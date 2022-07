Als we het hebben over disaster recovery denken we vaak aan de gevolgen van natuurrampen – overstromingen, extreme weersomstandigheden en aardbevingen. En hoewel deze rampen zeer ontwrichtend kunnen zijn, zijn ze ook zeldzaam.

Maar alleen omdat het geen orkaanseizoen is en uw bedrijf niet is gevestigd in een gebied met grote tektonische activiteit op een breuklijn, betekent niet dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in disaster recovery … er loopt een zeer gevaarlijke digitale breuklijn onder elk bedrijf. Het maakt niet uit hoe groot of klein een bedrijf is, de dreiging blijft hetzelfde en de gevolgen ook.

De ongewenste

Cyberaanvallen, zoals malware, kunnen verwoestend zijn en ze kunnen op elk moment en op elke locatie plaatsvinden. Zo is ransomware een wereldwijd probleem waarbij cybercriminelen regelmatig cybergijzelaars nemen. Volgens een Google-rapport, ‘Ransomware in a global context‘, werden in de afgelopen anderhalf jaar meer dan 80 miljoen ransomware-exemplaren geüpload naar de VirusTotal-service. Een oogje in het zeil houden voor de ongewenste is nog nooit zo belangrijk geweest.

Erger nog, eenvoudige fouten kunnen leiden tot beschadiging of verlies van gegevens. De recente uitval bij Facebook werd naar verluidt veroorzaakt door een wijziging in de configuratie van de backbone-routers die het netwerkverkeer tussen de datacenters van het bedrijf coördineren. Een van de grootste aanbieders van webdiensten werd door een fout offline gehaald.

De dag des onheils

Downtime, dataverlies en -corruptie kunnen, ongeacht de manier waarop ze gebeuren, ernstige gevolgen hebben voor een bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Klanten kunnen hun vertrouwen verliezen, net als aandeelhouders, en er is ook de mogelijkheid van boetes van de toezichthouders. Dus wat moet er gebeuren als het noodlot toeslaat? En even belangrijk, wat is een goed disaster recovery plan?

De beste disaster recovery- en bedrijfscontinuïteitsplannen gaan verder dan alleen het herstellen van data. Een goed plan moet zorgen voor een snel herstel van alle bedrijfskritische hardware en software.

Dus wat moet er gebeuren? Ten eerste zou een slim bedrijf zijn tapeback-upsysteem moeten aanvullen met cloudherstel. Hierdoor worden de beschikbare kopieën van kritieke data verdubbeld en de snelheid van herstel mogelijk verhoogd. Cloudback-up/herstel heeft echter zijn eigen uitdagingen; om de optimale voordelen te bieden, moet het goed worden gepland en geïmplementeerd.

Drie, twee, één…

Er zijn drie fundamentele stappen voor een geschikte cloud-implementatie. Als ze goed worden uitgevoerd, zullen ze een snel herstel helpen garanderen.

Kies altijd een securitypartner die backup-as-a-service (BaaS) en disaster recovery-as-a-service (DRaaS) aanbiedt Zorg ervoor dat een leverancier 24/7/365 beschikbaarheid biedt Stel een uitgebreid plan op voor het herstel van de organisatie en data

De toekomst van een organisatie hangt af van de keuze van een disaster recovery plan dat geschikt is voor het beoogde doel. Omdat niemand weet hoe of wanneer cybercriminelen zullen toeslaan, telt elke minuut, zowel voor als na een ramp; het gaat evenzeer om planning als om implementatie. En natuurlijk betekent een sneller herstel minder inkomstenderving en een kleinere kans op kostbare reputatieschade.

Alles samenbrengen

Een goed disaster recovery plan van een onderneming moet klaar zijn voor elk soort natuurlijke of door de mens veroorzaakte calamiteit – van een orkaan tot een malware-aanval of zelfs een menselijke fout. Dit zal een bedrijf helpen om snel en effectief en met vertrouwen weer aan de slag te gaan. Om ervoor te zorgen dat dit het geval is, moet een plan goed worden getest en beoordeeld op de behoeften van de organisatie, anders kunt u nog steeds in gevaar komen.

Niet iedere organisatie heeft de juiste kennis in huis. Daarom kan het verstandig zijn om samen te werken met een externe dienstverlener. Een disaster recovery expert kan het plan ook testen en beoordelen en vervolgens aanbevelingen kan doen op basis van hun ervaring en expertise. Als het noodlot toeslaat, geloof dan niet dat dit de laatste keer is – de bliksem kan twee keer inslaan. Maar met een volledig getest recoveryplan kunt u erop vertrouwen dat als het noodlot toeslaat, de organisatie snel en effectief de bedrijfscontinuïteit kunt hervatten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Iron Mountain. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.