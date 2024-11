Dell en HP zien traag herstel van pc-markt

Dell Technologies en HP zien dat het langverwachte herstel van de pc-markt hen nog geen windeieren oplevert. Het herstel van dit marktsegment lijkt zelfs te stagneren.

De verwachting dat de wereldwijde pc-markt langzaam zou opkrabbelen, lijkt voorbarig. De cijfers van de pc-divisies van zowel Dell Technologies als HP over respectievelijk het derde en vierde fiscale kwartaal van dit jaar laten zien dat hier nog geen sprake van is.

Hoewel eerdere kwartalen van 2024 erop wezen dat de pc-markt, na de enorme dip na de pandemie, aan een comeback werkte, lijkt dit segment in het derde kwartaal te stagneren. Dell stelt bijvoorbeeld dat de vervangingscyclus van pc’s pas in 2025 echt zal plaatsvinden.

HP gaf in een toelichting aan dat de nieuwste 24H2-versie van Windows 11 nog niet dezelfde verkoopstijging bij zakelijke klanten heeft opgeleverd als eerdere versies. Ook marktonderzoekers, zoals IDC, hebben eerder aangegeven dat de pc-markt opnieuw in een dip verkeert.

De pc-divisie van Dell Technologies noteerde in het afgelopen fiscale derde kwartaal een omzetdaling van 1 procent tot een totaal van 12,1 miljard dollar. Dit was minder dan analisten hadden verwacht. De pc-business van HP noteerde in de cijfers over het vierde fiscale kwartaal van 2024 wel een plus van 2 procent, 9 59 miljard dollar in omzet, maar ook dit was weer minder dan experts verwachtten.

Infrastructuur doet het goed

Meer positief nieuws kwam van het infrastructuurfront, vooral door de verkoop van AI-servers. De omzet van Dell’s infrastructuurdivisie, waar de AI-servers onder vallen, steeg met 34 procent naar 11,4 miljard dollar. Dit overtrof licht de verwachtingen van analisten, mede dankzij de verzending van AI-servers uitgerust met de nieuwe Blackwell-GPU’s van Nvidia.

In het derde kwartaal van 2024 verkocht Dell voor 2,9 miljard dollar aan AI-servers, iets minder dan de 3,1 miljard dollar in het tweede fiscale kwartaal.

Bij HP noteerde de printdivisie een omzetgroei van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023, met een totaal van 4,5 miljard dollar.

Omzet vierde kwartaal 2024

De totale omzet van Dell Technologies steeg in het afgelopen kwartaal met 10 procent naar 24,4 miljard dollar, net onder de verwachte 24,6 miljard dollar.

HP realiseerde in zijn fiscale vierde kwartaal een totale omzet van 14,1 miljard dollar, 2 procent meer dan in het derde fiscale kwartaal van dit jaar. Over het gehele fiscale jaar 2024 behaalde HP een omzet van 56,6 miljard dollar, een daling van 0,2 procent ten opzichte van 2023.

Voor het vierde en laatste fiscale kwartaal, dat in februari 2025 eindigt, verwacht Dell Technologies een omzet van 24,5 miljard dollar, iets meer dan analisten voorspellen. HP daarentegen voorziet voor het eerste fiscale kwartaal van 2025 een iets lagere omzet dan verwacht, op basis van de huidige aandelenprijs.

De beurs reageerde teleurgesteld op de kwartaalresultaten van zowel Dell Technologies als HP. Beide aandelenkoersen sloten dinsdag in de min.

