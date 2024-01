In 2024 zullen organisaties in de gezondheidszorg voor grote uitdagingen staan, vooral op het gebied van patiëntenzorg, zichtbaarheid van voorraden en middelen, arbeid en workflowbeheer.

Maar dankzij technologieën zullen deze organisaties moeiteloos kunnen inspelen op nieuwe eisen en kunnen zij zich beter voorbereiden op toekomstige onzekerheden.

Door gebruik te maken van technologieën kunnen organisaties de gezondheidszorg toegankelijker maken voor patiënten, diagnostische workflows transformeren en vermijdbare fouten verminderen. Hier zijn enkele trends die de sector in 2024 vorm zullen geven.

De retailisering van de gezondheidszorg zet door. Hierdoor wordt de zorgverlening toegankelijker, gebruiksvriendelijker en meer consumentgericht.

Als het gaat om de retailisering van de gezondheidszorg, dan is de toekomst nu. Retailisering heeft alles te maken met toegankelijkheid – het beschikbaarder maken voor meer mensen, wat transformerend is. Het blijft belangrijk om de toegankelijkheid van de zorg richting de toekomst te blijven borgen nu we steeds meer uitdagingen zien in de zorg rondom vergrijzing, aantal mensen, personeelstekorten, prijsstijgingen, etc. Daarom blijft patiëntbetrokkenheid een topprioriteit voor zorgverleners. Bovendien zullen technologieën voor patiëntbetrokkenheid – digitale communicatie en dossiers, mobiele apps, patiëntportalen, enz. – naar verwachting een topprioriteit voor zorgverleners zijn als het om uitgaven gaat.

De belangstelling voor telezorg – en de opkomst van nieuwe usecases binnen ziekenhuizen en klinieken – zal blijven groeien.

Telezorg, of de combinatie van telezorg en thuiszorg, zal in de toekomst de voorkeursbehandeling zijn. Dit omvat patiënten die virtueel zorg ontvangen en met een eigentijdse verpleegkundige aan huis voor huisbezoeken in de gezondheidszorg. In de komende jaren zal de thuiszorg toenemen met een focus op het naar huis sturen van patiënten in plaats van ziekenhuisbedden bezet te houden. Het is belangrijk op te merken dat deze trend zich in een vroeg stadium bevindt en het belangrijk is om hier vroeg terrein te winnen.

Verwacht dat investeringen in digitalisering en digitale gezondheid topprioriteiten zullen zijn op IT-gebied. Hoewel de meeste mensen denken aan telezorg als een thuispatiënt die een zorgverlener consulteert, kan in 2024 meer klinisch toezicht via telezorg verwacht worden. In beide scenario’s zal grootverbruik in telezorg leiden tot meer verfijnde usecases, waarbij communicatie, asynchrone video en AI-toepassingen worden gecombineerd. Telezorg biedt artsen ook de flexibiliteit die ze wensen.

Traditionele telezorg zal buiten het ziekenhuis aan populariteit blijven winnen. De opkomst van telezorg (of telegeneeskunde) tijdens de pandemie bewees dat virtuele zorg kwaliteitszorg kan zijn. Het heeft ook een nieuwe betekenis gegeven aan de uitdrukking “artsen zonder grenzen”. In de afgelopen twee jaar hebben zorgverleners gezien hoeveel invloed ze kunnen hebben op mensen buiten de lokale gemeenschappen waar ze normaal gesproken werken. Artsen zijn nu 24/7/365 beschikbaar voor routinecontroles en medische crisissituaties.

Sturen op het voldoen aan regelgeving voor digitale gezondheidszorg blijft technologische modernisering en automatisering stimuleren.

Digitale gezondheidszorg is een blijver. Dit betekent dat de noodzaak om te transformeren en te voldoen aan digitale zorgstandaarden niet onderhandelbaar is voor zorgverleners. Aangezien het de norm is om alles en iedereen in alle zorgomgevingen te identificeren, zal de sector zich richten op een digitale identiteit voor alle patiënten en bedrijfsmiddelen en om het beheer ervan te verbeteren. Datatransparantie onder alle belanghebbenden in de onderneming is drastisch aan het toenemen. Leiders in de gezondheidszorg hebben de kans om vertrouwen op te bouwen bij partners en klanten door proactief transparanter te worden.

