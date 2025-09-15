High code developers onmisbaar in low code tijden

Softwareontwikkeling gaat sneller dan ooit dankzij low code en AI. Het lijkt soms alsof iedereen met een paar klikken een app kan bouwen. Platforms zoals GitHub Copilot helpen om software te ontwikkelen zonder dat je elke regel zelf hoeft te coderen. Toch betekent dit niet dat high code, en dus de ervaren programmeur, overbodig wordt. Integendeel: Hun rol verandert, maar hun toegevoegde waarde blijft onmisbaar.

De ‘war on talent’ onder developers is nog lang niet voorbij. Voor het bouwen van complexe, schaalbare applicaties is diepgaande high code-expertise onmisbaar. AI kan veel ondersteunen, maar vervangt de developer niet. Deze transitie vraagt om een andere mindset: de high code developer wordt minder uitvoerder en meer coach, kwaliteitsbewaker en architect.

Nieuwe accenten in softwareontwikkeling

Het klinkt misschien alsof deze ontwikkelingen het werk van developers eenvoudiger maken. Maar de realiteit ligt wat ingewikkelder. De tools nemen weliswaar routinematig uitvoerend werk uit handen, maar daardoor neemt juist de verantwoordelijkheid en het inzicht in het grotere geheel toe. Het is een verschuiving van ‘bouwen’ naar ‘regisseren’, waarbij het niet alleen voldoende is om code te schrijven, het gaat ook om het maken van de juiste keuzes die een basis leggen voor duurzame, schaalbare en veilige oplossingen.

De rol van de developer verandert daarmee fundamenteel. Nieuwe vaardigheden worden essentieel:

Het coachen van hybride teams, inclusief citizen developers

Denken vanuit businessresultaten in plaats van alleen technische mogelijkheden

High code inzetten voor security, cloud-native architectuur en performance

Begrijpen hoe applicaties zich verhouden tot het bredere IT-landschap

In plaats van elke regel code zelf te schrijven, draait het nu om de juiste vragen stellen. Sluit deze oplossing aan op onze architectuur? Is ze schaalbaar? Wie waarborgt de kwaliteit?

Je hoeft niet meer elke knop zelf te ontwerpen. Maar je moet wél weten welke je wanneer moet gebruiken, en wat er gebeurt als je dat niet doet.

Architectuur en security blijven high code-domein

Low code is als bouwen met Lego: snel en intuïtief, maar zonder goed ontwerp mis je de samenhang. Architectuurrichtlijnen worden in low code-platforms vaak minder strikt gevolgd, wat risico’s met zich meebrengt. Voor toekomstbestendigheid wil je juist vasthouden aan modulariteit, security en integratie. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij de high code developer. Performance en veiligheid worden zo dé onderscheidende factoren.

Omdat AI het laagdrempeliger maakt om applicaties te bouwen, is toezicht op kwaliteit en samenhang juist essentieel. Als iedereen een app kan maken, waar zit dan het verschil? Het verschil zit in het vermogen om architectonisch en strategisch te denken en dat blijft een taak voor high code developers.

Nieuwe generatie ontwikkelaars: risico én kans

Er is een terechte zorg: wat als de nieuwe generatie vooral leert werken met AI en tools, maar het zelf programmeren verleert? Wat betekent dat voor de kwaliteit van software? Wie controleert nog de prompts, de code en de output?

Daarom hebben we niet alleen developers nodig die begrijpen wat AI doet, maar ook business managers die de vertaalslag maken naar wat organisaties echt nodig hebben. De mens blijft cruciaal om te beoordelen of applicaties aansluiten bij wat de business écht nodig heeft.

Van uitvoerder naar expert

High code ontwikkelaars verdwijnen niet; hun rol evolueert. Low code en AI zijn krachtige hulpmiddelen, maar zonder specialisten die zowel techniek als context doorgronden, blijft innovatie kwetsbaar. We hebben mensen nodig die niet alleen apps bouwen, maar ook weten wanneer dat wel of niet verstandig is.

De developer van de toekomst is geen uitvoerder meer, maar een strategisch denker, coach en kwaliteitsbewaker. En dat maakt zijn rol belangrijker dan ooit. De echte uitdaging voor organisaties ligt nu in het ondersteunen en ontwikkelen van deze experts. Hoe zorgen we ervoor dat zij kunnen groeien in deze nieuwe rol? En hoe bereiden we onze teams voor op deze transformatie? Dat is de vraag waar het nu om draait.

Dit is een ingezonden bijdrage van IG&H. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.