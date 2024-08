Data management integreren met platform engineering: dit is waarom en hoe

Softwareontwikkeling heeft de afgelopen decennia een lange weg afgelegd, maar databeheer niet. Hoog tijd om dat te veranderen.

Automatisering wordt over het algemeen steeds vaker toegepast. Toch beheren veel engineering teams databases nog steeds handmatig. Dat is niet alleen tijdrovend en complex, maar het vertraagt ook ontwikkelaars en het belemmert de algehele productiviteit. Bovendien dwingen de huidige modellen databasebeheerders (DBA’s) om in silo’s te werken, waardoor logjams en communicatiestoornissen ontstaan. Het laat ook meer ruimte voor fouten.

De oplossing: voeg elementen van databasebeheer en IT-infrastructuurautomatisering samen. De manier waarop bedrijven gegevens en gerelateerde services beheren, heeft immers een enorme invloed op de platforms die aan ontwikkelaars worden geleverd – en uiteindelijk op het succes van de software die aan klanten wordt geleverd.

Een kijkje in het verouderde systeem van database management

Voordat software regelmatig werd gebruikt om diensten aan consumenten te leveren, hadden veel organisaties slechts een paar databases ter ondersteuning van de backoffice. De technologie is de afgelopen twintig jaar echter drastisch veranderd. Technici blijven nieuwe toepassingen bouwen, waardoor er steeds meer databases ontstaan. Het is begrijpelijk dat DBA’s overweldigd raken. Ze moeten namelijk meerdere databases leren beheren, zoals Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB en PostgreSQL.

Volgens een recent onderzoek noemde 46 procent van de respondenten het beheren van databases in private, public en edge-implementaties als een van de grootste uitdagingen op het gebied van databasebeheer. De cloud betekent dat meerdere soorten databases in meerdere omgevingen draaien, elk met hun eigen bedrijfsprocessen en best practices. Dat is inderdaad complex.

Automatisering is de enige weg vooruit. Het stelt ontwikkelaars niet alleen in staat om gewoon op een knop te klikken of een regel code te schrijven om te krijgen wat ze nodig hebben. Het kan ook, als het goed wordt gedaan, DBA’s een consistent besturingsmodel bieden voor al hun databases in verschillende omgevingen. Geen enkele DBA kan alle databaseverzoeken bijhouden die tegenwoordig binnenkomen. Door meer te vertrouwen op automatisering hebben ze meer tijd om zich te richten op belangrijker werk, zoals het optimaliseren van de database-architectuur van de organisatie of beveiligingsmaatregelen. Bovendien maakt automatisering bedrijven veiliger door shadow-IT te verminderen en het risico op menselijke fouten te verkleinen.

Volgens het onderzoek gebeurt dat vandaag nog niet genoeg. Momenteel gaat 72 procent van de IT-middelen naar basisonderhoud in plaats van innovatie.

Hoe kan platform engineering bijdragen aan het succes van de organisatie?

Naarmate de rol van de DBA verschuift, moet ook zijn rol binnen de organisatie veranderen. En die ideale rol ligt bij platformengineering.

Een recent onderzoek wees uit dat in 2023 slechts 20 procent van de ondervraagde softwarebedrijven volledig geïntegreerde platformengineeringteams had, en dat nog eens 63 procent van de organisaties aangaf bezig te zijn met of plannen te maken voor de invoering ervan. Het is een populaire rol – maar nieuw.

Dit komt deels doordat ontwikkelaars nog nooit zo belangrijk zijn geweest voor het succes van een bedrijf. Ontwikkelaars leveren tegenwoordig veel vaker software dan vroeger en de meeste van deze applicaties hebben een database nodig om de bijhorende gegevens te beheren. Ontwikkelaars zouden niet een groot deel van hun tijd moeten besteden aan het uitzoeken hoe ze een database moeten configureren. In plaats daarvan zouden ze zich moeten richten op het schrijven van bedrijfslogica en code, het uitvoeren van tests en bijscholing. McKinsey rapporteerde vorig jaar dat toptechbedrijven willen dat ontwikkelaars tot 70 procent van hun tijd besteden aan “inner-loop” activiteiten – bouwen, coderen en testen. Op dit moment gebeurt dat niet. Platform engineering maakt dat doel echter beter haalbaar.

Tips om DBA’s en engineers effectiever te maken

In de techniek bouwen we processen, maar we vergeten vaak ons af te vragen waarom we dingen doen. We bouwen niet altijd naar het einddoel toe. De eerste stap om je engineers effectiever te maken is om de algehele productiviteit te beoordelen en te veranderen wat niet werkt. Ik geef graag enkele tips:

Denk eerst na over het gebruik van databases. Met gegevens kunnen ontwikkelaars de ervaring van de consument personaliseren, wat betekent dat er nu veel data-intensieve toepassingen zijn. Hoe je die informatie beheert is cruciaal.

Elimineer silo’s, vooral binnen databases. Mensen beginnen dingen te moderniseren, maar ze moderniseren ze vaak los van elkaar – er is een proces voor dit, een proces voor dat. Denk holistisch in plaats van één probleem tegelijk op te lossen.

Voel je niet langer verplicht om legacy databases te gebruiken. Ontwikkelaars dicteren steeds vaker welke engineering platforms ze gebruiken om applicaties te bouwen en sommige van hun voorkeuren zijn verrassend. Veel werknemers willen experimenteren met coole tools – en openstaan voor nieuwe software is ook een geweldige manier om talent aan te trekken.

Denk eenvoudig. Bedenk hoe je ontwikkelaars het beste toegang kunt geven tot gegevens. Al het andere kan na verloop van tijd worden opgebouwd. Begin met een druppeltoevoer van mogelijkheden in plaats van het als een big bang te zien.

Leiders van veel organisaties besteden veel tijd aan het analyseren van hun gegevens, maar de operationele kant is net zo belangrijk. Prioriteit geven aan platform engineering en database-management integreren met ontwikkeling, zal organisaties productiever en flexibeler maken. Softwareontwikkeling zal immers blijven evolueren. Jouw team moet hetzelfde kunnen doen.

Ricardo van Velzen is Manager Systems Engineering team Netherlands bij Nutanix