Software-Defined Storage: geen eindpunt, maar cruciale stap voor optimale flexibiliteit en controle

Het komt regelmatig voor dat technologie die al jaren bestaat door velen als ‘commodity’ wordt gezien. Iets dat er nu eenmaal is, maar wel nodig is om goed te kunnen werken. Een van de meest tekenende voorbeelden daarvan is misschien wel de GPU. Ooit een product waar alleen tweakers en gamers enthousiast van werden, maar vandaag de dag het kloppend hart waarop AI-workloads draaien.

Een andere technologie waar dit voor geldt is Software-Defined Storage (SDS). Deze maakt de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving door van niche-technologie naar strategisch fundament onder moderne IT-omgevingen. Waar SDS ooit vooral werd ingezet om kosten te besparen en de afhankelijkheid van hardware te verminderen, draait het nu steeds meer om flexibiliteit, controle en databeheer in een sterk veranderend landschap. Die verandering wordt vooral gedreven door de explosieve groei van data. Door toepassingen als AI-workloads, IoT, video, analytics neemt het datavolume exponentieel toe. Tegelijkertijd verandert de plek waar die data zich bevindt. Waar het datacenter lange tijd centraal stond, is data nu verspreid over on-premises omgevingen, public clouds en een groeiend aantal edge-locaties. Deze fragmentatie vraagt om een nieuwe visie, want de traditionele storage-aanpak is steeds minder effectief.

Meer controle over data

Met deze nieuwe realiteit in het achterhoofd is SDS perfect gepositioneerd doordat het opslag loskoppelt van de onderliggende hardware. De enorme hoeveelheid opgeslagen data wordt beheerd via softwarelagen die draaien op standaard infrastructuur, waarbij het merk of de vendor niet uitmaakt en waardoor verschillende opslagbronnen kunnen worden samengebracht tot één logisch geheel.

Dit sluit aan bij de bredere trend waarin datacenters steeds vaker software-defined worden ingericht en waarin ook netwerk en compute steeds vaker via software worden aangestuurd. Belangrijker nog is dat SDS organisaties meer controle geeft over hun data. In een wereld waarin data continu beweegt tussen verschillende omgevingen en waarin van organisaties wordt verwacht dat ze zich houden aan steeds meer regelgeving, is het cruciaal om te weten waar data zich bevindt, hoe deze wordt beheerd en hoe snel deze toegankelijk is. SDS fungeert steeds vaker als een verbindende laag die heterogene infrastructuren abstraheert en centraal beheersbaar maakt, met name in hybride en multi-cloudomgevingen.

Vereenvoudiging

Ook de eisen aan storage veranderen. Moderne workloads, zoals containergebaseerde applicaties en AI-modellen, vragen om hoge prestaties, lage latency en flexibiliteit. Storage moet niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook dynamisch kunnen inspelen op de behoeften van applicaties. Dat leidt tot een benadering waarin de applicatie centraal komt te staan en de storage wordt afgestemd op workloads in plaats van andersom. In dat proces vervaagt de grens tussen storage en datamanagement. Functionaliteit zoals datamobiliteit, automatisering en policy-based beheer worden daarmee steeds belangrijker.

Daarom is er een duidelijke trend bij organisaties wereldwijd naar consolidatie. Veel organisaties proberen hun storage-landschap te vereenvoudigen door verschillende opslagvormen (block, file en object) samen te brengen binnen één platform. Dat is niet alleen duidelijker, het levert ook nog eens forse besparingen op.

Edge computing

Tegelijkertijd blijft er behoefte aan gespecialiseerde oplossingen, bijvoorbeeld voor high-performance workloads of edge-toepassingen. De markt balanceert daarmee tussen standaardisatie en specialisatie. Zoals gezegd speelt edge computing hierin een steeds grotere rol. Data wordt namelijk steeds vaker gegenereerd buiten het datacenter, bijvoorbeeld in industriële omgevingen of via sensoren, waarbij ook consumentenproducten zoals auto’s in opmars komen. Dat vraagt om storage die lokaal beschikbaar is en snel kan reageren, maar ook geïntegreerd blijft met centrale systemen. SDS maakt het mogelijk om die gedistribueerde werkelijkheid beheersbaar te houden.

Visie op de markt

Deze nieuwe wereld, een die volledig software defined is, klinkt natuurlijk geweldig. Ondanks dat de genoemde voordelen reëel zijn en het daadwerkelijk nodig is om de switch te maken, is het ook eerlijk om te melden dat het opzetten van een SDS en het integreren van verschillende omgevingen en het beheren van datastromen wel specialistische kennis vereist. Gelukkig is er een groeiende groep specialisten in Nederland die kennis heeft van de technologie en visie op waar de markt zich naartoe beweegt.

De waarde van data groeit, en daarmee ook het belang van hoe die data wordt opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld. SDS speelt daarin een sleutelrol door flexibiliteit en controle te combineren. De volgende stap in deze ontwikkeling ligt in verdere automatisering. Concepten als data fabrics, waarin data automatisch wordt verplaatst en geoptimaliseerd over verschillende omgevingen, winnen aan terrein. In dat perspectief is SDS geen eindpunt, maar een tussenfase in de overgang naar een IT-landschap waarin data centraal staat en infrastructuur zich daaraan aanpast.

