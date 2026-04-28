Appian brengt Serious AI naar de werkvloer

Tijdens Appian World 2026 in Orlando draait alles om één vraag: hoe zorg je dat AI niet naast je processen werkt, maar er middenin? Met nieuwe mogelijkheden voor AI-agents, een ingrijpende aanpak voor legacy modernisering en een partnerschap met Snowflake laat Appian zien waar het de komende tijd op inzet.

Veel organisaties zetten AI in als losstaand hulpmiddel, naast hun processen, niet als integraal onderdeel. De belofte van AI is groot, maar de praktijk weerbarstig. Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze AI van experiment naar echte bedrijfswaarde brengen. Dat is de kern van wat Appian ‘Serious AI‘ noemt: geen experimenten aan de zijlijn, maar AI als actieve deelnemer in mission-critical werk. “AI wordt pas betrouwbaar als je het inbedt in een proces”, aldus CEO Matt Calkins tijdens de openingskeynote. Het was volgens hem de kernboodschap van zijn presentatie. De aankondigingen die Appian vandaag doet op Appian World 2026 zijn de concrete invulling van die positionering. Ze raken drie gebieden: de verdere ontwikkeling van AI-agents, een nieuwe aanpak voor legacy modernisering, en een verdieping van de data fabric met een nieuw Snowflake-partnerschap.

Dat Serious AI meer is dan een verhaal, blijkt uit de adoptiecijfers die Calkins deelde: drie kwart van de 1.500 aanwezigen, vertegenwoordigers van 350 organisaties uit 30 landen, gebruikt al AI op het Appian-platform. Het gebruik groeide met een factor 14 jaar over jaar.

Agents die leren en samenwerken

De Agent Studio van Appian, in november 2025 algemeen beschikbaar gekomen, krijgt er een reeks nieuwe mogelijkheden bij. De meest significante: agents die hun eigen prestaties bijhouden en opgedaan geheugen toepassen over processen heen om besluitvorming te verbeteren. Dat klinkt als een kleine stap, maar het adresseert een fundamenteel probleem dat organisaties nu ervaren. Het verfijnen van agents is vandaag nog grotendeels handwerk: iemand moet de feedback van eindgebruikers doornemen, prompts handmatig aanpassen, en dat proces herhalen. De aankondiging van geautomatiseerde agent learning is de eerste stap richting agents die zichzelf, binnen vastgestelde grenzen, verbeteren.

Daarnaast introduceert Appian environment-wide AI guardrails. In plaats van governance per agent of per applicatie in te regelen, kunnen organisaties nu beleidsregels definiëren die gelden voor alles wat er in hun Appian-omgeving met AI gebeurt. Denk aan bescherming tegen prompt injection, het lekken van persoonsgegevens of ongewenste output, ingesteld op omgevingsniveau en niet per usecase afzonderlijk. Gecombineerd met realtime inzicht in de redenering van een agent en automatische resource limits, moet dit AI-inzet verdedigbaar maken richting security-, compliance- en risicoteams.

Multi-agent samenwerking is een derde pijler. Appian beschrijft een architectuur waarbij een ‘lead agent’ dynamisch gespecialiseerde agents aanroept voor specifieke taken, triage, documentextractie, goedkeuringsrouting, allemaal binnen één governed procesgrens. Dat is een relevante stap: de meeste enterprise AI-implementaties werken nu nog met geïsoleerde agents die elk hun eigen silo vormen. Appian positioneert procesorchestratie als de bindende laag die multi-agent systemen beheersbaar maakt.

Calkins nuanceerde ook wanneer een agent de juiste keuze is. “Als je met regels in een proces kunt volstaan, is dat sneller, goedkoper en ook betrouwbaarder.” Agents zijn volgens hem alleen zinvol bij hoge ambiguïteit of situaties die zo divers zijn dat regels niet toereikend zijn.

MCP als sleutel tot interoperabiliteit

Een van de meest concrete aankondigingen is de adoptie van het Model Context Protocol (MCP), de open standaard die oorspronkelijk door Anthropic is ontwikkeld. MCP maakt het mogelijk dat agents veilig communiceren met externe systemen, zonder dat daar per integratie maatwerk voor nodig is.

MCP werkt voor Appian in twee richtingen. Appian-agents kunnen via de standaard verbinding maken met externe systemen. Dat opent ook de deur naar een nieuw technologiepartnerschap met Snowflake. Dat partnerschap combineert Appian als AI-orchestratielaag met de Snowflake AI Data Cloud, zodat agents direct kunnen werken met grote datasets en Snowflake Cortex AI kunnen inzetten voor data-gedreven besluitvorming. “Organisaties hebben geen nieuwe AI-experimenten nodig, maar AI die echte bedrijfsresultaten levert op betrouwbare data”, aldus Baris Gultekin, Vice President of AI bij Snowflake.

