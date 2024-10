Waar snelle 5G ontbreekt, komen Nokia en NTT Data het brengen

Nokia, de voormalige telefoongigant en nu specialist in netwerkinfrastructuur, diept de bestaande samenwerking met NTT DATA verder uit om wereldwijd private 5G-netwerken uit te rollen. De eerste begunstigde is Brownsville, Texas (populatie: 187.000). De samenwerking moet snel en betrouwbaar internet brengen naar gebieden waar dat niet vanzelfsprekend is.

Nokia levert 5G-radiotoegangsnetwerk (RAN), NTT DATA zijn Network-as-a-Service-platform. Door de samenwerking zou het stadje in Texas al zijn getransformeerd van één van de slechtst verbonden steden in de VS tot één van de beste, volgens de Amerikaanse telecom-toezichthouder NTIA. De publieke dienstverlening is hier blijkbaar dermate achtergebleven, dat private partijen in het gat springen.

De samenwerking beoogt veilige, schaalbare en krachtige 5G-oplossingen te brengen naar plekken waar dit node wordt gemist. De markt voor private 5G-netwerken zou tegen 2026 zo’n 8 miljard dollar (7,3 miljard euro) waard zijn, aldus marktonderzoeksbureau International Data Corporation (IDC).

Vervolg op eerdere initiatieven

Deze ontwikkeling volgt op een reeks eerdere initiatieven waar de bedrijven private 5G-toegang uitrolden, maar dan in gebieden die sowieso al wat beter zijn verbonden, zoals Las Vegas en de Duitse vliegvelden Fraport en Keulen-Bonn. Daar zou de samenwerking al hebben geleid tot een efficiëntieslag en verbeterde real-time besluitvorming.

De bedrijven willen nu meer burgers, bedrijven en instanties toegang geven tot hoogwaardig internet op minder voor de hand liggende plaatsen. Ze zien het bovengenoemde stadje in Texas als model voor het uitrollen van dergelijke dienstverlening in Noord-Amerika, Europa, Azië en de Pacific.

Door snellere connectiviteit met lage latency mogelijk te maken, moeten dergelijke netwerken de groei van lokale industrie stimuleren, openbare dienstverlening verbeteren en een boost geven aan toepassingen als IoT, edge computing en AI. Sterker nog, het moet de gebieden waar het om gaat transformeren tot ‘smart cities’, ronkt de ambitie. Het Japanse NTT DATA heeft zijn private 5G-ecosysteem de afgelopen tijd flink uitgebreid door samenwerkingen aan te gaan met grote spelers uit de industrie, zoals Cisco, Schneider Electric en BMW.

