Herzie hoe je data ontsluit, nu je niet meer om AI heen kunt

Nederlandse organisaties investeren volop in innovatieve applicaties die gebruik maken van AI, maar de onderliggende storage-infrastructuur blijft vaak achter. Volgens het CBS gebruikt inmiddels 43 procent van de volwassenen met betaald werk AI bij hun werkzaamheden. Toch draaien kritische processen nog vaak op verouderde systemen die niet zijn ontworpen voor grote datavolumes, realtimeanalyse of AI. De gevolgen zijn hogere kosten, vertraging in innovatie en infrastructuur die groei remmen.

Legacy-storage remt innovatie en groei

Legacy-systemen missen de capaciteit en lage latency die moderne toepassingen nodig hebben, met een directe daling in klantbeleving en conversie als gevolg. Tegelijk kost handmatig onderhoud waardevolle tijd, waardoor innovatie stagneert. Geconsolideerde, intelligente opslag maakt automatisering mogelijk en geeft IT de ruimte om strategisch bij te dragen. Daarnaast lopen bedrijven die AI willen opschalen tegen flinke uitdagingen aan als hun storage-infrastructuur niet toereikend is.

AI-workloads vragen snelle en betrouwbare toegang tot enorme datasets, maar traditionele systemen veroorzaken latency en inefficiënte schaalmodellen, waardoor AI niet naar behoren rendeert. Ook hybride cloudmodellen falen als datamobiliteit complex wordt. Moderne opslag doorbreekt datasilo’s en zorgt ervoor dat data een katalysator kan worden.

Daarnaast zijn er continu cyberdreigingen. Legacy back-ups zijn traag en missen functies om ransomware effectief tegen te gaan. Moderne opslag biedt onveranderlijke snapshots en geïsoleerde herstelomgevingen, waardoor kritieke processen snel kunnen worden hersteld en bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Legacy-infrastructuur toekomstbestendig maken

De belangrijkste vraag is echter niet alleen hoe je herstelt na een incident, maar ook of je data-opslagomgeving nog past bij de ambities en het risicoprofiel van de organisatie. Het aanpakken van legacy-infrastructuur begint bij het in kaart brengen van de grootste IT-knelpunten. In veel organisaties gaat het merendeel van de tijd en het budget op aan dagelijks onderhoud van operationele systemen, waardoor strategische vernieuwing onder druk staat. Analyseer waar applicatiesilo’s innovatie belemmeren, waar veiligheidsrisico’s ontstaan en in hoeverre de huidige infrastructuur nog aansluit op bedrijfsdoelstellingen. Stel op basis daarvan heldere prioriteiten. Breng vervolgens de functionele en technische eisen per workload in kaart, denk aan beschikbaarheid, schaalbaarheid en aan de groeiende hoeveelheid data. Door realistische gebruiksscenario’s te toetsen, ontdek je pas waar de werkelijke knelpunten zitten.

Daarna volgt het identificeren van de oplossingen die cruciaal zijn voor deze workloads en hoe zij zich verhouden tot modernere oplossingen, zoals geconvergeerde of hypergeconvergeerde infrastructuur en hybride cloudmodellen. Vaak zal een mix van bestaande en nieuwe technologie nodig zijn. Ontwikkel op basis van deze analyse een gefaseerde uitrolstrategie, waarin je bepaalt welke applicaties gemoderniseerd, gemigreerd of uitgefaseerd worden. Tot slot is het essentieel om ook processen, mensen en cultuur mee te nemen. Modernisering raakt niet alleen systemen, maar ook governance, bedrijfsvaardigheden en samenwerking tussen IT en business. Door deze elementen te beoordelen, ontstaat een helder en realistisch beeld van de legacy-omgeving en de stappen die nodig zijn om die toekomstbestendig te maken.

Vooruit met een sterke fundering

Kortom, wie vasthoudt aan verouderde systemen, zet eigenhandig een rem op de innovatiekracht. Het probleem zit niet in kritische systemen die in de cloud draaien. De uitdaging is dat, met de opkomst van AI, je de manier waarop je data ontsluit volledig moet herzien. Succes draait dan ook om een modern fundament dat een harde voorwaarde is om competitief te blijven.

