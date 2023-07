Middelgrote bedrijven zijn de bron van bloeiende economieën: van het creëren van nieuwe banen, het voortrekken van innovatie of concurrerend zijn op de markt. Een rapport van het World Economic Forum stelt dat “de Europese Commissie erkent dat kleine en middelgrote bedrijven de ruggengraat vormen van de economie van de EU, die 99% van alle bedrijven in de EU vertegenwoordigen en werk bieden aan ongeveer 100 miljoen mensen. Ze zijn ook goed voor meer dan de helft van het BBP van Europa en spelen een essentiële rol in het toevoegen van waarde aan alle sectoren van de EU-economie.”

Ondanks dat middelgrote bedrijven een indrukwekkende bijdrage leveren aan en cruciaal zijn voor groei en vooruitgang, zijn ze vaak het meest kwetsbaar wat betreft cyberbeveiliging en databescherming. Hoewel het beschermen van bedrijfsgegevens een belangrijke prioriteit is van organisaties van elke omvang, is deze taak steeds complexer, duurder en tijdrovend.

Een groeiende IT-uitdaging

Cybercriminelen richten zich steeds minder op grootbedrijven en vaker op kleinere bedrijven, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Volgens het onderzoek is het aantal cyberaanvallen tussen april 2021 en januari 2023 voor mkb’ers meer dan verdubbeld en voor grote bedrijven bijna verdubbeld. Van de ondervraagden gaf 31% van de mkb’ers aan in april 2021 slachtoffer te zijn geweest van cybercriminelen. In 2023 is dit aantal gestegen naar 80%. Verder bleek uit het Cybersecurity onderzoek Alert Online 2022 dat grote bedrijven en bedrijven in vitale sectoren significant vaker dan gemiddeld acties ondernemen om online veilig gedrag te stimuleren. Kleine bedrijven ondernemen minder acties. Bovendien onderneemt 24% van deze bedrijven geen enkele actie ten behoeve van veilig online gedrag. Dit sluit aan bij een resultaat uit het ABN AMRO onderzoek, waaruit bleek dat het risicobewustzijn van grotere bedrijven toeneemt, terwijl kleinere bedrijven op deze ontwikkelingen weinig acht lijken te slaan.

Aanvallen op grote bedrijven halen de voorpagina’s, maar alle bedrijven zijn kwetsbaar. Vooral middelgrote bedrijven, die niet over de uitgebreide middelen en expertise van grotere bedrijven beschikken, lopen een groot risico. Gemiddeld hebben middelgrote bedrijven weinig IT-personeel en met een klein team is tijd kostbaar. Naarmate de uitdagingen op het gebied van databescherming toenemen, wordt de druk op IT-teams steeds groter om kosten te besparen en “meer te doen met minder”. Er bestaat geen wondermiddel voor cyberbeveiliging en niets is ondoordringbaar, maar er zijn vijf zeer praktische stappen die bedrijven kunnen zetten om veiliger te worden.

Gebruikers opleiden en motiveren

Volgens een onderzoek van Gartner zal menselijk falen in 2025 verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de cyberincidenten. Onderzoek hoe werknemers toegang hebben tot gegevens en identificeer welke delen van uw bedrijf gegevens bevatten die het meest waardevol zijn. Het is essentieel om werknemers regelmatig voorlichting te geven over cyberbeveiliging en best practices. Houd hen goed geïnformeerd en zorg voor een gevoel van verantwoordelijkheid om uw gegevens veilig te houden.

Focus op gegevens

We leven in een datagestuurde wereld. IT is overal waar de business het nodig heeft en gegevens worden overal gecreëerd en zijn overal toegankelijk. Als we tegenwoordig spreken over ‘infrastructuur’, dan hebben we het over gegevensopslag, hypergeconverged systemen, servers, netwerken en gegevensbescherming die fysiek gedistribueerd of als dienst wordt geleverd. Het is cruciaal om de IT-infrastructuur te vertrouwen en te beschermen, ongeacht hoe deze wordt gebruikt. Besef dat de bescherming van apparaten niet het belangrijkste is, maar de bescherming van de gegevens zelf. Regelmatige back-ups en gegevensgerichte versleuteling zijn essentieel om gegevens te beschermen tijdens overdracht over apparaten en netwerken.

Versterk cybersecurity en verminder complexiteit

Volgens het Dell Global Data Protection Index (GDPI)-onderzoek uit 2022 is 91% van de organisaties op de hoogte van of van plan om een Zero Trust-architectuur te implementeren. Dit is een proactieve strategie die vertrouwt op bekend en geautoriseerd verkeer over systeemgrenzen en gegevenspijplijnen, in plaats van alleen te vertrouwen op perimeterverdediging. Met ingebouwde beveiligingsfuncties in hardware, firmware en controlepunten kunnen geïntegreerde software, systemen en services voor gegevensbescherming worden aangeboden om gegevens en applicaties te beschermen, waar ze zich ook bevinden.

Onderzoek en investeer in eenvoudige, schaalbare en efficiënte pay-per-use verbruiksmodellen

Middelgrote bedrijven kunnen profiteren van flexibele betalings- en as-a-service-oplossingen om uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming aan te pakken. Ze kunnen vertrouwen op ervaren leveranciers voor het bouwen en beheren van fysieke infrastructuur. Organisaties hebben tegenwoordig de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze IT consumeren en betalen – en ze kunnen schalen om aan de veranderende behoeften van hun bedrijf te voldoen.

Versterk uw beveiliging met MDR-services (Managed Detection and Response)

Middelgrote bedrijven hebben vaak moeite om de toenemende en veranderende beveiligingsbedreigingen bij te benen. Het vinden en behouden van deskundige beveiligingsprofessionals en het interpreteren van gefragmenteerde gegevens van verschillende beveiligingsproducten zijn uitdagingen. MDR biedt een volledig beheerde, end-to-end, 24/7 oplossing voor het monitoren, detecteren, onderzoeken en reageren op dreigingen in de volledige IT-omgeving van een organisatie. Of een bedrijf nu 50 of duizenden endpoints heeft, MDR verbetert snel en aanzienlijk de beveiligingsstatus terwijl de belasting van het IT-personeel wordt verminderd.

Kortom, middelgrote bedrijven hebben te maken met meerdere uitdagingen: van financiering tot het managen van werknemers en voldoen aan regelgeving, tot ‘keeping the lights on’. Het is essentieel om flexibel te zijn wat betreft technologische oplossingen en om een succesvolle cyberherstelstrategie te hebben.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dell Technologies. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.