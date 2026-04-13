Commvault lanceert AI-tools voor veilig agentic AI-tijdperk

Commvault kondigt drie nieuwe AI-functies aan voor Commvault Cloud: Data Activate, AI Protect en AI Studio. De tools helpen data veilig te activeren voor AI-toepassingen, AI-agents te beheren en herstelworkflows te automatiseren.

Data Activate stelt organisaties in staat data uit beschermde backup-kopieën te classificeren en te cureren. De tool bereidt datasets voor in formaten zoals Apache Iceberg en Parquet, klaar voor gebruik met large language models. Persoonsgegevens kunnen vóór activering worden uitgesloten. De oplossing is gebouwd op de zero trust-architectuur van Commvault Cloud.

AI Protect richt zich op het ontdekken en inventariseren van AI-agents in omgevingen, het in kaart brengen van hun activiteiten en het uitvoeren van full-stack herstel. “In agentic omgevingen muteren agents de toestand van data, systemen en configuraties op manieren die snel escaleren en moeilijk te traceren zijn”, zegt Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer bij Commvault.

AI Studio en bredere context

AI Studio geeft teams de mogelijkheid om eigen agents te bouwen met toegang tot Commvaults Model Context Protocol (MCP)-server. Een repository met ingebouwde agents voor veelgebruikte herstelscenario’s is daarin beschikbaar. Teams kunnen die agents integreren met andere enterprise-systemen.

CEO Sanjay Mirchandani beschrijft Commvault Cloud als het systeem of record voor AI resilience, vergelijkbaar met ERP voor bedrijfsvoering en CRM voor klantrelaties. De drie nieuwe functies zijn deels al beschikbaar, deels in aantocht.

