence hand in hand gaan. Voor wie zich wil aanpassen en innoveren, zijn de mogelijkheden grenzeloos.

Dit is een ingezonden bijdrage van Digitate. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.