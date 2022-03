Back-up heeft een lange weg afgelegd. Organisaties hebben vandaag de dag een schat aan opties tot hun beschikking en de back-upindustrie blijft voortdurend innoveren. Volgens Gartner zal 85 procent van de bedrijven in 2025 cloud-first zijn en kunnen we ervan uitgaan dat ten minste een deel van hun back-up cloud-based zal zijn. Maar toch blijkt dat back-ups nog steeds niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Daarom vieren we nog steeds ieder jaar World Back-up Day op 31 maart. Door je cybersecuritybeleid op zijn kop te zetten en back-up centraal te stellen in het incidentenplan, komt de cyberoplossing beter tot zijn recht en verandert deze van de ‘Friendly Neighborhood’ Peter Parker in de ultieme superheld voor databeveiliging.

‘Back it up’ een vereiste voor bedrijven

Het is maar al te gemakkelijk om back-up te zien als een verzwakt en statisch onderdeel, dat beheerd wordt door IT. Maar al die stapels harde schijven, petabytes aan cloud-opslag en kilometers tape bevatten toch allemaal belangrijke data van organisaties.

Het is daarom de ultieme ‘taak’ van back-ups om deze data te beschermen tegen bijvoorbeeld softwarefouten, datacorruptie, menselijke fouten, hardwarefouten, natuurrampen of cybercriminaliteit. De momentopnames die worden gemaakt en gesynchroniseerd worden gebruikt om data in een vorige staat terug te brengen in het geval van een incident, met als doel: zorgen voor een snel en betrouwbaar gegevensherstel.

Sinds de AVG-wetgeving in 2016 in heel Europa van kracht werd, is aantoonbare dataprotectie, maar ook het terugvinden en verwijderen van data, een vereiste geworden voor bedrijven. Ondanks dat dit zeker een extra stimulans heeft gecreëerd om back-ups in te stellen, proberen veel organisaties met zo min mogelijk kosten af te rekenen met back-ups om snel verder te gaan met andere dringende IT-problemen zoals cyberbeveiliging.

Ransomware veranderde alles

De heropkomst van ransomware veranderde echter alles. Beveiligingsteams, IT-afdelingen en bestuurskamers worden beziggehouden toen WannaCry in 2017 de IT-wereld op stelten zette.

Zo is er vorig jaar ook een ransomware-aanval gepleegd door de Conti-bende op de Health Service Executive (HSE) in Ierland. Bijna elk onderdeel van de Ierse gezondheidszorg werd getroffen en de gevolgen waren maanden later nog zichtbaar: dringende afspraken en behandelingen werden uitgesteld en papieren dossiers werden vervangen door digitale. In een poging om de golf van ransomware voor te zijn en uit de krantenkoppen te blijven, wenden organisaties zich tot steeds grotere ketens van beveiligingstools, -applicaties en -platforms: de gemiddelde organisatie heeft nu meer dan 75 tools in beheer.

Hybride gaf cybercriminelen vrij spel

Daar komt nog bij dat hybride omgevingen een hoge vlucht hebben genomen sinds we veel meer vanuit thuis werken. Het landschap waarin cybercriminelen graag spelen, is aanzienlijk vergroot en opengesteld waardoor het beschermen van data voor veel bedrijven een steeds complexere taak is geworden.

Maar wat als ik je nu kan vertellen dat de oplossing er altijd al is geweest? Om snel te schakelen wanneer er iets gebeurt, moet een bedrijf zich wenden tot een oplossing om kritieke data en toepassingen te herstellen. En dat is precies waarvoor back-ups zijn gemaakt: om alles weer snel aan de gang te krijgen.

Back-up als hulpmiddel voor cyberbeveiligingsoperaties

Back-ups bevatten niet alleen de data die de organisatie nodig heeft om haar missie uit te voeren – ze bevatten ook kennis over tegenstanders en actieplannen tegen kwaadaardige en ongeautoriseerde acties. Moderne back-upoplossingen kunnen waarde halen uit data die de organisatie gecreëerd heeft, en daarnaast kan je zoeken naar een teken van gecompromitteerde systemen, ongeacht of het fysieke, virtuele of cloud-systemen betreft.

Een back-upoplossing is daarom niet zomaar een extra (onnodige) regel op het budget van dit jaar. Het zorgt ervoor dat je zo min mogelijk downtime en onderbrekingen hebt in het geval van een ransomware-aanval. Investeer daarom in een oplossing voor dataprotectie die zichzelf terugverdient en een plaats inneemt tussen alle beveiligingsmiddelen in de strijd tegen ransomware.

Dit is een ingezonden bijdrage van Rubrik. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.