Het SAP BTP is het fundament voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Het platform krijgt meer en meer de beschikking over AI om alles te stroomlijnen, van applicatieontwikkeling tot integratie en van data management tot analytics.

De AI-strategie van SAP is de afgelopen jaren met regelmaat op de schop gegaan, maar wat ons betreft is de huidige aanpak helder. Waar de ERP-leverancier voorheen van project naar project ging, gelooft het nu met name in zijn generatieve AI-copiloot Joule in combinatie met samenwerkingen met technologiepartners. Tijdens de recente TechEd-conferentie besteedde SAP de nodige aandacht aan wat Joule en de samenwerkingen betekenen voor ontwikkelaars, consultants en andere SAP-gebruikers. Wat kunnen zij op korte termijn verwachten?

De AI-ontwikkelaar

Wat tijdens de TechEd-conferentie veel aandacht kreeg is het streven van SAP om van iedere ontwikkelaar een AI-ontwikkelaar te maken. Voor dit streven heeft SAP de afgelopen twaalf maanden de basis gelegd. Precies een jaar geleden introduceerde de ERP-leverancier SAP Build, een low-code omgeving voor het bouwen van applicaties, procesautomatisering en portals. De bouwblokken van deze tool moeten het eenvoudig maken om het bouwen van software te versimpelen. Deze methode is vooral gericht op de citizen developer; een groep met minder diepgaande technische kennis over code dan professionele ontwikkelaars, maar met behoefte aan het ontwikkelen van software.

Om deze citizen developers wat dichterbij de professionele ontwikkelaars te brengen, komt SAP nu met Build Code. Hier komt generatieve AI en de wens van AI-ontwikkelaars om de hoek kijken, door Joule te laten assisteren bij ontwikkelwerkzaamheden. Build Code richt zich op de professionele ontwikkelaar door de optimalisatie voor programmeren met Java en JavaScript. De omgeving kent naast features voor coderen ook mogelijkheden voor testing, integratie en applicatie lifecycle management. Build Code is hiervoor gebaseerd op de al bestaande SAP-ontwikkelomgeving Business Application Studio.

Een gebruiker van Build Code kan Joule vragen om te helpen bij het ontwikkelen van applicaties. Ze geven bijvoorbeeld een omschrijving voor een nieuwe SAP-extensie die ze willen ontwikkelen. De code die Joule vervolgens genereert, volgt de best practices van het SAP Cloud Application Programming Model. Zo functioneert de aangeleverde code zoveel mogelijk volgens de principes van SAP en de industrie. Ontwikkelaars kunnen in de Build Code-omgeving, al dan niet met behulp van Joule, allerlei vervolg- werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het beoordelen van datamodellen en het toevoegen van logica vanuit de business.

Door bij al deze zaken de copiloot te betrekken, neemt generatieve AI een deel van het schrijven van code over. Uiteraard niet alles, maar stel dat Joule een kwart van de codegeneratie overneemt, dan is dat al een aanzienlijk deel van het ontwikkelwerk dat generatieve AI verlicht.

Automatisering en integratie

Iets wat dan weer aansluit bij Build en Build Code is de ambitie van SAP om meer te helpen bij automatisering en integratie. Volgens SAP komt de ontwikkeltool namelijk verder tot zijn recht wanneer die gecombineerd wordt met SAP Signavio voor process mining en de SAP Integration Suite. Met Signavio, of eventueel een process mining-tool van derden, kunnen bedrijfsprocessen voortdurend geanalyseerd worden. Dit om kansen voor automatisering te identificeren. Via het Business Technology Platform kunnen gebruikers verbinding maken met zowel SAP-systemen als systemen van andere leveranciers, om op al die data process mining toe te passen en zo de inefficiënties in de bedrijfsprocessen te signaleren.

Het is door updates nu ook mogelijk om process mining-events uit Signavio te publiceren naar de event mesh van de Integration Suite. Zo moeten bedrijven sneller kunnen reageren op de knelpunten in bedrijfsprocessen, om eventuele verdere automatiseringen verder te bouwen met SAP Build. Volgens SAP is de combinatie van deze drie tools, aangevuld met AI, dan ook een perfecte manier om IT- en bedrijfsprocessen te automatiseren.

De komende toevoeging van LeanIX aan het platform, dat dit jaar gekocht werd, moet op gebied van automatisering en integratie weer wat verder gaan. Hierdoor komt er software naar BTP om het complete applicatielandschap van een bedrijf te visualiseren. Zo kunnen eventuele verouderde legacy apps geïdentificeerd worden, om ze indien gewenst te moderniseren.

Meer variatie in databronnen

Tijdens TechEd wil SAP vooral laten zien dat het op alle mogelijke manieren generatieve AI aan applicaties en processen toevoegt. In dit verband investeert SAP ook in updates voor ontwikkelaars, met als doel data-applicaties te bouwen met de HANA Cloud-database. Er wordt een vector datastore aan deze SAP-database toegevoegd. Deze vector datastores zijn gericht op ongestructureerde data, zoals tekst, afbeeldingen en audio. Eerder kon informatie uit deze ongestructureerde databronnen niet, nauwelijks of moeilijk worden geïntegreerd.

Een dergelijke vector datastore kan nuttig zijn voor personeel dat SAP in dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Denk aan het zoeken naar leveranciers in contracten, om te controleren hoe het zit met eerdere betalingen van die leveranciers.

SAP komt daarnaast met een update voor Datasphere, de data fabric die begin dit jaar het levenslicht zag. Het is de opvolger van de SAP-data warehouse en moet het makkelijker maken voor apps om toegang te krijgen tot SAP- en non-SAP-data. Naar deze data fabric komen nieuwe features die SAP omschrijft als het mogelijk maken van een krachtige semantic layer.

Het houdt in dat Datasphere dit jaar nog beschikt over extra mogelijkheden om business context te integreren uit SAP-systemen S/4HANA, Business Warehouse en BW/4HANA. Ook wordt het delen van data eenvoudiger, door meer features om via API’s toegang te krijgen tot beheerde dataproducten van klanten en partners.

AI in iedere hoek van BTP

Door de recente ontwikkelingen ademt het Business Technology Platform meer AI dan ooit tevoren. BTP fungeert als het fundament voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Zo richting het eind van het jaar laat SAP vooral zien hoe SAP-ontwikkelaars daarvan kunnen profiteren met behulp van nieuwe AI-mogelijkheden. Uiteraard moet dit uiteindelijk ook de SAP-gebruiker die de ERP-software voor zijn dagelijkse werkzaamheden inzet, ondersteunen. Na hectische maanden door generatieve AI is het voor de SAP-community duidelijk waar de ERP-leverancier aan de hand van Joule heen wil.