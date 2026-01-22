Veilige netwerken: de basis voor het AI-tijdperk

Organisaties bereiden zich voor op de inzet van AI om hun bedrijfsprocessen te vernieuwen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Hierdoor komen hun netwerken onder steeds grotere druk te staan. Tegelijkertijd nemen cyberaanvallen toe in aantal, omvang en complexiteit. Een sterk en veilig netwerk is daarom belangrijker dan ooit. In dit artikel lees je hoe veilige netwerken de toekomst vormgeven en wat organisaties kunnen doen om voorop te blijven lopen.

1. Het dreigingslandschap verandert razendsnel

Wereldwijde netwerken worden al jaren aangevallen, maar recente aanvallen zijn geavanceerder en sneller. Veel organisaties werken nog met verouderde infrastructuur. Uit onderzoek van Cisco blijkt dat 48% van de netwerkapparatuur wereldwijd verouderd of zelfs afgeschreven is.Hierdoor ontstaan kwetsbaarheden die aanvallers graag misbruiken. Alleen patchen en onderhouden is niet meer voldoende; er is een andere aanpak nodig.

De gevolgen zijn groot: volgens ons onderzoek leidt één ernstige netwerkstoring per bedrijf per jaar wereldwijd tot een gezamenlijk verlies van 160 miljard dollar. Dit komt onder meer door netwerkproblemen, cyberaanvallen en softwarefouten.

Om deze risico’s het hoofd te bieden, kijken organisaties opnieuw naar hun netwerkarchitectuur en zoeken ze naar manieren om sterker te worden. Cisco helpt daarbij door oude netwerken sneller te vernieuwen en best practices te delen via het Resilient Infrastructure-initiatief. Dit initiatief verkleint het aanvalsoppervlak, versterkt standaardbeveiliging, verwijdert verouderde functies en levert geavanceerde beveiligingstools om data te beschermen en dreigingen sneller te detecteren.

2. Complexiteit Is een verborgen kwetsbaarheid geworden

Moderne netwerken bestaan vaak uit oplossingen en diensten van verschillende leveranciers. Zelfs ervaren IT-teams kunnen hierdoor het overzicht kwijtraken. Deze complexiteit leidt vaak tot kwetsbaarheden, zeker als beveiligingsconfiguraties niet consequent worden toegepast of bijgehouden. Daarom zijn eenvoud en automatisering voor veel organisaties nu cruciaal.

Organisaties hebben steeds meer behoefte aan netwerken die standaard goed beveiligd zijn en zich automatisch aanpassen. Daarnaast groeit de vraag naar AI-ondersteunde systemen die helpen bij probleemoplossing en die proactief waarschuwen voor onveilige praktijken, zodat verouderde methoden worden uitgefaseerd. Cisco’s focus op agent-gebaseerde AI-operaties voor netwerken bouwt voort op bestaande netwerkautomatisering, waardoor bedrijven hun netwerkbeheer kunnen moderniseren en integreren met continue ontwikkelprocessen.

3. Beveiliging als standaard voor netwerkapparatuur

Beveiliging van netwerkapparatuur mag nooit een bijzaak zijn. Historisch gezien werd netwerk­infrastructuur minder streng gemonitord dan andere IT-onderdelen, maar vandaag de dag vormt het een belangrijk onderdeel vanrisicobeheer. Organisaties moeten niet alleen snel dreigingen kunnen opsporen, maar ook direct kunnen reageren voordat kwetsbaarheden worden uitgebuit. Het is dringend nodig het aanvalsoppervlak te verkleinen, verouderde en onveilige functies te verwijderen en geavanceerde detectie- en responsmogelijkheden in te voeren.

Daarom bouwt Cisco beveiliging steeds dieper in het fundament van het netwerk. Nieuwe verbeteringen maken het mogelijk om in realtime te reageren op dreigingen – vaak zelfs vóórdat er een patch beschikbaar is – wat resulteert in minder uitvaltijd, en meer weerbaarheid en gemoedsrust.

4. Veilige netwerken: onmisbaar in het AI-tijdperk

Nu het digitale landschap verandert, hebben bedrijven een infrastructuur nodig die niet alleen meegroeit met innovatie, maar ook veilig en klaar is voor de toekomst. Met de snelle groei van AI-workloads en quantum computing in het vooruitzicht, groeit de druk om netwerken zo in te richten dat ze gevoelige data kunnen beschermen tegen nieuwe dreigingen.



De volgende stap in netwerkbeveiliging betekent dat netwerken geavanceerde mogelijkheden moeten bieden, zoals goed identiteitsbeheer, diepgaand inzicht, automatische detectie, sterke bescherming en eenvoudig beheer. Daarbij hoort ook het gebruik van nieuwe technologieën zoals post-quantum cryptografie. Door netwerken en beveiliging slim te combineren, krijgen bedrijven het inzicht, de bescherming en het gebruiksgemak dat nodig is in het AI-tijdperk.

Samen bouwen aan een veerkrachtige toekomst

De toekomst van beveiliging en vertrouwen wordt bepaald door de keuzes die organisaties vandaag maken. Het is cruciaal om de bestaande infrastructuur te beoordelen, hiaten te identificeren en te moderniseren om zowel huidige als toekomstige dreigingen aan te pakken. Effectieve samenwerking tussen IT-, security- en netwerkteams is onmisbaar om risico’s te beheersen en voor te blijven op ontwikkelingen. Dit betekent afscheid nemen van verouderde technologieën, overstappen op veilige netwerken, standaardiseren en automatiseren van configuraties, plannen voor de gehele levenscyclus van het netwerk en geleidelijk AI-gedreven mogelijkheden integreren.

Een sterk en veilig digitaal fundament is geen luxe meer, maar een absolute noodzaak voor iedere organisatie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Cisco. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.