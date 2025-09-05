Vertrouwen, controle en transparantie: datasoevereiniteit in Nederland en Europa

Datasoevereiniteit staat steeds hoger op de agenda in Nederland en Europa. Organisaties willen meer grip op hun data: waar het staat, wie erbij kan en onder welke voorwaarden het wordt verwerkt. Die wens is logisch: in een digitale wereld waar data de kern vormt van vrijwel iedere organisatie, is controle over die data essentieel voor veiligheid, naleving van wetgeving en behoud van het publieke vertrouwen.

Toch blijft datasoevereiniteit vaak een containerbegrip. De discussie richt zich regelmatig op abstracte principes, terwijl veel organisaties juist behoefte hebben aan praktische, realistische oplossingen, waarmee ze technologie kunnen inzetten op hún voorwaarden.

Digitale autonomie betekent keuzevrijheid

Bij Google Cloud vertrekken we vanuit het principe dat digitale soevereiniteit niet bij isolatie begint, maar bij keuzevrijheid. Organisaties moeten zelf kunnen bepalen hoe en waar hun data wordt opgeslagen en verwerkt, zonder dat ze vastzitten aan één leverancier of systeem. Het gaat erom dat klanten hun eigen technologische pad kunnen kiezen, passend bij hun sector, risicoprofiel en lokale wet- en regelgeving. We bieden organisaties verschillende niveaus aan; van een systeem dat in de cloud draait, tot lokale data en zelfs volledig air-gapped systemen. Zeker in sectoren als zorg, overheid en banken zijn transparantie en controle geen luxe, maar een noodzaak. Daarom is het essentieel dat datasoevereiniteit wordt gekoppeld aan de hoogste standaarden op dat gebied. Alleen dan kunnen organisaties met vertrouwen innoveren in de cloud.

Soevereiniteit in de cloud vraagt daarom ook om flexibiliteit. Denk aan ondersteuning van multi-cloudstrategieën, lokaal databeheer, externe encryptiesleutels en streng toegangsbeheer, ook ten opzichte van de leverancier zelf. Deze mogelijkheden zijn geen toekomstdromen, maar bestaan vandaag al in uiteenlopende vormen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd mogen we datasoevereiniteit niet zien als een kwestie van puur technologische of juridische oplossingen. Echte soevereiniteit vereist ook samenwerking en duidelijke afspraken: tussen publieke en private partijen, tussen landen en tussen beleidsmakers en technologiebedrijven. Samen kunnen we een digitaal ecosysteem bouwen waarin veiligheid, innovatie en autonomie hand in hand gaan.

Juist daarom is het cruciaal om lokale partnerschappen aan te gaan, partners maximale controle te geven over hun data en infrastructuur, en bovenal, open standaarden de regel te maken in de hele sector.

Lokale controle, wereldwijde veiligheid

In heel Europa ontstaan initiatieven die dat mogelijk maken en ook bij Nederlandse organisaties groeit de aandacht voor deze aanpak. Zij vragen steeds vaker naar technologie die hen grip en keuzevrijheid biedt, zonder onnodige afhankelijkheid van één leverancier, zeker als het gaat over cloudoplossingen voor publieke dienstverlening of openbare besturen.

In die optiek werken we ook samen met Proximus en LuxConnect in België en Luxemburg. Clarence, een joint venture tussen Proximus en LuxConnect, ontwikkelde een soevereine cloudoplossing die is afgestemd op de behoeften van beide markten. De oplossing van Clarence maakt gebruik van Google Cloud-technologie, maar biedt tegelijkertijd een op maat gemaakte, gescheiden omgeving.

Het belang van datasoevereiniteit wordt ten slotte versterkt door de groeiende complexiteit van wereldwijde cyberdreigingen. Controle over data draagt bij aan betere weerbaarheid, maar die controle moet wel worden ondersteund door moderne, veilige infrastructuur. Anders blijft soevereiniteit een loze belofte.

Datasoevereiniteit is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor een open, veilig en veerkrachtig digitaal Europa. Het is tijd om dat niet alleen te erkennen, maar ook te realiseren met technologie die klaar is voor vandaag en morgen. De vermeende keuze die organisaties moeten maken tussen wereldwijde innovatie en lokale controle bestaat niet. Sterker nog: de digitale toekomst ligt juist in het combineren van die twee.

Dit is een ingezonden bijdrage van Google Cloud. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.