Maar ook andersom: externe agents, gebouwd in tools als Google Vertex AI of LangGraph, krijgen via MCP toegang tot Appian’s data fabric, bedrijfsregels en proceslogica. Dat is strategisch interessant. Appian opent zijn platform voor agents van buiten en positioneert zichzelf daarmee als orchestratielaag in een bredere multi-vendor AI-omgeving, niet als gesloten systeem. “Composer vult Appian’s agentische orkestratie en data fabric aan met nieuwe spec-gedreven ontwikkeltools die zowel conversationeel als iteratief zijn”, aldus Mike Beckley, CTO en mede-oprichter van Appian.

Legacy modernisering

De tweede grote aankondigingscluster gaat om de modernisering van legacy applicaties. Appian introduceert AI-assisted spec-driven development: een aanpak waarbij AI specificaties extraheert uit bestaande legacy-applicaties, ook wanneer die slecht gedocumenteerd zijn of wanneer de oorspronkelijke ontwikkelaars allang vertrokken zijn. Die specificaties worden omgezet in een visueel plan van UI, datamodellen en procesflows, dat vervolgens als basis dient voor herbouw op het Appian-platform.

De rekensom achter legacy modernisering verandert daarmee. Volgens Appian geven organisaties gemiddeld 60 tot 80 procent van hun IT-budget uit aan het onderhouden van bestaande systemen. De gemiddelde enterprise beheert circa 305 applicaties en onderschat dat aantal typisch met een factor twee. Elke applicatie die blijft staan, is een systeem dat beveiligingsupdates nodig heeft, infrastructuur verslindt en, steeds vaker het doorslaggevende argument, geen moderne AI-functionaliteit ondersteunt. Modernisering was altijd al duur; stilstaan begint nu duurder te worden.

Calkins voegde daar een urgent nieuw argument aan toe: veiligheid. Hij verwees naar recente AI-ontwikkelingen die het mogelijk maken om applicaties te hacken, en voorspelde een golf van beveiligingsupdates voor moderne software. “Die systemen blijven ongeüpdatet en zullen een beveiligingsrisico blijven”, zei hij over legacy systemen die buiten die updates vallen. Drie kwart van alle applicaties wereldwijd is meer dan 20 jaar oud en die zullen die updates niet krijgen.

De verzekeraar Aon wordt door Appian opgevoerd als illustratie van deze aanpak in de praktijk. Het bedrijf beschikte over een verouderde .NET-applicatie waarvan nauwelijks documentatie bestond en de institutionele kennis grotendeels was verdwenen. In plaats van de code regel voor regel te vertalen, en daarmee ook de inefficiënties en de technische schuld mee te nemen, gebruikte Aon AI om de functionele vereisten direct uit het bestaande systeem te extraheren. Het resultaat was een gestructureerde specificatie die als input diende voor Appian Composer. Niet sneller dezelfde code schrijven, maar de bedrijfslogica boven water halen en van daaruit opnieuw bouwen, met governance ingebakken in het platform.

Vibe coding met vangrails

De derde pijler heeft een onverwachte naam: vibe coding. Appian kiest er bewust voor om die trend te omarmen in plaats van er tegenin te gaan. Developers mogen Claude Code, eigen CLI-tools of andere AI-ontwikkelomgevingen gebruiken om Appian-applicaties te bouwen en aan te passen. Appian introduceert developer MCP servers die die koppeling mogelijk maken. Maar de ingebouwde governance van Appian Composer, visuele architectuuroverzichten, structurele foutdetectie, platform-native objecten die automatisch worden geüpgraded, fungeert als de laag die snelheid combineert met beheersbaarheid.

Calkins maakte het onderscheid concreet met het ‘nines’-framework: hoe meer negens een applicatie vereist in betrouwbaarheid, hoe minder geschikt vibe coding is. “Vibe coding is alleen geschikt voor applicaties met lage betrouwbaarheidseisen. Voor de rest is het niet betrouwbaar genoeg.” NASA vibe codet de Artemis-missie niet. Een lening toewijzen vereist veel negens. Farmaceutische compliance ook. Voor die toepassingen is spec-driven development het alternatief. De boodschap is helder: AI-gegenereerde code zonder structuur leidt van de ene technische schuld naar de andere. Appian wil de snelheid van vibe coding leveren, met de controle die enterprise-omgevingen vereisen.

De aankondigingen van vandaag zijn consistent met de lijn die Appian al langer trekt. Serious AI is geen nieuw product, maar een positionering: AI werkt pas als het ingebed is in processen, ondersteund door goede data en omgeven door governance. MCP-interoperabiliteit, agent learning, spec-driven development en het Snowflake-partnerschap zijn de concrete bouwstenen van dat verhaal. Gartner plaatste Appian in oktober 2025 als Leader in het nieuw gedefinieerde BOAT-segment (Business Orchestration and Automation Technologies), samen met Pegasystems en ServiceNow. Of de aangekondigde mogelijkheden in de praktijk leveren wat ze beloven, is de vraag die de komende tijd beantwoord moet worden.