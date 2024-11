Endava partnert met low-code platform USoft

IT-dienstverlener Endava slaat de handen ineen met USoft uit Baarn. Laatstgenoemde ontwikkelt een low-code platform voor mission-critical applicaties.

Het USoft-platform zelf wordt wereldwijd ingezet om kernsystemen aan te passen naar wens. Daarbij komt het bedrijf zelf tevens van pas, maar via de samenwerking met Endava is de slagkracht hiervan verder uitgebreid. Endava werkt nauwer samen met klanten om bijvoorbeeld cloudhosting of doelgerichte security-oplossingen te leveren. Compliance en de beveiliging van gevoelige data zijn daarbij speerpunten.

In lijn met doelen van bedrijven

USoft-CEO Hans Canisius legt uit wat de partnership gaat betekenen voor zijn bedrijf: “Door samen te werken met Endava zorgen we ervoor dat onze klanten volledige ondersteuning krijgen bij de implementatie en het gebruik van ons flexibele, marktgerichte platform. We zijn dan ook trots dat we onze krachten met Endava bundelen en gebruikmaken van onze gezamenlijke ervaring en expertise om onze klanten te helpen uit te blinken op digitaal vlak.”

COO bij Endava Julian Bull verduidelijkt de keuze voor USoft als nieuwe partner: “Het platform van USoft is bij uitstek geschikt voor het stroomlijnen van complexe bedrijfsvoering, en deze nieuwe samenwerking sluit naadloos aan bij onze waarden van aanpassingsvermogen en vertrouwen. We zijn niet alleen blij dat we de klanten van USoft kunnen ondersteunen, maar ook dat we de reeks diensten die we aanbieden kunnen uitbreiden. Zo kunnen we groei stimuleren en nieuwe kansen in diverse markten creëren.”

Low-code opmars

We schreven het al recent: low-code is inmiddels overal en wordt door iedereen gebruikt. Vier op de vijf bedrijven ziet een productiviteitswinst door de technologie en hetzelfde aantal spreekt over kostenbesparingen dankzij low-code. Opvallend is dat de implementatie van low-code veelal bottom-up is geweest, met leidinggevenden die zelf meer slagvaardigheid wilden opeisen met hun IT-stack. Nu zaken als NIS2 en DORA de IT-vereisten voor bedrijven verder hebben versterkt, is de wens om compliant en veilig te zijn alleen maar toegenomen. Partnerships zoals tussen Endava en USoft helpen hierbij aanzienlijk om low-code ook echt aan de man te krijgen.