Meer dan 60 landen hebben nu regelgeving voor digitale gezondheid en/of digitale mandaten vanuit het Ministerie van Volksgezondheid ingevoerd. Waaronder de identificatie van unieke apparaten (UDI) en geserialiseerde markering van medicatie. Zowel UDI als geserialiseerde medicatiemarkering bieden een digitale identificatie voor medische hulpmiddelen die bij patiënten worden gebruikt, zoals een pacemaker en medicatie, voornamelijk om apparaten of medicijnen te kunnen volgen en traceren.

Volgens Forrester zal het tekort aan arbeidskrachten het aantal medicatiefouten onder zorgverleners verdubbelen. Extra waakzaamheid kan worden geboden met behulp van veiligheidssystemen voor IV-infusen en barcodes voor medicatie, en elektronische patiëntendossiers om ongewenste bijwerkingen van medicatie te onderscheppen. We kunnen verwachten dat IT-teams zullen blijven investeren in de modernisering van technologie met de nadruk op het leggen van een solide systeem voor de lange termijn dat snelle schaalbaarheid van oplossingen kan ondersteunen in de komende jaren.

De uitdagingen op het gebied van personeelstekorten zullen aanhouden. Dit zal leiden tot automatisering en AI-oplossingen om werkzaamheden beter te beheren en innovatie te versnellen.

De kosten van de gezondheidszorg bedragen 10% van het mondiale BBP terwijl het tekort aan verpleegkundigen blijft groeien en meer zorgverleners stoppen met werken of op zoek gaan naar functies die meer flexibiliteit bieden. Hogere operationele kosten in combinatie met een tekort aan arbeidskrachten lijkt een situatie die vraagt om problemen. De gezondheidszorg zal ongetwijfeld innovatiever moeten zijn om de operationele efficiëntie, de capaciteit en het personeelsbeheer te verbeteren, gelinkt aan de uitdaging van hogere kosten/minder beschikbare arbeidskrachten.

Het automatiseren van de juiste processen zorgt voor een efficiënter doorvoerbeheer en optimalisatie van de planning. Verwacht meer interesse in de transformatie van bedrijfsmodellen, waaronder duale zorgsystemen, verschuivingen van zorglocaties en virtuele zorgproductlijnen.

Niet-acute zorgverleners (thuiszorg en ambulante zorg) worden snelle gebruikers van technologie.

Groei van patiëntenzorg en banen buiten het ziekenhuis is een van de snelst groeiende segmenten met de hoogste marges in de gezondheidszorg. De niet-acute sector moet maanden van stilgelegde procedures tijdens de pandemie inhalen. Hoe sneller ze patiënten en procedurekamers kunnen wisselen, hoe meer inkomsten ze kunnen genereren. Dergelijke wisselingen vereisen echter precisie en uitgebreide coördinatie tussen klinisch en niet-klinisch personeel. Verwacht een toenemende digitalisering van informatiesystemen en een wijdverspreide inzet van klinische smartphones en tablets voor de gezondheidszorg. Deze kunnen positieve patiënt ID versnellen, check-ins, rapportage, het vastleggen van kosten en nog veel meer. Het hele patiëntentraject zal gedigitaliseerd worden, ten voordele van zowel artsen, verpleegkundigen, ondersteunend personeel als patiënten.

Technologie zal meer worden ingezet om vermijdbare fouten te verminderen.

Tenminste één op de 20 patiënten heeft te maken met schade die voorkomen kan worden en 12% van deze groep lijdt aan blijvende invaliditeit of overlijdt als gevolg hiervan. Het is duidelijk dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft voor ziekenhuizen/gezondheidszorg en één patiënt die schade oploopt door een medische fout is er één te veel. Om vermijdbare fouten te helpen verminderen, ondersteuning bij beslissingen te versterken en sterkere zorgprotocollen te bieden, zullen ziekenhuizen technologie blijven inzetten.

Negen op de 10 besluitvormers in ziekenhuizen zeggen dat ze meer zullen uitgeven aan klinische mobiliteit. Waarbij het streven naar duidelijkere communicatie en een grotere productiviteit van het personeel centraal staan in deze strategiewijziging volgens Zebra’s Healthcare Vision Study. Ze zullen meer investeren in communicatie tussen zorgteams met gebruik van mobiele apparaten, het gebruik van barcodes en de naleving daarvan, en het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen en hoe vaak dit wordt nageleefd. Bovendien zullen mobiele waarschuwingssystemen het makkelijker maken om klinische, zakelijke smartphones uit te rollen, te gebruiken en beheren die beveiligings- en privacygerichte functies hebben, samen met mogelijkheden voor beheer op afstand.

Dit is een ingezonden bijdrage van Zebra Technologies. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.