Nederland heeft een bijzonder innovatieve, concurrerende en diverse productiesector. De belangrijkste industrieën zijn onder meer machines en apparatuur, voedsel en dranken, hightech, materialen, metaal, techniek, textiel en chemicaliën. Dankzij dit brede scala, en de kwaliteiten van de sector, is er veel vraag naar de producten en diensten van Nederlandse fabrikanten.

Maar om concurrerend te blijven en te blijven groeien, zullen Nederlandse fabrikanten manieren moeten vinden om de nieuwe uitdagingen op het gebied van IT en security het hoofd te bieden. In dit blogbericht sommen we de uitdagingen op waar internationale fabrikanten de komende jaren mee te maken zullen krijgen en bespreken we hoe SASE hen kan helpen hun succes te continueren.

IT-uitdagingen het hoofd bieden in de productiesector

Technologische disrupties, macro-economische verschuivingen, globalisering en digitale transformatie zijn gigantische trends die op alle niveaus impact hebben op fabrikanten. Op het niveau van IT en security hebben deze veranderingen nieuwe uitdagingen gecreëerd, waaronder:

1. Onbetrouwbare en complexe globale connectiviteit

Fabrikanten opereren vaak op globale schaal. Ze hebben snelle, veilige verbindingen nodig tussendatacentra, fabrieken, verkoopkantoren en de cloud. Dit is essentieel wanneer ze een positieve klantervaring willen bieden en met succes moeten concurreren met zich snel ontwikkelende concurrenten.

Veel fabrikanten zijn afhankelijk van globale MLPS-netwerken. MPLS-connectiviteit is echter niet altijd betrouwbaar omdat het gevoelig is voor problemen met latentie en uitval. Andere fabrikanten gebruiken VPN-verbindingen. Deze zijn moeilijk te beheren, vereisen het backhaulen van verkeer naar een datacentrum, en ondervinden problemen op het gebied van de schaalbaarheid.

Behalve dat ze deze prestatieproblemen hebben, pakt geen van deze oplossingen de behoefte aan flexibiliteit van de fabrikanten aan. Fabrikanten moeten kantoren snel en gemakkelijk kunnen openen en sluiten. MPLS en soortgelijke oplossingen zijn echter te rigide en bieden geen ondersteuning voor snelle veranderingen binnen het bedrijf. Als gevolg daarvan is connectiviteit extreem complex geworden.

2. Hoge operationele kosten

MPLS-netwerken zijn niet alleen onbetrouwbaar en rigide, ze zijn ook heel erg duur, zeker in de regio Azië-Stille Oceaan. Daarnaast vereist MPLS dat IT-personeel 24/7 de verbindingen in de gaten houdt en soms naar locaties moet reizen om het systeem te configureren of problemen op te lossen. Dit is verre van kosteneffectief. Nu de kosten in de hele toeleveringsketen de pan uit rijzen, moeten fabrikanten uiterst vindingrijk zijn met hun uitgaven en budgetten.

3. Gebrek aan zichtbaarheid

De verspreide en ingewikkelde aard van productieactiviteiten is een klassieke use case voor het belang van netwerkzichtbaarheid. Productieactiviteiten vereisen gecentraliseerd netwerkbeheer en -bewaking om inefficiënte productielijnen, overtollige voorraden (of het ontbreken daarvan) en andere inefficiënte gevolgen te helpen voorkomen. Hoewel productiviteit een hoge prioriteit heeft voor fabrikanten, ontbreekt het hen vaak aan oplossingen die hen eigendom van een gecentraliseerd netwerk, hoogwaardige datarapportage en analyses bieden.

4. Zorgen over cybersecurity

Net als veel andere sectoren, zijn ook fabrikanten het doelwit van cybercriminelen die ze afpersen met ransomware of zich bezighouden met andere kwaadaardige activiteiten. Traditionele productieapparatuur, zoals verbonden apparaten, sensoren en robots zijn echter niet ontworpen met cybersecurity als prioriteit. Hetzelfde geldt voor kritieke systemen zoals SCADA, OT, HMI en IIoT, en dit maakt ze allemaal bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen.

De oplossing voor fabrikanten: Cato SASE Cloud

SASE (Secure Access Service Edge) is een nieuwe netwerkcategorie voor ondernemingen die SD-WAN- en netwerksecurity-services convergeert in een cloud-native, uniforme service. SASE vervangt complexe en gefragmenteerde infrastructuur die bestaat uit point-oplossingen en vermindert tegelijkertijd het risico op beveiligingslekken, verbetert globale toegang en garandeert hoge prestaties. Dit wordt gedaan door middel van een netwerk- en securitystack die eenvoudiger is te implementeren en te beheren. Dit maakt SASE een innovatieve en robuuste oplossing voor de uitdagingen op het gebied van netwerken en security waarmee fabrikanten worden geconfronteerd.

