Internetstoringen hebben steeds vaker een maatschappelijke impact

Cloudflare rapporteert in zijn nieuwste kwartaaloverzicht een duidelijke stijging van het aantal internetstoringen wereldwijd in het eerste kwartaal van 2026. Het bedrijf signaleert niet alleen meer incidenten, maar ook storingen die langer aanhouden en vaker een maatschappelijke of geopolitieke oorzaak hebben.

Volgens de onderzoekers wijkt de huidige situatie af van eerdere periodes waarin technische problemen de voornaamste oorzaak waren. Waar storingen traditioneel vaak terug te leiden waren tot kabelbreuken, configuratiefouten of softwareproblemen, spelen nu bredere maatschappelijke en geopolitieke omstandigheden een rol. Hierdoor worden verstoringen minder voorspelbaar en in veel gevallen ook moeilijker op te lossen.

Een opvallende ontwikkeling is dat overheden in meerdere landen het internet bewust beperkten of volledig afsloten. Deze ingrepen vonden plaats in reactie op politieke spanningen, maatschappelijke onrust of verkiezingen, en hadden directe gevolgen voor de bereikbaarheid van online diensten.

Daarnaast laten de bevindingen zien hoe afhankelijk internetinfrastructuur is van stabiele energievoorziening. In verschillende landen leidde instabiliteit in het elektriciteitsnet tot grootschalige uitval van internetdiensten. Wanneer stroomvoorziening wegvalt, vallen ook netwerken, datacenters en mobiele infrastructuur stil, wat de kwetsbaarheid van digitale systemen verder blootlegt. De onderzoekers signaleren dat dit soort incidenten vaker voorkomen in regio’s met verouderde of overbelaste energie-infrastructuur.

Fysieke aanvallen raken digitale infrastructuur

Ook fysieke dreigingen spelen een steeds grotere rol. In het rapport wordt melding gemaakt van aanvallen op datacenters en andere cruciale infrastructuur. Dit wijst op een ontwikkeling waarbij internetvoorzieningen niet alleen digitaal, maar ook fysiek doelwit worden. Omdat veel online diensten afhankelijk zijn van gecentraliseerde cloudomgevingen, kan de impact van dergelijke aanvallen zich snel verspreiden over meerdere landen en sectoren.

Cloudflare concludeert dat het internet in toenemende mate wordt beïnvloed door factoren buiten de traditionele IT-sfeer. Politieke besluitvorming, energiezekerheid en geopolitieke spanningen dragen in groeiende mate bij aan de stabiliteit of juist instabiliteit van het netwerk. Dit maakt het digitale ecosysteem complexer en vraagt om een bredere benadering van risicobeheer.