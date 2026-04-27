OpenAI breekt met Microsoft-exclusiviteit, AWS verwelkomt modellen

Microsoft verliest zijn exclusieve toegang tot OpenAI’s technologie. OpenAI mag nu zijn producten via elke cloudprovider aanbieden, terwijl Microsoft hoofdpartner blijft. Amazon Web Services staat als eerste in de rij om van de nieuwe vrijheid te profiteren.

Microsoft en OpenAI hebben hun samenwerking per direct gewijzigd. De aanpassing maakt een einde aan de exclusiviteit die Microsoft jarenlang had als cloudpartner voor OpenAI-producten. Azure blijft wel de primaire cloudpartner en OpenAI-producten worden nog altijd als eerste op Azure uitgerold, tenzij Microsoft dat niet kan of wil ondersteunen.

De licentie die Microsoft heeft op OpenAI’s intellectueel eigendom loopt door tot 2032, maar is voortaan niet-exclusief. Er is ook een financiële herstructurering. Microsoft betaalt geen revenue share meer aan OpenAI. Omgekeerd blijft OpenAI tot 2030 een percentage afdragen aan Microsoft, maar dat bedrag is nu gemaximeerd en niet langer gekoppeld aan technologische mijlpalen — inclusief het eventuele behalen van artificial general intelligence.

AWS staat direct klaar

De herziene overeenkomst opent de deur direct voor Amazon. AWS-CEO Andy Jassy meldde via LinkedIn dat OpenAI-modellen “in de komende weken” beschikbaar komen voor ontwikkelaars op Amazon Web Services. “Hiermee hebben bouwers nog meer keuze om het juiste model voor de juiste klus te kiezen”, schrijft Jassy.

In november 2025 sloten OpenAI en AWS al een meerjarig cloudpartnerschap ter waarde van 38 miljard dollar. Die deal leidde tot spanningen: Microsoft overwoog in maart 2026 juridische stappen omdat de AWS-deal mogelijk de exclusieve Azure-overeenkomst schond.

Weg vrij voor beursgang

De herziening past in een bredere strategische verschuiving bij OpenAI. In september 2025 opende een voorlopig akkoord met Microsoft al de weg voor een beursgang door de omvorming naar een commercieel bedrijf. In een intern memo, aangehaald door CNBC, erkende OpenAI dat de samenwerking met Microsoft fundamenteel is geweest, maar de enterprise-groei had beperkt.

Microsoft blijft aandeelhouder in OpenAI en participeert in de verdere groei van het bedrijf. Beide partijen kondigden aan ook op andere gebieden samen te blijven werken, zoals het opschalen van datacentercapaciteit, next-generation silicon en cybersecurity.