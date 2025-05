Kotlin in 2025 is flexibel, veiliger en geschikt voor on-prem AI

Tijdens KotlinConf 2025 vervolwassent ontwikkelaar JetBrains de Kotlin-programmeertaal. Dat gebeurt op verschillende manieren, van verbeterde veiligheid en snelheid tot een volwassen AI-aanpak binnen on-prem omgevingen.

Sommige aankondigingen op KotlinConf in Kopenhagen zijn al eerder naar buiten gebracht, maar worden tijdens dit evenement voor het eerst fysiek gepresenteerd. Eén daarvan is de overstap naar de nieuwe K2-compiler als standaard, met 40 procent kortere build en CI-tijden tot gevolg.

Minder risico’s, meer openheid

Een release candidate (RC) van Kotlin 2.2 is al beschikbaar. Binnen de volgende versies (2.2, 2.3 en 2.4) staat veiligheid centraal. Zo worden er guard conditions ingebouwd, ofwel controles die switch statements veilig houden. De compiler zal ook waarschuwen als een functie-output genegeerd wordt dankzij must-use return values. Daarnaast zijn foutmeldingen informatiever om bugfixes te versnellen.

Het Koog-framework voor het bouwen van AI-agents wordt daarnaast open-source. Dit wordt een nuttig koppel met het eerder aangekondigde open-sourcen van Mellum, JetBrains’ Kotlin-gerichte LLM. Hierdoor zijn organisaties in staat hun AI-gedreven ontwikkeling on-prem te draaien. Dit is een grote stap; concurrerende tools zijn veelal enkel online beschikbaar.

Multiplatform-consolidatie

Kotlin Multiplatform is al enige tijd op weg naar een verenigd Android- en iOS-pad. Compose Multiplatform voor iOS is sinds enkele weken stabiel, zodat apps voor Apple’s apparatuur als native aanvoelen. Met Compose Hot Reload zien developers tevens direct wat hun UI-veranderingen in de werkelijkheid teweegbrengen.

Kotlin voor Wasm is nog in een vroeger stadium, maar “snel aan het verbeteren”, aldus JetBrains. Kotlin/Wasm en Compose Multiplatform zulllen naar verwachting later dit jaar de bètafase bereiken.

Op de langere termijn breidt Kotlin eveneens uit naar meer ontwikkelomgevingen. Het Kotlin Language Server Protocol (LSP) en een nieuwe Kotlin-extensie voor Visual Studio Code zijn hier het begin van en “in een vroeg stadium”, maar laten zien waar de programmeertaal naartoe beweegt. Een alpha-release zal later in 2025 volgen; voor nu is er een pre-alpha.

Partnership met Spring

Een ander belangrijk wapenfeit is de nieuwe samenwerking met het team achter Spring. Dit framework is gericht op Java en server-side ontwikkeling, maar wordt vanaf nu een prioriteit voor Kotlin.

Ook aan de backend sleutelt JetBrains flink aan Kotlin. Ktor, bedoeld om servers en clients in Kotlin te schrijven, wordt tot wel 3 keer zo snel als het om I/O-prestaties gaat. Ondersteuning voor meer configuraties, nieuwe features zoals server-sent events en ondersteuning voor WebAssembly moeten de snelle groei van Ktor behouden.

