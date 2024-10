Low-code is overal en bijna elk bedrijf gebruikt het

Low-code is voor enterprise-organisaties niet meer weg te denken en speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van software voor allerhande bedrijfsonderdelen. Die ontwikkeling is ingezet van bovenaf, want veel C-level executives zeggen de adoptie van low-code zelf te hebben aangejaagd binnen hun bedrijf.

Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 2.000 IT-beslissers en C-level executives door Mendix, het low-code platform dat onder de paraplu van Siemens hangt. De belangrijkste reden om voor low-code te kiezen is kostengerelateerd. In 49 procent van de onderzochte gevallen blijkt geld besparen namelijk de doorslaggevende factor.

Productiviteit omhoog

Toch zitten er meer voordelen aan de adoptie van low-code. Zo vindt 80 procent van de ondervraagden dat het de productiviteit van IT-teams verhoogt en zegt een bijna even hoog percentage (79 procent) dat het de operationele kosten verlaagt. Bovendien beweert 73 procent ook dat het de time-to-market versnelt.

Bijna alle bedrijven (98 procent) hebben low code-platforms, -tools of onderdelen daarvan inmiddels in gebruik voor hun software-development. Van alle bedrijven heeft 69 procent er zelfs meer dan één in de gereedschapskist. Verder denkt 85 procent dat de combinatie van low-code met AI-toepassingen hun organisatie helpt sneller te innoveren. Ruim de helft van de ondervraagden (53 procent) ziet ‘digitale transformatie’ als hun belangrijkste use case voor low-code.

‘Low-code is de toekomst’

Hoewel deze term nogal eens te pas en te onpas wordt gebruikt, begrijpen we het als het proces waarin organisaties hun businessmodellen, processen en klantinteracties fundamenteel herzien door digitale technologieën te implementeren.

“We zijn er altijd van overtuigd geweest dat low-code in potentie veel meer kon zijn dan een hulpmiddel om handmatige processen te automatiseren”, aldus Raymond Kok, CEO van Mendix. “Dit onderzoek laat zien dat de markt het daarmee eens is. Als je low-code slim inzet, kun je hele bedrijfsprocessen van de grond af heroverwegen.”

Volgens het rapport ziet maar liefst 69 procent van de C-suite in de Benelux low-code als de enige optie voor de toekomst van softwareontwikkeling, wereldwijd is dat 75 procent. Verder ingezoomd op de Benelux zegt 98 procent van de organisaties in deze regio low-code al te hebben geïntegreerd in hun development-processen.

Top van bedrijf vaak de aanjager

De COO (49 procent) en de CEO (44 procent) zijn sterk betrokken bij deze besluitvorming. Dat geldt overigens ook op wereldwijd niveau, waar de COO en CEO eveneens in hoge mate zijn betrokken bij de beslissing om low-code in te zetten. Behalve kostenbesparingen is de wens om sneller applicaties te bouwen een belangrijke motivatie.

Low-code staat dus hoog op de agenda, juist ook bij niet-technische beslissers. Een nadeel daarvan is volgens 41 procent van de ondervraagden dat die groep nogal eens de know-how mist om het volledige potentieel ervan te doorgronden. Daarnaast vermoedt 39 procent dat hun niet-technische C-level collega’s low-code nogal eens willen inzetten om te besparen op de loonkosten.

Bijscholing is nodig

Daarnaast maakt 80 procent zich zorgen over de governance rondom low-code-softwareontwikkeling. De resultaten van het onderzoek geven verder aan dat IT-leiders doorgaans best willen investeren in low-code en AI, maar dat de implementatie ervan bijscholing vereist voor zowel developers als voor niet-technische gebruikers (85 procent).

Er zijn ook beslissers die de hakken in het zand zetten: bijna een derde van de respondenten zegt dat hun management niet wil investeren in het trainen van het IT-team in het gebruik van low-code-platformen. Uit het onderzoek blijkt niet of dat komt omdat ze het niet belangrijk vinden of omdat het te duur zou zijn.

