Waarom Salesforce Informatica voor 8 miljard heeft gekocht

Salesforce heeft de portemonnee getrokken voor Informatica. Wat doet deze partij, en waarom is het nu voor 8 miljard dollar opgekocht?

De grotere softwarespelers nemen regelmatig start-ups over, die doorgaans slechts een paar jaar oud zijn. Niets is minder waar voor het Amerikaanse Informatica, dat al sinds 1993 actief is.

Dezelfde taak, nieuwe mode

De specialisatie van Informatica ligt in het beheren van data. Om die reden is de verklaring voor de overname in andere berichtgeving vrij eenvoudig: data is nodig voor AI, en Salesforce doet de overname om het eigen AI-aanbod te versterken. Dat is echter wat kort door de bocht. Het samenbrengen van informatie uit verschillende databases is iets dat Informatica al probeerde op te lossen toen het een beursgang maakte in 1999.

Aan het huidige Informatica-aanbod is niet af te lezen dat het een dermate lange voorgeschiedenis heeft. Dankzij de eigen CLAIRE AI copilot-functionaliteit zijn databeheertaken volop te automatiseren, gevoed door wat het bedrijf “unified metadata intelligence” noemt. Informatica ontleent zijn kracht namelijk aan het feit dat het metadata centraal stelt voor het classificeren, veiligstellen en betrouwbaar maken van alle informatie.

Management Cloud

CLAIRE AI manifesteert zich binnen Informatica’s Intelligent Data Management Cloud. Dit platform belooft datatoegang te vereenvoudigen, taken met CLAIRE AI te automatiseren en een data estate van een organisatie als geheel “AI ready” te krijgen. Daarbij horen schaalbaarheid, security en compliance als kernbeloftes.

De componenten binnen dit platform kunnen organisaties op allerlei manieren assisteren, waarbij Informatica afrekent op basis van de consumptie ervan. Wellicht is er dus slechts een deel nodig van het totale aanbod afhankelijk van de use case.

Zo biedt de Data Catalog de mogelijkheid om kritieke data te ontdekken of onbelangrijke informatie weg te filteren. Dit levert samen met Data Integration and Engineering de kans om flink te besparen in de kosten. Een eigen optimalisatie-engine draagt hieraan bij, terwijl low-code en no-code tools zakelijke gebruikers (zonder programmeerkennis) de kans moet geven om aan de knoppen te zitten.

In bredere zin draait Informatica’s aanbod dus aan alle aspecten rondom databeheer, waarbij het aan de oplossingen te zien nog altijd bij de tijd is.

Voor Salesforce grootste deal sinds Slack

De Informatica-overname is overigens nog niet rond. Naar verwachting is de deal definitief rond februari, wanneer het nieuwe financiële jaar voor Salesforce begint. Hoewel Informatica na de IPO in 1999 weer in privé-handen kwam in 2015, is het in 2021 weer op de beurs gekomen. In datzelfde jaar nam Salesforce overigens Slack over voor bijna 28 miljard dollar, de grootste overname van eerstgenoemde tot nu toe.

Informatica overtreft dit bedrag niet, maar 8 miljard blijft een forse investering. Salesforce-CEO Marc Benioff stelt dat zijn bedrijf met deze aanwinst het “meest complete, agent-ready dataplatform” zal creëren.

Hoe dit er precies uit zal zien, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat Agentforce met het Informatica-aanbod een extra dimensie kan krijgen. “AI agents zijn slechts zo goed als je data”, stelt Informatica al, waarbij precies die datakwestie bij veel organisaties nog niet in orde is. Salesforce’s klantenbestand kan op den duur gebruikmaken van meer managementopties die dit probleem verhelpen.

Een indicatie van hoe Salesforce met Informatica samenwerkt, hebben we al. Informatica Intelligent Cloud Services belooft al een “naadloze” integratie tussen beide software-oplossingen te bieden. Alle datastromen, synchronisaties en ETL-taken zijn al beschikbaar, waardoor de engineering-taak voor de uiteindelijke integratie mogelijk best mee zal vallen.

Informatica biedt mogelijke oplossing voor verouderde Salesforce-oplossingen

Salesforce is de afgelopen jaren druk bezig geweest om zijn onderliggende stack en dataplatform te vereenvoudigen. Het doet dit door nieuwe applicaties te ontwikkelen op het core platform en gebruik te maken van de Salesforce Data Cloud. Veel Salesforce-applicaties zijn namelijk het resultaat van overnames. Al die applicaties hadden een andere technologiestack en datamodel; nu data alsmaar belangrijker wordt is het van belang om die datamodellen te vereenvoudigen en beter met elkaar te laten integreren. Salesforce heeft een groot aantal applicaties en functionaliteiten dan ook al verbeterd en overgezet naar het core platform. Klanten moeten echter in veel gevallen de overstap nog maken van de oudere naar de nieuwere applicaties. Salesforce’s strategie hierachter is om klanten dit zelf gefaseerd te laten doen en niet via een migratie, want dat is enorm complex.

Willen klanten gebruikmaken van de meest geavanceerde AI-functionaliteiten, dan moeten zij in sommige gevallen hun werkzaamheden naar de nieuwere applicaties verplaatsen. De oude applicaties zijn simpelweg niet geschikt voor Agentforce. We zien kansen voor Salesforce om met de technologie van Informatica alsnog een brug te slaan naar die verouderde applicaties, of om toch een soort van migratie mogelijk te maken. Al lijkt migratie bij Salesforce een verboden woord te zijn.

