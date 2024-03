De toekomst van enterprise computing is hybride. Dat wil zeggen: CIO’s en CTO’s brengen ICT-resources samen op verschillende platformen, die worden geselecteerd op basis van de beste pasvorm voor een unieke workload. In de praktijk zijn dat meestal combinaties van traditioneel on-premise, colocaties, private- en public clouds. Je zou dit het tijdperk van ‘hybride operations’ kunnen noemen, waar we beheer kunnen toepassen zonder ons zorgen te maken over het onderliggende implementatiemodel. Het ‘Write once, run anywhere’ principe, ook wel WORA genoemd, betekent dat een programmeur Java-code op het ene systeem kan ontwikkelen en kan verwachten dat deze zonder enige aanpassing op elk ander Java-compatibel systeem kan worden uitgevoerd.

Zie het als een hybride voertuig: als je bijvoorbeeld op vakantie gaat met de auto naar Kroatië of Spanje en er niet altijd een laadpaal onderweg te vinden is of als de benzineprijzen weer eens de pan uit reizen. Met hybride heb je dan de mogelijkheid om van modus te veranderen en dus de voordelen te plukken van het moment. Als normale bestuurder ben je dan niet bezig met de onderliggende technologie, maar je bent in controle over de keuzes die je maakt om te switchen van elektrisch rijden of op benzine.

Dat is ook waar het naartoe gaat met het datacenter: de IT’er haalt gegevens uit de verschillende onderliggende, complexe oplossingen en past software-gebaseerde bedieningsinstructies toe. De gevolgen zijn hetzelfde: of de data, de workloads of de applicaties nu op een interne datacenterserver staan, in een container of VM aan de overkant of op een colocatie buiten de stad. Het principe van switchen naargelang de wensen van het moment blijft toepasbaar.

Data is leidend in keuzes

Het bewijs voor de noodzaak van deze hybrid operations staat in de Nutanix Enterprise Cloud Index, waar de duidelijke toename van hybride implementaties niet te missen is. Bijna iedereen (99%) zegt het afgelopen jaar ten minste één applicatie naar een andere infrastructuur te hebben verplaatst. De meeste organisaties (60%) zeggen al meer dan één type IT-infrastructuur te gebruiken en dat aantal zal de komende drie jaar opmerkelijk stijgen tot bijna driekwart (74%).

Maar dit is echt belangrijk: 94% van de respondenten zegt ook eenvoudiger beheer te willen en met name één uniforme plek te willen om applicaties en data in verschillende clouds te beheren. En dat is waar we ze nu naartoe moeten brengen: één omgeving waar resources kunnen worden beheerd, ongeacht waar ze zich fysiek bevinden of wat de architectuur is. De respondenten hebben duidelijk het gevoel dat dit nog ver weg is: slechts 40% zegt volledig inzicht te hebben in waar hun data zich bevinden.

Veranderende tijden

Dit zijn ingrijpende veranderingen. Een paar jaar geleden was er lang niet zoveel beweging tussen computerplatformen. Nu gebeurt dit dagelijks. De behoefte die daardoor ontstaat, is een mogelijkheid om al deze onderliggende bronnen te omarmen, toegang te krijgen tot ‘a single pane of glass’ en te kunnen beïnvloeden wat eronder ligt. Volgens ons onderzoek valt deze behoefte nu in dezelfde categorie als de eeuwige IT-obsessie over cyberbeveiliging.

De overgang van de periode van de hybride cloud of hybride IT naar de periode van Hybrid Operations is op verschillende manieren een grote sprong. Het is het derde tijdperk van modern IT-beheer. Ten eerste heeft VMware ‘modern datacenter computing’ geïntroduceerd, door de mogelijkheid te bieden om servers te virtualiseren om zodoende meerwaarde te halen uit hardware-investeringen, workloads uit te wisselen en sneller te experimenteren. In het tweede tijdperk met hyperconvergence waarin Nutanix als speler de markt betrad, vonden we een manier om op dynamische wijze netwerk-, reken- en storage-bronnen aan een server toe te wijzen. En nu, in het derde tijdperk, moeten we het beheer aanpakken. Dat betekent het vinden van een oplossing om uniforme operationele controle te hebben over data en applicaties.

Er is dan de vrijheid om te innoveren en nieuwe oplossingen te implementeren. Het is niet langer ‘strippen en vervangen’ of risico’s nemen met code die op het nieuwe platform draaien. Er hoeft daarvoor ook niet speciaal een legioen aan specialisten te worden ingehuurd.

In de IT willen we over het algemeen voorkomen dat we unieke dingen doen met onze code. We willen de eenvoudigste manier die de meeste prestaties biedt om functionaliteit en productiviteit te leveren. Dat automatiseren we via tooling om het aantal processtappen te verminderen dat we moeten nemen en niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden. Dit is dus de volgende stap: een software-defined, met één klik te bedienen IT-omgeving.

Containers worden soms bijvoorbeeld afgeschilderd als een manier om workloads te isoleren en daar beheer op toe te passen. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna alle respondenten (96%) zijn begonnen met het gebruik van open-source Kubernetes. Ze noemen het ontwerpen en configureren van de onderliggende infrastructuur, opslag en database-services als de grootste uitdagingen waarmee ze nog steeds worden geconfronteerd bij het implementeren van Kubernetes.

Eén plek om alle apps en data te beheren

IT-beheer zal niet zomaar verdwijnen, maar als we Hybrid Operations bereiken, dan zitten we op een ander niveau van prioriteiten en taken. Gegevens en metagegevens van Operations zullen onder de loep moeten worden genomen om keuzes te bepalen. Met een ‘lift en shift’-principe geven we de IT-beheerder controle over waar welke data moet gaan draaien. Het geeft ook de mogelijkheid om keuzes te maken op basis van evaluaties: kostenanalyse, security en energieconsumptie als de grootste drijfkrachten op dit moment. Denk hierbij aan het voorbeeld van de hybride auto, de vrijheid van keuze voor wat je waar en wanneer draait.

Centraal beheer zal een nieuw niveau van orde brengen zonder dat we onze huidige applicaties en bedrijfsprocessen hoeven aan te passen. Tientallen jaren nadat de uitdrukking voor het laatst is gehoord, wordt ‘write once, run anywhere’ werkelijkheid: de oplossing is het hybride multi-cloud platform. Eén plek om alle apps en data te draaien.

