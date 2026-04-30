mnemonic opent Nederlands Security Operations Centre en verhuist naar nieuw kantoor in Utrecht

Het nieuwe SOC in Nederland versterkt de regionale aanwezigheid van mnemonic in Noord-Europa en de Benelux

Utrecht, 30-04-2026 – Europese cybersecurityspecialist mnemonic opent per 1 mei een nieuw Security Operations Centre (SOC) in Nederland. Daarmee levert mnemonic SOC-diensten voortaan ook volledig in het Nederlands, uitgevoerd door lokale analisten. Tegelijkertijd verhuist het bedrijf naar een nieuw, groter kantoor aan de Hondiuslaan (Papendorp) in Utrecht om verdere groei in de Benelux te ondersteunen.

Met het Nederlandse SOC brengt mnemonic zijn dienstverlening dichter bij de Benelux-markt, waarbij organisaties blijven profiteren van de schaal en ervaring van een volwassen Noord-Europees SOC met meer dan 25 jaar operationele ervaring. Na de recente uitbreiding van SOC-capaciteit in Zweden vormt de opening van het Nederlandse SOC een volgende stap in de versterking van mnemonic’s regionale aanwezigheid in Noord-Europa en de Benelux.

Lokale aanwezigheid, ondersteund door een sterke Europese basis

mnemonic is inmiddels negen jaar actief in de Benelux en beschikt daar over specialisten uit meerdere securitydisciplines die nauw samenwerken met klanten in vitale en gereguleerde sectoren. De lokale expertise wordt ondersteund door meer dan 450 cybersecurityspecialisten binnen de Noord-Europese organisatie van mnemonic in Noorwegen, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Waar SOC-diensten voor de Benelux-markt voorheen vanuit Oslo werden geleverd, biedt mnemonic nu eerstelijns SOC-ondersteuning vanuit Nederland. Tegelijkertijd blijft het team van ervaren analisten in het Noorse SOC, dat dag en nacht klaarstaat, een integraal onderdeel van de dienstverlening. Hierdoor combineren klanten lokale bereikbaarheid met bewezen internationale continuïteit.

Europese soevereiniteit en lokale schaalbaarheid

“Met de opening van het Nederlandse SOC versterken we onze lokale aanwezigheid zonder concessies te doen aan de kwaliteit en stabiliteit waar klanten ons om kennen,” zegt Anne Karine Hafkamp, Benelux Director bij mnemonic. “Bedrijven krijgen directe ondersteuning in hun eigen taal, terwijl zij blijven bouwen op de ervaring van een volwassen Noord-Europese SOC-organisatie.”

Langdurige partnerships als uitgangspunt

“Effectieve SOC-dienstverlening draait om continuïteit in mensen en samenwerking”, zegt Erik Alexander Løkken, Head of Security Services bij mnemonic. “Onze kracht zit in onze mensen en in de langdurige relaties die zij met klanten opbouwen. Veel van onze mensen werken al jaren bij mnemonic. Dat zorgt voor stabiliteit, vertrouwen en een diep begrip van de omgeving waarin klanten opereren. Deze manier van samenwerken sluit aan bij de groeiende behoefte van organisaties aan échte partners die niet alleen technologie leveren, maar structureel bijdragen aan weerbaarheid op de lange termijn.”

“De opening van het Nederlandse SOC en de verhuizing naar een groter kantoor komen tegemoet aan de behoefte aan Europese, soevereine cybersecuritydiensten. Steeds meer organisaties kiezen bewust voor partners met een sterke regionale aanwezigheid en een internationale SOC-structuur binnen Europa. Het nieuwe kantoor in Utrecht biedt ruimte voor verdere uitbreiding van het Nederlandse team en ondersteunt de ambitie van mnemonic om bedrijven in de Benelux duurzaam lokaal te ondersteunen”, concludeert Løkken.