De voordelen van SASE voor fabrikanten

Tot de belangrijkste voordelen van SASE voor fabrikanten behoren:

1. Globaal bereik

Single-vendor SASE-oplossingen zoals Cato SASE Cloud leveren netwerk en security via een globale private backbone opgebouwd uit Points of Presence (PoPs). Deze PoP’s zijn verspreid over diverse locaties, waaronder afgelegen en landelijke locaties, en ondersteunen alle faciliteiten met hoogwaardige en veilige connectiviteit. Via deze PoP’s worden netwerk- en securityservices aan alle gebruikers en apparaten geleverd, ongeacht hun locatie of hoe ze verbinding maken. Toen bijvoorbeeld de Covid-pandemie toesloeg, konden SASE-gebruikers uit de productiesector thuis werken en daarbij profiteren van prestaties op ondernemingsniveau.

2. Geoptimaliseerde prestatie

Cato’s cloud-native architectuur, globale private backbone en single-pass processing engine garanderen geoptimaliseerde connectiviteit met hoge prestaties. Elk pakket wordt optimaal gerouteerd om de latentie te verminderen en reist sneller dan via het openbare internet of rechtstreeks naar de cloud. Daarnaast garandeert de schaalbaarheid van SASE dat er altijd kan worden voldaan aan de behoeften van de klant, zonder dat er extra hardware of software hoeft te worden geïmplementeerd.

3. Gestroomlijnd netwerk en gestroomlijnde security

SASE Cloud vervangt talloze point-oplossingen, die vaak houtje-touwtje met elkaar zijn verbonden, met één enkele, geconvergeerde oplossing. Beheer, implementatie en bewaking worden onmiddellijk duidelijk en makkelijk uit te voeren. Dit neemt niet alleen de pijn weg bij het beheer en verlaagt de operationele kosten, maar verbetert ook de wendbaarheid, flexibiliteit, prestaties en beveiliging. Kortom, het verandert IT van een knelpunt in een business accelerator.

Het gebruik van een uniforme oplossing elimineert ook de rompslomp die komt kijken bij het werken met meerdere leveranciers en meerdere ondersteuningsteams weg. In plaats daarvan werken organisaties met één betrouwbare partner die gebruiksvriendelijk en duurzaam is.

4. Makkelijk te implementeren

Het opzetten van de SASE is opvallend gemakkelijk. Het implementeren bij verschillende locaties is snel en gemakkelijk omdat het een plug-and-play oplossing is. Het enige dat nodig is, is het aansluiten van een edge SD-WAN-appliance, die verbinding maakt met de globale backbone, of het configureren van een IPSec-verbinding.

5. Gecentraliseerd beheer en monitoring

SASE biedt een gecentraliseerd portaal voor beheer en monitoring dat makkelijk te gebruiken is en het gehele netwerk van de onderneming bestuurt en monitort. Het maakt saaie ondersteuningstaken overbodig en maakt tijd vrij voor IT om aan strategische taken te werken zoals architectonische verbeteringen.

6. Robuuste security

SASE maakt gebruik van meerdere inspectie-engines (SWG, FWaaS, IPS, NGAM, DLP, enz.) om simultaan al het netwerkverkeer te inspecteren, ongeacht de verbindingsmethode (SD-WAN, IPSEC, SDP Client of Clientless Web Access). Deze engines beschermen tegen malware, ransomware, phishing en andere bedreigingen en risico’s. Voor veilige toegang maakt SASE gebruik van het zero-trust model dat granulair machtigingen uitdeelt en inspecteert tegen bedreigingen. Dit zorgt ervoor dat er geen kwaadaardige elementen het netwerk binnenkomen en dat gevoelige gegevens het netwerk niet verlaten.

De toekomst van connectiviteit

Nu technologische disrupties en cybersecurity-bedreigingen de nieuwe norm zijn, is het overgaan op een Cato SASE cloudarchitectuur de gamechanger die Nederlandse fabrikanten nodig hebben om hun voordeel te handhaven. Wanneer ze dat doen, kunnen ze niet alleen de huidige uitdagingen het hoofd bieden, maar maken ze hun activiteiten ook toekomstbestendig. Daarmee verzekeren ze zich van langetermijnsucces op een alsmaar veranderende globale markt.

