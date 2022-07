Als het gebruik van een pc-back-up op een NAS op veel manieren belangrijk en betrouwbaar is, voorkomt dit niet dat u te maken kunt krijgen met natuurrampen zoals brand of waterschade.

Een veilige back-up van uw Windows- of Mac-apparaat in een cloud kan daarom helpen uw bedrijf te behoeden voor de gevolgen van rampen, die iedereen op elk moment kunnen treffen. Synology’s C2 Backup biedt u hiervoor een veilige en kosteneffectieve oplossing.

Door uw belangrijkste gegevens op te slaan in een clouddienst, kunt u verlies van gevoelige informatie voorkomen. Dit kan uiteindelijk enkele duizenden euro’s of soms zelfs meer kosten, en gegevens kunnen verloren gaandie u niet op een andere manier kunt herstellen. In de clouddienst worden opgeslagen gegevens beschermd door middel van client-side AES-256-encryptie voordat deze worden geüpload naar C2-servers, waar ze worden beschermd met 99,9999999999% data durability.

Gecentraliseerde bescherming voor zakelijke workloads

Met deze tool kunt u een back-up maken van gegevens die zijn opgeslagen op Windows-pc’s en -servers, Mac-apparaten en Microsoft 365-clouddiensten en deze beheren vanaf een intuïtieve console.

Het helpt bedrijfskritische gegevens effectief te beveiligen met zeer configureerbare functies die zijn afgestemd op bedrijven.

Inderdaad, met C2 Backup heeft u toegang tot flexibele functies voor volledige controle over uw opgeslagen items:

Granulair herstel: om complete apparaten te herstellen met bare-metal herstel, of individuele Microsoft 365-objecten met herstel op bestandsniveau.

Flexibele planning: om gegevensbescherming te automatiseren en serviceonderbrekingen te voorkomen met tijd- of eventgebaseerde back-ups.

Customizable retention: om zoveel back-upkopieën te kunnen bewaren als vereist of volgens de regelgeving.

Uiteindelijk is het uw doel om als onderneming processen te vergemakkelijken en deze tool biedt u efficiënte bescherming en is eenvoudig te implementeren.

Daarom maakt u grootschalige implementatie eenvoudig op zowel on-premises als cloudimplementaties met een intuïtieve setup, terwijl u ook het bandbreedtegebruik en het opslagverbruik minimaliseert door alleen een back-up te maken van gewijzigde gegevens.

U behoudt ook de controle over wie toegang heeft tot uw gegevens, met bescherming op basis van privésleutels die back-ups beveiligen met privésleutels om ervoor te zorgen dat niemand anders dan uw organisatie er toegang toe heeft.