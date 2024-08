Dell biedt gestroomlijnde hybride cloud-ervaring op basis van Nutanix

Dell Technologies heeft ons laten weten dat het een nieuw hybride cloud-aanbod in de markt gaat zetten op basis van Nutanix. Het wil met de Dell XC Plus en Dell PowerFlex een volledige HCI-oplossing gaan verkopen en leveren, waarbij de servers, compute en storage bij Dell vandaan komen, met daarbovenop het Nutanix-platform voor de hybride cloud ervaring.

Dell Technologies laat weten dat het zijn 14 jaar lange samenwerking met Nutanix gaat uitbreiden met nieuwe oplossingen. Eerder dit jaar kondigde de partijen al aan intensiever te gaan samenwerken. Hoewel beide partijen al lang de handen ineen hebben geslagen, is het geen geheim dat Nutanix de afgelopen tien jaar niet echt de voorkeur had in een sales pitch van Dell. Dell Technologies was destijds ook eigenaar van VMware, de grote concurrent van Nutanix. Dell’s voorkeur ging dan ook logischerwijs uit naar het verkopen van VMware.

Met de overname van VMware door Broadcom en de hele soap die volgde, zijn de kaarten opnieuw geschud. Dell Technologies heeft een betrouwbaar hybride cloud-aanbod nodig en nu is Nutanix de veiligste keuze. Dat wil niet zeggen dat Dell geen VMware-partner meer is, die relatie is recent weer deels hersteld.

Hierdoor kan Dell Technologies bestaande klanten aan wie het VMware jarenlang verkocht heeft, toch blijven ondersteunen. Feit is echter dat veel klanten vooral weg willen bij VMware en op zoek zijn naar een alternatief. Cisco ging eerder al intensief samenwerken met Nutanix. Ook HPE is weer veel actiever in het aanbieden van Nutanix, maar heeft daarnaast een eigen virtualisatie-alternatief gepresenteerd, dat later dit jaar beschikbaar moet komen.

Bij Dell Technologies werken ze ook al enige jaren aan een eigen virtualisatie-alternatief, maar tot op heden heeft dat nog niet geleid tot een productpresentatie. Nu kiest Dell Technologies ervoor om een vernieuwd hybride cloud-aanbod te realiseren in samenwerking met Nutanix.

Lees ook: VMware-klanten hollen weg, maar alleen als ze dat kunnen

Dell XC Plus-appliance combineert Nutanix Cloud Platform-softwarestack met PowerEdge-servers

Dell Technologies introduceert de Dell XC Plus-appliance waarmee het mogelijk wordt om on-premises en hybride cloudomgevingen beter te beheren en processen te stroomlijnen. Met de appliance kan de Nutanix Cloud Platform-softwarestack worden uitgerold op Dell PowerEdge-servers, waarmee een complete hyperconverged infrastructuur kan worden opgetuigd.

Vanuit de Nutanix Cloud Platform-console heb je één beheeromgeving waarmee je zowel de hardware als de software kan beheren. Deze console is ingericht voor de inzet van een hypervisor naar keuze, waaronder de meegeleverde Nutanix AHV-hypervisor, maar ook automation, database- en storage-optimalisaties. Hybrid cloud wordt niet voor niets benadrukt, dus ook behoort het koppelen en beheren van een Nutanix-cloudomgeving tot de mogelijkheden.

Dell PowerFlex eerste externe opslag die volledig integreert met Nutanix

De afgelopen jaren is Dell Technologies druk bezig geweest om zijn storagetechnologie naar een hoger niveau te tillen, waarbij afscheid is genomen van op maat gemaakte hardware, maar is ingezet op software defined storage die op alle reguliere hardware kan worden gebruikt. Hierdoor kan Dell zijn PowerFlex-storage niet langer enkel on-premises aanbieden, maar ook in cloudomgevingen van hyperscalers.

Nu komt er een volgende stap bij, want Dell PowerFlex is de eerste software defined storage-oplossing die volledig integreert met Nutanix. Hierdoor kan een organisatie beschikken over de voordelen van Dell PowerFlex-storage, maar ook van de storage-optimalisaties die het Nutanix platform biedt. Samen kunnen ze een nog beter presterende storage-oplossing bieden binnen het Nutanix Cloud Platform.

Volgens Dell blijven alle Nutanix storage-features intact, van disaster recovery, enterprise data protection tot aan networking en beveiliging.

Nog meer momentum voor Nutanix

Nutanix heeft al jarenlang een prima propositie in de markt, maar is door de acties van Broadcom ineens hotter dan ooit. Het momentum van Nutanix lijkt elk kwartaal beter te worden. Zeker nu steeds meer traditionele serverfabrikanten hun relatie met Nutanix verbeteren, omdat ze door Broadcom slecht zijn behandeld en klanten nu vragen om alternatieven.

Luister ook onze podcast: Wil je afscheid nemen van VMware? Dit zijn de alternatieven